Rritual para renovação energética em 2026

Descubra o Ritual para Renovação Energética em 2025 e revitaliza sua energia para um ano de realizações e bem-estar pleno.

HV
Heloísa Von Ah - WeMystic
08/12/2025 00:20

Rritual para renovação energética em 2026
Rritual para renovação energética em 2026
Muito mais que importante, o ritual para renovação energética em 2026 será essencial. Para se preparar e receber de braços abertos o que é novo, nada melhor do que uma limpeza energética pessoal, em casa ou no escritório. O ritual permitirá que você se livre de energias negativas, bloqueios ou qualquer outra influência capaz de limitar ou prejudicar a sua vida.

Ritual para renovação energética em 2026

Existem sempre momentos em que uma limpeza energética é necessária. Após passar por uma situação complicada, estar entre pessoas negativas ou como forma de se preparar para o início de um novo ciclo, o ritual é essencial para limpar impurezas energéticas de pessoas e ambientes. A seguir, você irá aprender dois poderosos rituais para renovação energética em 2026 para começar o ano livre de influências perigosas para o seu desenvolvimento. Lembrando que o mais recomendado é que você realize o ritual durante a Lua Minguante, uma Lua muito propícia para desapegos, limpezas e banimentos.

Parte 1: renovação energética do ambiente

Pouco adianta renovar suas energias se o ambiente em que você vive está estagnado e enfraquecido. Por isso, separamos o ritual em duas partes, dedicando a primeira às energias da sua casa ou escritório, e a segunda aos cuidados com a sua energia pessoal. Vamos lá? Para começar, você irá precisar de: Comece o seu ritual para renovação energética em 2026 acendendo a vela amarela, direcionando o pensamento ao Universo. Em oração ou meditação, peça por luz e proteção. Em seguida, pegue um pouco do sal grosso e coloque dentro do copo com água. Agora, coloque o incenso de sálvia branca e o alecrim dentro do queimador ou recipiente escolhido. Quando combinadas, ambas as ervas atuam para “destravar” a sua vida, abrindo os caminhos, atraindo prosperidade e devolvendo a alegria de seguir em frente. Com o auxílio de um fósforo, coloque fogo nos elementos. Lembre-se que acender a defumação com um fósforo é importante por estarmos lidando com o elemento terra — o que auxilia na harmonia no ritual. Evite usar isqueiros, maçaricos ou outros métodos menos naturais. Assim que o incenso e a erva começarem a soltar fumaça, dirija-se ao último cômodo de sua casa. Com o recipiente em mãos, comece cuidadosamente “varrer” as energias negativas de cada um dos cantos. Movimente a fumaça sempre no sentido horário, levando-a para a saída do cômodo. Repita o processo em cada um dos cômodos, até chegar à porta de entrada da sua casa. Ao final da limpeza, coloque o recipiente ao pé da vela acesa. Finalize essa etapa rezando um Pai-Nosso ou fazendo uma oração sincera, contendo tudo aquilo que se passa em seu coração. Para finalizar o ritual, pegue os restos da vela que acendeu lá no início, as cinzas do incenso e os restos da erva que utilizou na defumação e jogue fora. As cinzas e ervas podem ser jogadas num jardim, se preferir. Pegue o copo de água com sal e jogue o conteúdo fora. No entanto, lembre-se de diariamente colocar água nova dentro dele e polvilhar o punhado de sal. Esse ritual deve manter sua casa e suas energias protegidas, mas você pode repetir todos os passos sempre que se sentir “carregada” ou precisar reabastecer as energias.

Parte 2: renovação energética pessoal

Agora que você já realizou o ritual para renovação energética em 2026 no ambiente, resta então limpar e energizar a si própria. Para isso, você precisará apenas de: Comece fervendo cerca de um litro de água. Assim que o conteúdo levantar fervura, adicione um punhado de sálvia, o sal grosso, e deixe descansar por 30 minutos. Ideal para remover energias negativas, a Sálvia afasta os pensamentos negativos e a infelicidade, gerando uma aura de positividade, disposição e prosperidade. Além disso, é muito conhecida por eliminar as feridas da alma, auxiliando no processo de autoconhecimento e autoexpressão. Passados os 30 minutos, coe a sálvia e aguarde até que a temperatura da água esteja agradável ao toque. Em seguida, tome um banho de higiene comum. Ao final, pegue a água do seu banho de limpeza energética e despeje-o sobre seu corpo, sempre do pescoço para baixo. Priorize a região da nuca. Depois disso, não se enxágue mais. De preferência, deixe que a água seque naturalmente, sem o auxílio de uma toalha. Quando estiver completamente seca, vista suas roupas limpas e de cor clara. Saiba mais:

