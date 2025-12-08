Magias e Rituais
Rritual para renovação energética em 2026
Descubra o Ritual para Renovação Energética em 2025 e revitaliza sua energia para um ano de realizações e bem-estar pleno.
08/12/2025
Muito mais que importante, o ritual para renovação energética em 2026 será essencial. Para se preparar e receber de braços abertos o que é novo, nada melhor do que uma limpeza energética pessoal, em casa ou no escritório. O ritual permitirá que você se livre de energias negativas, bloqueios ou qualquer outra influência capaz de limitar ou prejudicar a sua vida.
Ritual para renovação energética em 2026Existem sempre momentos em que uma limpeza energética é necessária. Após passar por uma situação complicada, estar entre pessoas negativas ou como forma de se preparar para o início de um novo ciclo, o ritual é essencial para limpar impurezas energéticas de pessoas e ambientes. A seguir, você irá aprender dois poderosos rituais para renovação energética em 2026 para começar o ano livre de influências perigosas para o seu desenvolvimento. Lembrando que o mais recomendado é que você realize o ritual durante a Lua Minguante, uma Lua muito propícia para desapegos, limpezas e banimentos.
Parte 1: renovação energética do ambientePouco adianta renovar suas energias se o ambiente em que você vive está estagnado e enfraquecido. Por isso, separamos o ritual em duas partes, dedicando a primeira às energias da sua casa ou escritório, e a segunda aos cuidados com a sua energia pessoal. Vamos lá? Para começar, você irá precisar de:
- 1 vela amarela;
- 1 copo com água;
- 1 punhado de sal grosso;
- 1 incenso de sálvia branca;
- Um queimador, defumador ou recipiente resistente ao calor;
- 1 punhado de alecrim;
- Fósforos.
Parte 2: renovação energética pessoalAgora que você já realizou o ritual para renovação energética em 2026 no ambiente, resta então limpar e energizar a si própria. Para isso, você precisará apenas de:
- Um punhado de sálvia;
- 3 colheres de sal grosso;
- Roupas limpas de cor clara.
