Rituais dos anjos de cada signo em 2026: alcance graças!

Alcance as graças que deseja para 2026 usando estes rituais dos anjos de cada signo. Veja como fazer e qual o melhor dia.

07/12/2025 00:16

Os anjos são guias espirituais que podem fortalecer energias e trazer inspiração para cada momento da vida. Em 2026, a conexão com os anjos ganha ainda mais significado, especialmente quando alinhada às características de cada signo do zodíaco. Explore rituais especiais que podem ajudar a atrair proteção, equilíbrio e harmonia no novo ano.

Rituais dos Anjos de cada Signo em 2026

Os rituais dos anjos, personalizados para cada signo, são uma forma poderosa de alinhar a energia celestial às necessidades individuais. Cada ritual foi cuidadosamente elaborado para potencializar as qualidades e superar os desafios característicos de cada signo. De práticas meditativas a intenções específicas, os rituais de 2026 prometem fortalecer conexões espirituais e trazer clareza para o caminho pessoal ao longo do ano. Prepare-se para alcançar diversas graças em 2026 usando o poder do anjo guardião de seu signo. Acredite na força destes rituais e alcance aquilo que deseja.
  • Signo Áries

    O signo de Áries é protegido por Samuel

    Siga este ritual de sucesso para alcançar seus objetivos em 2026. Com este banho você irá conquistar tudo aquilo que deseja em todas as áreas da vida – financeira, sentimental ou espiritual. Ritual: Coloque em uma bacia três litros de água morna e cinco gotas de essência de lavanda em uma terça-feira, dia do planeta Marte, astro regente do signo. Misture bem. Tome seu banho normal e ao final despeje esta mistura do pescoço para baixo. Feito isso, seque-se com uma toalha amarela e então use uma peça de roupa de mesma cor. Acenda depois disso uma vela, também amarela, sobre um pires. Depois reze o Salma 39. Por fim, jogue os restos da vela no lixo, vale o pires e volte a utilizá-lo assim como fazia antes. O mesmo vale para a bacia. Previsões completas para Áries em 2026
  • Signo Touro

    O signo de Touro é protegido por Anael

    Este ritual do amor irá ajudar os apaixonados taurinos. Veja como preparar. Ritual: Separe uma bacia com água filtrada e coloque nela pétalas de três rosas brancas. Pingue então três gotas de seu perfume preferido e acrescente uma pedra de quartzo rosa. Gire a água da bacia com sua mão direita e diga: “Anael, prepare meu coração e meu caminho para o amor e atraia para minha vida uma pessoa amorosa e verdadeira. Assim seja”. Feito isso, deixe a bacia sob o luar durante uma noite. No dia seguinte, retire então o cristal, e escolha uma árvore de um jardim e regue-a com a água da bacia. Deixe ali depositadas também as pétalas das rosas. O quartzo rosa deverá ser mantido sempre perto de você. Já a bacia poderá ser usada normalmente após ser lavada. Previsões completas para Touro em 2026
  • Signo Gêmeos

    O signo de Gêmeos é protegido por Rafael

    Para o gemiano aqui vai o ritual da fortuna. Saiba como atrair mais dinheiro em 2026. Ritual: Em uma quarta-feira, dia do regente do signo, Mercúrio, pegue uma maçã, corte-a em duas partes e peça a São Cosme e São Damião que nunca deixem faltar nada em sua casa. Dê preferência para um dia de Lua Cheia. Depois, coma metade da fruta. Na sequência, enterre a outra metade aos pés de uma árvore bem florida ou com muitos frutos. Após enterrar, reze um Pai-Nosso em agradecimento pela fartura que passará a prevalecer em sua vida e então saia do local sem olhar para trás. Previsões completas para Gêmeos em 2026
  • Signo Câncer

    O signo de Câncer é protegido por Gabriel

    Prepare-se para afastar do mau olhado em 2026 com a ajuda de seu anjo protetor, Gabriel. Ritual: em um período de quatro segundas-feiras, dia da Lua, que é regente de Câncer, pegue um copo com água. Dentro, coloque três pedras de sal grosso. Sempre nestes dias, antes de sair de casa, reze um Pai-Nosso e uma Ave-Maria. Peça a Deus que afaste as pessoas negativas de seu convívio. Depois, lave as mãos com o preparado. Você pode utilizar nas quatro semanas o mesmo copo para fazer o ritual. No fim das quatro semanas, jogue a água na pia e lave o copo. Após isso poderá usá-lo normalmente.. Previsões completas para Câncer em 2026
  • Signo Leão

    O signo de Leão é protegido por Miguel

    Miguel é o anjo guardião dos leoninos e neste ritual de proteção você atingirá a força de seu anjo para se preparar para o ano que está por vir. Este ritual é mágico e é indicado para aqueles que desejam receber vibrações positivas em todas as áreas da vida. Se este é seu caso, siga as instruções. Ritual: em um domingo, ferva três litros de água e adicione três gotas de óleo essencial de sândalo e um punhado de manjericão. Espere que a misture esfrie e coe-a. Depois despeje-a sobre seu corpo do pescoço para baixo. Enquanto faz isso, mentalize que aquela água irá protegê-lo de qualquer energia negativa que se aproxime. Se enxugue com uma toalha branca e enterre os restos de erva em um vaso bem florido. Previsões completas para Leão em 2026
  • Signo Virgem

    O signo de Virgem é protegido por Rafael

    Prepare-se para fazer este ritual de prosperidade e atrair abundância para sua vida em 2026. Ritual: Em uma noite de lua crescente, misture noz-moscada ralada e cravos-da-índia em uma tigela pequena. Acenda então, sobre um pires, uma vela laranja ou dourada. Repita então as palavras mágicas deste ritual: “Da abundância eu quero proximidade, e por isso agora eu invoco o toque da prosperidade! Pois esse é o meu direito, que assim seja!”. Passados 20 minutos, apague a vela com um sopro e então enterre a noz-moscada utilizada e os cravos-da-índia em um vaso de planta. Os restos da vela devem ser jogados no lixo, já a tigela e o pires podem ser lavados e usados normalmente. Previsões completas para Virgem em 2026
  • Signo Libra

    O signo de Libra é protegido por Anael

    Este ritual será de sorte e precisará ser feito em uma sexta-feira, dia de Vênus, o planeta regente do signo. Ritual: coloque em uma taça três cravos, três folhas de louro e pétalas de três rosas amarelas. E, seguida acenda um incenso de canela e mentalize que a sorte estará sempre ao seu lado, em todas as situações de sua vida. Permaneça então em silêncio por alguns minutos e encerre o ritual de sorte rezando o Salmo 23. Ele garante sua proteção de Deus para poder superar os obstáculos da vida. Sopre então as cinzas do incenso de canela e deixe a taça em uma sala de sua casa até que as pétalas sequem por completo. Quando isso finalmente ocorrer, enterre tudo em um vaso florido. A taça deverá voltar a ser usada após ser lavada. Previsões completas para Libra em 2026
  • Signo Escorpião

    O signo de Escorpião é protegido por Azrael

    Este será um ritual de abertura de caminhos e deverá ser preparado em uma terça-feira. Dê preferência a uma noite de lua cheia. Ritual: em uma panela coloque dois litros de água para ferver junto de cinco pétalas de orquídea. Deixe o preparado sob a luz do sol, preferencialmente entre 11 e 13 horas. Feito isso, coe e use a água em um banho no qual você despejará o preparo em seu corpo do pescoço para baixo. Enquanto faz isso, mentalize que aquela água irá promover uma limpeza em seu campo de energia. Mentalize também que o preparado abrirá seus caminhos para a conquista de prosperidade, saúde plena e realização nos planos afetivo e profissional. Lave a panela e depois poderá reutilizá-la normalmente. Previsões completas para Escorpião em 2026
  • Signo Sagitário

    O signo de Sagitário é protegido por Saquiel

    Prepare-se para fazer um ritual da felicidade. Lembre-se que é melhor fazê-lo em uma quinta-feira. Ritual: separe três dentes de alho. Segurando um de cada vez, faça um pedido para cada. Depois, guarde-os em uma gaveta na qual ninguém irá mexer. No dia posterior, antes de o relógio marcar meio dia, pegue os três dentes de alho e os enterre em um vaso de plantas de sua casa. Enquanto faz isso, repita seus pedidos. Você deverá invocar a energia de Júpiter para que aquilo que deseja se materialize. Quando os alhos começarem a brotar, seus desejos então começarão a se realizar. Previsões completas para Sagitário em 2026
  • Signo Capricórnio

    O signo de Capricórnio é protegido por Cassiel

    Este ritual de elevação espiritual precisa ser feito em um sábado, o dia do planeta regente do signo, Saturno. Ritual: acenda um incenso de violeta e uma vela branca sobre um pires. Enquanto faz isso, invoque a presença de seu anjo protetor, Cassiel. Peça que ele lhe ajude a ampliar sua conexão com seu “eu divino” para que você receba a orientação espiritual necessária para sua evolução. Você receberá a resposta por meio de sua intenção. Faça este ritual regularmente e sentirá mais segurança no momento em que precisar tomar decisões, afinal elas serão ditadas por sua sabedoria interior. Previsões completas para Capricórnio em 2026
  • Signo Aquário

    O signo de Aquário é protegido por Uriel

    Você deverá se vestir de branco para realizar este ritual de paz para Uriel. Ritual: em uma vasilha, pingue cinco de gotas óleo de alecrim e quinze de óleo de semente de uva. Misture bem e unte uma vela branca com a mistura. Em seguida acenda-a sobre um pires. Sentirá então a tensão deixando seu corpo à medida em que a vale se derrete. Enquanto massageia seu pulsa e o centro da testa com a mistura de óleos, repita as seguintes palavras: “A paz é uma flor branca e tranquila brilhando fulgurante. Que a esperança floresça nesse momento, trazendo o equilíbrio”. Deixe então que a vela queime até o fim e depois jogue os restos dela no lixo. Lave o pires utilizado para o ritual e use-o normalmente. Previsões completas para Aquário em 2026
  • Signo Peixes

    O signo de Peixes é protegido por Asariel

    Este será um ritual de proteção. Ritual: use um copo novo para colocar três pedaços, pequenos, de carvão e três, também pequenos, de comigo-ninguém-pode. Encha então o copo com água e o deixe embaixo de sua cama, na direção da cabeceira. Uma vez por semana você deverá verificar se as pedras de carvão afundaram. Caso isso tenha acontecido, você deverá jogar tudo fora e começar o ritual novamente. Já se os carvões se mantiverem no mesmo lugar, mantenha o copo na mesma posição. Quando decidir interromper este ritual, jogue o carvão e planta no lixo, mas guarde o copo para o caso de querer repeti-lo, o que deverá ser feito quando se sentir cansado ou desanimado. Importante: lembre-se de, após o contato com a planta, lavar bem suas mãos, pois ela é tóxica. Previsões completas para Peixes em 2026
