Calendário Astrológico Março 2026: despertar da força interior
O calendário astrológico de março de 2026 chega como uma ponte entre dois mundos: o do sentir e o do fazer. O início do mês carrega uma atmosfera mais sensível, quase silenciosa, convidando a mergulhar fundo nas próprias emoções. É […]
06/12/2025 19:16
O calendário astrológico de março de 2026 chega como uma ponte entre dois mundos: o do sentir e o do fazer. O início do mês carrega uma atmosfera mais sensível, quase silenciosa, convidando a mergulhar fundo nas próprias emoções. É um tempo de perceber nuances, ouvir o que a intuição sussurra e acolher com leveza o que está florescendo no coração. Velhos padrões podem vir à tona — não como ameaças, mas como convites à cura e à reorganização interior. A clareza não nasce no barulho, mas no silêncio fértil que antecede grandes decisões. Com o passar dos dias, a energia muda de tom. A mente se expande, a coragem desperta e surge o impulso de dar forma ao que antes era apenas ideia. É um mês em que o instinto de recomeçar fala mais alto, como uma brisa que anuncia a virada de estação. A força da ação se soma à confiança, tornando mais fácil dar os primeiros passos — mesmo que ainda não haja certezas absolutas. Março também traz oportunidades de nutrir relações significativas, valorizar o lar, cuidar de si e fortalecer vínculos que trazem segurança e afeto. É um ciclo que mescla emoção e determinação, idealismo e prática. O clima é de recomeço, de novos capítulos e de coragem para dar contorno ao que antes vivia apenas no imaginário. Este é um mês que desperta o coração e reacende a vontade de viver com propósito. O que estava adormecido agora pede passagem.
O que esperar de março de 2026?Março de 2026 será um mês de transição energética profunda, começando com introspecção, cura e sensibilidade, e evoluindo para ação, coragem e novos inícios. O Eclipse Lunar Total em Virgem destaca reorganização emocional, física e espiritual. A Lua Nova em Peixes renova o campo espiritual, enquanto o Sol entrando em Áries marca o Ano Novo Astrológico, reacendendo impulsos, pioneirismo e clareza. O fim do Mercúrio retrógrado traz decisões firmes, e o mês termina com vínculos fortalecidos e mais estabilidade emocional.
Calendário Astrológico Março 2026: principais trânsitos
- 02/03 às 11h16 — Marte entra em Peixes
- 03/03 às 8h34 — Lua Cheia em Virgem e Eclipse Lunar Total em Virgem
- 06/03 às 7h46 — Vênus entra em Áries
- 11/03 à 0h03 — Júpiter retrógrado em Câncer
- 11/03 às 6h38 — Lua Minguante em Sagitário
- 18/03 às 22h23 — Lua Nova em Peixes
- 20/03 às 11h46 — Sol entra em Áries (Equinócio de Outono no Hemisfério Sul) e Ano Novo Astrológico 2026
- 20/03 às 16h33 — Fim do Mercúrio Retrógrado em Peixes
- 25/03 às 16h17 — Lua Crescente em Câncer
- 30/03 às 13h01 — Vênus entra em Touro
Feliz Ano Novo Astrológico!A Lua Nova em Peixes (18/03) marca um recomeço suave e espiritualizado, enquanto Sol entra em Áries (20/03), dando início ao Ano Novo Astrológico e ao Equinócio de Outono no Hemisfério Sul — um divisor de águas que acende a força da ação, do pioneirismo e da coragem. O fim da retrogradação de Mercúrio no mesmo dia favorece decisões mais claras e passos firmes. O ciclo se encerra com Lua Crescente em Câncer (25/03), fortalecendo vínculos afetivos, e Vênus entrando em Touro (30/03), trazendo mais estabilidade e prazer. Março, portanto, une sensibilidade, coragem e solidez: começa com introspecção, atravessa um portal de força e termina com bases emocionais mais firmes para seguir construindo.
