Calendário Astrológico Fevereiro 2026: trânsitos, previsões e a coragem de recomeçar
Fevereiro chega para balançar algumas estruturas. É momento de olharmos para nossa vida com mais racionalidade, mas sem perder a doçura e o encantamento. A Lua Cheia em Leão, logo no início do mês, traz para todos nós a fase […]
05/12/2025 19:20
Fevereiro chega para balançar algumas estruturas. É momento de olharmos para nossa vida com mais racionalidade, mas sem perder a doçura e o encantamento. A Lua Cheia em Leão, logo no início do mês, traz para todos nós a fase crucial e determinante que sempre passamos: o quanto estamos nos dedicando a nós mesmos? Será que estamos realmente coerentes com as nossas prioridades? O calendário astrológico de fevereiro de 2026 promove alguns insights importantes e que só podem ser melhorados e analisados se forem sentidos em primeiro lugar. Por isso, não tenha medo de olhar pra dentro: é sempre a melhor saída que temos.
O que esperar de fevereiro de 2026?Fevereiro de 2026 será um mês de transformações profundas, marcado por reorganização emocional, reestruturação prática e avanços coletivos. A Lua Cheia em Leão ilumina autoestima e expressão pessoal; a entrada definitiva de Saturno em Áries inaugura um ciclo de coragem e responsabilidade; e o Eclipse Solar em Aquário abre um portal de inovação e quebra de padrões. Também teremos Mercúrio retrógrado em Peixes, pedindo sensibilidade, atenção às intuições e revisões internas. É um mês que questiona, reforma e reposiciona — tanto por dentro quanto por fora.
Calendário Astrológico Fevereiro 2026: principais trânsitos
- 01/02 às 19h08 — Lua Cheia em Leão
- 06/02 às 19h48 — Mercúrio entra em Peixes
- 09/02 às 9h42 — Lua Minguante em Escorpião
- 10/02 às 7h19 — Vênus entra em Peixes
- 13/02 às 21h12 — Saturno entra definitivamente em Áries
- 17/02 às 9h13 — Lua Nova em Aquário e Eclipse Solar Anular (Anel de Fogo) em Aquário
- 18/02 às 12h52 — Sol entra em Peixes
- 20/02 às 13h52 — Conjunção Saturno-Netuno em Áries
- 24/02 às 9h27 — Lua Crescente em Gêmeos
- 26/02 às 3h48 — Mercúrio retrógrado em Peixes
Mercúrio retrógrado em Peixes: a primeira retrogradação de 2026Mercúrio retrógrado em Peixes adiciona camada de introspecção e sensibilidade: cuidado com ilusões, escute mais que fale. Este mês empurra você para fora da zona de conforto: quem você quer ser? Quais sonhos você está disposto a começar agora? Questões emocionais do passado voltam à tona pedindo alinhamento de objetivos e novas visões de mundo. Fevereiro é um mês para alinhar o sonho à realidade e plantar as sementes para um novo cenário que deseja a partir de agora.
FAQ — Perguntas frequentes sobre o calendário astrológico de fevereiro de 2026
