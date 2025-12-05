Assine
overlay
Início Horóscopo
Astrologia

Calendário Astrológico Fevereiro 2026: trânsitos, previsões e a coragem de recomeçar

Fevereiro chega para balançar algumas estruturas. É momento de olharmos para nossa vida com mais racionalidade, mas sem perder a doçura e o encantamento. A Lua Cheia em Leão, logo no início do mês, traz para todos nós a fase [&#8230;]

Publicidade
Carregando...
VP
Vivi Pettersen - WeMystic
VP
Vivi Pettersen - WeMystic
Repórter
05/12/2025 19:20

compartilhe

SIGA
x
Calendário Astrológico Fevereiro 2026: trânsitos, previsões e a coragem de recomeçar
Calendário Astrológico Fevereiro 2026: trânsitos, previsões e a coragem de recomeçar crédito: Wemystic
Fevereiro chega para balançar algumas estruturas. É momento de olharmos para nossa vida com mais racionalidade, mas sem perder a doçura e o encantamento. A Lua Cheia em Leão, logo no início do mês, traz para todos nós a fase crucial e determinante que sempre passamos: o quanto estamos nos dedicando a nós mesmos? Será que estamos realmente coerentes com as nossas prioridades? O calendário astrológico de fevereiro de 2026 promove alguns insights importantes e que só podem ser melhorados e analisados se forem sentidos em primeiro lugar. Por isso, não tenha medo de olhar pra dentro: é sempre a melhor saída que temos.

O que esperar de fevereiro de 2026?

Fevereiro de 2026 será um mês de transformações profundas, marcado por reorganização emocional, reestruturação prática e avanços coletivos. A Lua Cheia em Leão ilumina autoestima e expressão pessoal; a entrada definitiva de Saturno em Áries inaugura um ciclo de coragem e responsabilidade; e o Eclipse Solar em Aquário abre um portal de inovação e quebra de padrões. Também teremos Mercúrio retrógrado em Peixes, pedindo sensibilidade, atenção às intuições e revisões internas. É um mês que questiona, reforma e reposiciona — tanto por dentro quanto por fora.

Calendário Astrológico Fevereiro 2026: principais trânsitos

  • 01/02 às 19h08 — Lua Cheia em Leão
  • 06/02 às 19h48 — Mercúrio entra em Peixes
  • 09/02 às 9h42 — Lua Minguante em Escorpião
  • 10/02 às 7h19 — Vênus entra em Peixes
  • 13/02 às 21h12 — Saturno entra definitivamente em Áries
  • 17/02 às 9h13 — Lua Nova em Aquário e Eclipse Solar Anular (Anel de Fogo) em Aquário
  • 18/02 às 12h52 — Sol entra em Peixes
  • 20/02 às 13h52 — Conjunção Saturno-Netuno em Áries
  • 24/02 às 9h27 — Lua Crescente em Gêmeos
  • 26/02 às 3h48 — Mercúrio retrógrado em Peixes
Fevereiro se destaca pela força transformadora, com um grande portal de recomeços coletivos e ideias libertadoras, nos convidando a inovar e questionar o que já não serve. Contudo, a Lua Cheia em Leão ativa autoestima, brilho e desejo de expressão. Ela nos pede que celebremos talentos e nos reconheçamos como protagonistas da nossa própria história, sem medo de ser quem somos e ter o desejo que temos. O momento é de magia: transformar uma vida que aceitamos pela vida que queremos. Com Saturno entrando em Áries, chega a hora de agir com responsabilidade e coragem — o mundo pede que nos tornemos arquitetos da própria vida. O planeta da responsabilidade e da disciplina fica por 2 anos e meio no signo enérgico de Áries promovendo coragem e determinação em nossas estruturas. Portanto, é tempo de agir com mais maturidade e sabedoria: o que não estiver alinhado com nossos propósitos e não estiver minimamente estruturado, tende a ruir.

Mercúrio retrógrado em Peixes: a primeira retrogradação de 2026

Mercúrio retrógrado em Peixes adiciona camada de introspecção e sensibilidade: cuidado com ilusões, escute mais que fale. Este mês empurra você para fora da zona de conforto: quem você quer ser? Quais sonhos você está disposto a começar agora? Questões emocionais do passado voltam à tona pedindo alinhamento de objetivos e novas visões de mundo. Fevereiro é um mês para alinhar o sonho à realidade e plantar as sementes para um novo cenário que deseja a partir de agora.

FAQ — Perguntas frequentes sobre o calendário astrológico de fevereiro de 2026

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Tópicos relacionados:

astrologia previsoes-mensais-completas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay