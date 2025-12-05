Astrologia
Calendário Astrológico 2026: principais trânsitos, previsões e energia do ano regido por Marte
O Calendário Astrológico 2026 reúne todos os trânsitos importantes do ano regido por Marte, incluindo Saturno e Netuno em Áries, Urano em Gêmeos, Júpiter em Leão e quatro eclipses que marcam novos ciclos. Sendo assim, 2026 trará consigo um dos períodos […]
05/12/2025 14:16
O Calendário Astrológico 2026 reúne todos os trânsitos importantes do ano regido por Marte, incluindo Saturno e Netuno em Áries, Urano em Gêmeos, Júpiter em Leão e quatro eclipses que marcam novos ciclos. Sendo assim, 2026 trará consigo um dos períodos mais marcantes da década. Ele representa a virada de um ciclo coletivo que vem sendo preparado desde 2020 — uma mudança que não é apenas externa, mas profundamente interna. A energia do céu muda de direção: sai da introspecção e da reconstrução lenta e entra no território do fogo e do ar, onde ação, movimento e ideias voltam a ocupar o centro do palco.
Calendário Astrológico 2026: trânsitos importantesCom Saturno e Netuno chegando a Áries, Urano ingressando em Gêmeos e Júpiter se mudando para Leão, o universo reacende o espírito de criação, coragem e fé. É como se, depois de anos de transformação silenciosa, finalmente tivéssemos força para começar algo novo — individual e coletivamente. O ano é regido por Marte, o planeta da ação e da vitalidade, o que reforça o tom de impulso, clareza e determinação. Mas também nos lembra que agir com consciência é tão importante quanto agir com rapidez.
Principais trânsitos astrológicos de 2026
- Regência do ano: Marte
- Saturno em Áries – 13 de fevereiro de 2026
- Netuno em Áries – 26 de janeiro de 2026
- Conjunção Saturno–Netuno em Áries – 20 de fevereiro de 2026
- Urano em Gêmeos – 25 de abril de 2026
- Júpiter em Leão – 30 junho de 2026
- Eclipses de 2026:
- 17 fevereiro – Solar Anular em Aquário
- 3 março – Lunar Total em Virgem
- 12 agosto – Solar Total em Leão
- 28 agosto – Lunar Parcial em Peixes
- Mercúrio retrógrado em 2026:
- 26 de fevereiro até 20 de março em Peixes
- 29 de junho até 23 de julho em Câncer
- 24 de outubro até 13 de novembro em Escorpião
Saturno em Áries: o novo ciclo da coragemSaturno, o planeta da disciplina e da estrutura, chega a Áries em 13 de fevereiro de 2026 às 21:12 e inaugura um novo ciclo de aproximadamente 29 anos. É como um chamado para todos nós nos tornarmos mais responsáveis por quem somos. Saturno em Áries pede maturidade emocional, iniciativa e autenticidade. Depois de um longo período em que muitos buscaram segurança nas estruturas externas, esse trânsito nos ensina a construir força interior. Ele fala de recomeços com propósito e de coragem para dar o primeiro passo — mesmo que o caminho ainda não esteja completamente claro. A lição de Saturno aqui é: o mundo pertence a quem ousa começar. Mas para começar de verdade, é preciso alinhar ação e sabedoria. Esse trânsito beneficia especialmente quem está disposto a se reinventar e assumir o papel de protagonista da própria história.
Netuno em Áries: a fé em movimentoNo mesmo período, Netuno também chega em Áries, depois de quase 15 anos em Peixes — um trânsito raro e profundamente simbólico. Em Peixes, Netuno nos ensinou sobre empatia, fé e espiritualidade, mas também sobre fuga e ilusões. Agora, em Áries, ele nos convida a transformar sonhos em atitudes. É o momento em que a fé deixa de ser apenas contemplativa e passa a ser prática. Netuno em Áries acende o fogo da inspiração, mas também exige discernimento. É o trânsito que desperta líderes espirituais, artistas e curadores — pessoas que inspiram através da ação. Cada um de nós será chamado a colocar em prática aquilo que acredita, e não apenas falar sobre isso. É uma energia de fé viva, que nos lembra que espiritualidade também é coragem: coragem de existir, de defender o que é verdadeiro e de acreditar em novos começos.
Saturno e Netuno em Áries: encontro de energia e propósitoA união de Saturno e Netuno no signo de Áries em 20 de fevereiro 2026 marca um ponto histórico no ciclo coletivo. Essa conjunção representa a fusão entre a estrutura (Saturno) e o sonho (Netuno), entre o que é palpável e o que parece etéreo. Em Áries, signo do impulso, da ação e dos começos, essa energia ganha contornos de pioneirismo: ideias visionárias tendem a sair do campo da imaginação e se transformar em projetos concretos. É como se o mundo recebesse um convite cósmico para construir novas realidades a partir de ideais espirituais e coletivos. Saturno, ao entrar em Áries, traz disciplina, coragem e foco para trilhar novos caminhos, mas Netuno, ao se unir a ele, suaviza os contornos rígidos e traz uma dimensão mais sensível e compassiva. Essa combinação pode despertar movimentos globais que misturam tecnologia e espiritualidade, ciência e fé, razão e inspiração. Muitas pessoas poderão sentir o chamado para alinhar propósito de vida com ação prática — transformando sonhos em causas e ideias em revoluções pessoais ou coletivas. Por outro lado, essa conjunção também pede atenção: Netuno pode criar névoas e ilusões, enquanto Saturno exige clareza e responsabilidade. Em Áries, isso pode gerar tanto iniciativas inspiradoras quanto confrontos com limites e realidades inesperadas. O grande aprendizado desse encontro será equilibrar o ímpeto de começar com a sabedoria de construir algo sólido e sustentável. Será um período marcante para novos líderes, para movimentos independentes e para todos que desejam ser protagonistas de uma nova era.
Urano em Gêmeos: a era da liberdadeUrano, o planeta das revoluções e da tecnologia, entra em Gêmeos em abril de 2026 e marca o início de uma era de inovação mental. Esse trânsito vai redefinir a forma como pensamos, aprendemos e nos comunicamos. É um tempo em que as ideias circulam mais rápido do que nunca, e em que a informação se torna o novo poder. Coletivamente, veremos avanços em comunicação, transporte, inteligência artificial e educação. Mas, em nível pessoal, Urano em Gêmeos nos convida a pensar de forma mais flexível, a abrir a mente e a nos desapegar de verdades absolutas. Ele questiona o que tomamos como certo e nos encoraja a mudar de perspectiva. O aprendizado desse trânsito é simples, mas profundo: quem se adapta, avança. Esse movimento traz um sopro de leveza após anos densos. Gêmeos ensina que aprender pode ser prazeroso — e que compartilhar conhecimento é uma forma de libertação.
Júpiter em Leão: confiança na jornadaA partir de 30 de junho de 2026, Júpiter entra em Leão, trazendo brilho, entusiasmo e coragem para se expressar. Depois de transitar por signos mais introspectivos, Júpiter em Leão reacende a autoconfiança e a necessidade de reconectar-se com o prazer de viver. Esse trânsito fala de generosidade, alegria e liderança criativa. É o momento de reconhecer talentos, buscar reconhecimento e inspirar os outros através do exemplo. Mas também pede atenção ao ego: Júpiter amplia tudo o que toca, e quando a vaidade se mistura à vontade de brilhar, o aprendizado vem através da humildade. No coletivo, veremos um movimento artístico, social e espiritual mais vibrante, com pessoas resgatando o prazer de criar e se expressar. É o ano em que o “eu posso” volta a ser uma frase de fé e não de orgulho.
Eclipses de 2026: datas e significado espiritual
- 17 fevereiro — Eclipse Solar Anular em Aquário
- 3 março — Eclipse Lunar Total em Virgem
- 12 agosto — Eclipse Solar Total em Leão
- 28 agosto — Eclipse Lunar Parcial em Peixes
Calendário Astrológico 2026: um novo tempo começa agora2026 é o ano em que o universo nos convida a viver com mais presença. A soma de tantos planetas em signos de fogo e ar reacende a coragem, o movimento e a fé. Mas é também um lembrete de que a mudança real começa dentro. Cada trânsito aponta para a mesma direção: agir com propósito, comunicar com verdade, criar com amor e confiar na própria força.
