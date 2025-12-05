Assine
overlay
Início Horóscopo
Astrologia

Calendário Astrológico 2026: principais trânsitos, previsões e energia do ano regido por Marte

O Calendário Astrológico 2026 reúne todos os trânsitos importantes do ano regido por Marte, incluindo Saturno e Netuno em Áries, Urano em Gêmeos, Júpiter em Leão e quatro eclipses que marcam novos ciclos. Sendo assim, 2026 trará consigo um dos períodos [&#8230;]

Publicidade
Carregando...
VP
Vivi Pettersen - WeMystic
VP
Vivi Pettersen - WeMystic
Repórter
05/12/2025 14:16

compartilhe

SIGA
x
Calendário Astrológico 2026: principais trânsitos, previsões e energia do ano regido por Marte
Calendário Astrológico 2026: principais trânsitos, previsões e energia do ano regido por Marte crédito: Wemystic
O Calendário Astrológico 2026 reúne todos os trânsitos importantes do ano regido por Marte, incluindo Saturno e Netuno em Áries, Urano em Gêmeos, Júpiter em Leão e quatro eclipses que marcam novos ciclos. Sendo assim, 2026 trará consigo um dos períodos mais marcantes da década. Ele representa a virada de um ciclo coletivo que vem sendo preparado desde 2020 — uma mudança que não é apenas externa, mas profundamente interna. A energia do céu muda de direção: sai da introspecção e da reconstrução lenta e entra no território do fogo e do ar, onde ação, movimento e ideias voltam a ocupar o centro do palco.

Calendário Astrológico 2026: trânsitos importantes

Com Saturno e Netuno chegando a Áries, Urano ingressando em Gêmeos e Júpiter se mudando para Leão, o universo reacende o espírito de criação, coragem e fé. É como se, depois de anos de transformação silenciosa, finalmente tivéssemos força para começar algo novo — individual e coletivamente. O ano é regido por Marte, o planeta da ação e da vitalidade, o que reforça o tom de impulso, clareza e determinação. Mas também nos lembra que agir com consciência é tão importante quanto agir com rapidez.

Principais trânsitos astrológicos de 2026

  • Regência do ano: Marte
  • Saturno em Áries – 13 de fevereiro de 2026
  • Netuno em Áries – 26 de janeiro de 2026
  • Conjunção Saturno–Netuno em Áries – 20 de fevereiro de 2026
  • Urano em Gêmeos – 25 de abril de 2026
  • Júpiter em Leão – 30 junho de 2026
  • Eclipses de 2026:
    • 17 fevereiro – Solar Anular em Aquário
    • 3 março – Lunar Total em Virgem
    • 12 agosto – Solar Total em Leão
    • 28 agosto – Lunar Parcial em Peixes
  • Mercúrio retrógrado em 2026:
    • 26 de fevereiro até 20 de março em Peixes
    • 29 de junho até 23 de julho em Câncer
    • 24 de outubro até 13 de novembro em Escorpião
Esses movimentos marcam 2026 como um ano de início de ciclos, liberdade mental, fé ativa e coragem para novos caminhos.

Saturno em Áries: o novo ciclo da coragem

Saturno, o planeta da disciplina e da estrutura, chega a Áries em 13 de fevereiro de 2026 às 21:12 e inaugura um novo ciclo de aproximadamente 29 anos. É como um chamado para todos nós nos tornarmos mais responsáveis por quem somos. Saturno em Áries pede maturidade emocional, iniciativa e autenticidade. Depois de um longo período em que muitos buscaram segurança nas estruturas externas, esse trânsito nos ensina a construir força interior. Ele fala de recomeços com propósito e de coragem para dar o primeiro passo — mesmo que o caminho ainda não esteja completamente claro. A lição de Saturno aqui é: o mundo pertence a quem ousa começar. Mas para começar de verdade, é preciso alinhar ação e sabedoria. Esse trânsito beneficia especialmente quem está disposto a se reinventar e assumir o papel de protagonista da própria história.

Netuno em Áries: a fé em movimento

No mesmo período, Netuno também chega em Áries, depois de quase 15 anos em Peixes — um trânsito raro e profundamente simbólico. Em Peixes, Netuno nos ensinou sobre empatia, fé e espiritualidade, mas também sobre fuga e ilusões. Agora, em Áries, ele nos convida a transformar sonhos em atitudes. É o momento em que a fé deixa de ser apenas contemplativa e passa a ser prática. Netuno em Áries acende o fogo da inspiração, mas também exige discernimento. É o trânsito que desperta líderes espirituais, artistas e curadores — pessoas que inspiram através da ação. Cada um de nós será chamado a colocar em prática aquilo que acredita, e não apenas falar sobre isso. É uma energia de fé viva, que nos lembra que espiritualidade também é coragem: coragem de existir, de defender o que é verdadeiro e de acreditar em novos começos.

Saturno e Netuno em Áries: encontro de energia e propósito

A união de Saturno e Netuno no signo de Áries em 20 de fevereiro 2026 marca um ponto histórico no ciclo coletivo. Essa conjunção representa a fusão entre a estrutura (Saturno) e o sonho (Netuno), entre o que é palpável e o que parece etéreo. Em Áries, signo do impulso, da ação e dos começos, essa energia ganha contornos de pioneirismo: ideias visionárias tendem a sair do campo da imaginação e se transformar em projetos concretos. É como se o mundo recebesse um convite cósmico para construir novas realidades a partir de ideais espirituais e coletivos. Saturno, ao entrar em Áries, traz disciplina, coragem e foco para trilhar novos caminhos, mas Netuno, ao se unir a ele, suaviza os contornos rígidos e traz uma dimensão mais sensível e compassiva. Essa combinação pode despertar movimentos globais que misturam tecnologia e espiritualidade, ciência e fé, razão e inspiração. Muitas pessoas poderão sentir o chamado para alinhar propósito de vida com ação prática — transformando sonhos em causas e ideias em revoluções pessoais ou coletivas. Por outro lado, essa conjunção também pede atenção: Netuno pode criar névoas e ilusões, enquanto Saturno exige clareza e responsabilidade. Em Áries, isso pode gerar tanto iniciativas inspiradoras quanto confrontos com limites e realidades inesperadas. O grande aprendizado desse encontro será equilibrar o ímpeto de começar com a sabedoria de construir algo sólido e sustentável. Será um período marcante para novos líderes, para movimentos independentes e para todos que desejam ser protagonistas de uma nova era.

Urano em Gêmeos: a era da liberdade

Urano, o planeta das revoluções e da tecnologia, entra em Gêmeos em abril de 2026 e marca o início de uma era de inovação mental. Esse trânsito vai redefinir a forma como pensamos, aprendemos e nos comunicamos. É um tempo em que as ideias circulam mais rápido do que nunca, e em que a informação se torna o novo poder. Coletivamente, veremos avanços em comunicação, transporte, inteligência artificial e educação. Mas, em nível pessoal, Urano em Gêmeos nos convida a pensar de forma mais flexível, a abrir a mente e a nos desapegar de verdades absolutas. Ele questiona o que tomamos como certo e nos encoraja a mudar de perspectiva. O aprendizado desse trânsito é simples, mas profundo: quem se adapta, avança. Esse movimento traz um sopro de leveza após anos densos. Gêmeos ensina que aprender pode ser prazeroso — e que compartilhar conhecimento é uma forma de libertação.

Júpiter em Leão: confiança na jornada

A partir de 30 de junho de 2026, Júpiter entra em Leão, trazendo brilho, entusiasmo e coragem para se expressar. Depois de transitar por signos mais introspectivos, Júpiter em Leão reacende a autoconfiança e a necessidade de reconectar-se com o prazer de viver. Esse trânsito fala de generosidade, alegria e liderança criativa. É o momento de reconhecer talentos, buscar reconhecimento e inspirar os outros através do exemplo. Mas também pede atenção ao ego: Júpiter amplia tudo o que toca, e quando a vaidade se mistura à vontade de brilhar, o aprendizado vem através da humildade. No coletivo, veremos um movimento artístico, social e espiritual mais vibrante, com pessoas resgatando o prazer de criar e se expressar. É o ano em que o “eu posso” volta a ser uma frase de fé e não de orgulho.

Eclipses de 2026: datas e significado espiritual

  • 17 fevereiro — Eclipse Solar Anular em Aquário
  • 3 março — Eclipse Lunar Total em Virgem
  • 12 agosto — Eclipse Solar Total em Leão
  • 28 agosto — Eclipse Lunar Parcial em Peixes
Os eclipses de 2026 serão pontos-chave para entender o processo de mudança que o ano traz. O primeiro acontece em 17 de fevereiro, um Eclipse Solar Anular em Aquário, abrindo portais de inovação, consciência social e quebra de padrões. Ele desperta o desejo de construir um futuro mais humano e conectado. Em 3 de março, o Eclipse Lunar Total em Virgem traz um chamado para reorganizar rotinas e cuidar do corpo físico. Ele pede discernimento e limpeza: menos caos, mais propósito. No meio do ano, em 12 de agosto, o Eclipse Solar Total em Leão reacende o poder pessoal e a autenticidade — é o grande portal da coragem e da autoexpressão. E, por fim, em 28 de agosto, o Eclipse Lunar Parcial em Peixes encerra o ciclo com energia de perdão e liberação, dissolvendo o que não serve e abrindo espaço para o novo. Esses eclipses formam uma sequência simbólica: pensar diferente (Aquário), purificar (Virgem), brilhar (Leão) e perdoar (Peixes). Eles nos conduzem da mente ao coração — e do coração à consciência.

Calendário Astrológico 2026: um novo tempo começa agora

2026 é o ano em que o universo nos convida a viver com mais presença. A soma de tantos planetas em signos de fogo e ar reacende a coragem, o movimento e a fé. Mas é também um lembrete de que a mudança real começa dentro. Cada trânsito aponta para a mesma direção: agir com propósito, comunicar com verdade, criar com amor e confiar na própria força. Você também pode gostar:

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Tópicos relacionados:

astrologia o-poder-da-lua signos-do-zodiaco

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay