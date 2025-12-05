Astrologia
Calendário Astrológico Janeiro 2026: trânsitos, previsões e início da virada
05/12/2025 14:16
O calendário astrológico de janeiro de 2026 abre o ano com uma energia de reestruturação, profundidade e realinhamento interno. Depois de anos de transformações intensas, o céu não tem pressa — ele tem presença. Janeiro funciona como um portal entre o que foi e o que está por vir: um mês de semeadura mental e emocional, onde cada movimento tem significado e cada escolha se conecta a algo maior. Logo no primeiro dia do ano, Mercúrio entra em Capricórnio e define o tom prático, estratégico e lúcido que guiará as primeiras semanas. É hora de organizar metas, pensar com sobriedade e construir com intenção clara.
O que esperar de janeiro de 2026?Janeiro de 2026 traz um começo de ano introspectivo, estratégico e emocionalmente profundo. As primeiras semanas favorecem planejamento, esclarecimento interno e desapego do passado. A partir da metade do mês, a energia se abre para novos contatos, ideias inovadoras e visão de futuro. O grande marco acontece em 26/01, com a entrada definitiva de Netuno em Áries, inaugurando um ciclo espiritual que une fé, coragem e ação.
Calendário Astrológico Janeiro 2026: principais trânsitos
- 01/01 às 18h11 — Mercúrio entra em Capricórnio
- 03/01 às 7h02 — Lua Cheia em Câncer
- 10/01 às 12h48 — Lua Minguante em Libra
- 17/01 às 9h44 — Vênus entra em Aquário
- 18/01 às 16h51 — Lua Nova em Capricórnio
- 19/01 às 22h45 — Sol entra em Aquário
- 23/01 às 6h17 — Marte entra em Aquário
- 26/01 às 14h38 — Netuno entra definitivamente em Áries
- 26/01 à 1h47 — Lua Crescente em Touro
A entrada definitiva de Netuno em ÁriesE então, no dia 26/01, ocorre um dos movimentos mais importantes de todo o ano: Netuno entra definitivamente em Áries, inaugurando um ciclo espiritual coletivo que une fé, ação e coragem para transformar sonhos em realidade. É um marco astrológico que impulsiona uma nova visão de futuro, mais afirmativa e confiante. Estaremos focados em estruturar melhor nossos sonhos e projeções. Nesse mesmo dia, a Lua Crescente em Touro consolida a energia de construção e materialização. As ideias lançadas na Lua Nova encontram agora força para crescer. Janeiro, portanto, não é apenas um início de calendário: é um mês de transição entre passado e futuro. Ele nos convida a curar, planejar, ousar e acreditar — tudo no seu tempo certo. Um ciclo que começa com emoção, cresce com clareza e termina com fé no que está por vir.
FAQ — Perguntas frequentes sobre o calendário astrológico de janeiro de 2026
