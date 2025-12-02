Outras Religiões
Orações da Umbanda para rezar em Dezembro
Orações da Umbanda para Dezembro: A Umbanda louva 4 poderosos orixás no mês de dezembro e também os santos sincretizados da Igreja católica.
02/12/2025
No mês de dezembro, a Umbanda celebra datas importantes, e para isso temos orações específicas para cultuar os orixás e santos de cada dia sagrado. Veja o calendário das datas e Orações da Umbanda para dezembro:
Datas comemorativasDia 4 — Dia de Santa Bárbara e Iansã Dia 8 — Dia de Nossa Senhora da Conceição e Oxum Dia 25 — Louvação a Oxalá Dia 31 — Louvação a Iemanjá (encerramento do ano)
Orações da Umbanda para dezembroVeja uma seleção de orações poderosas que reunimos para orientar a sua fé durante todo o mês de dezembro o e cultuar os santos e orixás deste mês.
Orações da Umbanda para dezembro: Oração a IansãIansã é um orixá poderosa e guerreira, a melhor aliada para vencer qualquer batalha que estejamos enfrentando em nossa vida. Entre em contato com ela elevando o seu pensamento, acendendo uma vela (branca ou vermelha) e orando essa prece:
“Iansã, Deusa Guerreira! Defenda da inveja, do negativismo e das demandas. Com sua espada defendei meus desejos, minha casa, meu trabalho. Venho lhe pedir, Iansã, (fazer seu pedido) Espero por sua misericórdia Rainha dos Raios, Epahey oya!”
Orações da Umbanda para dezembro: Oração a Santa BárbaraNa Umbanda, Santa Bárbara é sincretizada em Iansã e por isso o dia dessa santa cristã também é celebrado no dia 4 de dezembro. Veja uma poderosa oração a ela:
“Santa Bárbara, Vós que sois mais forte que as torres das fortalezas e a violência dos furacões, fazei com que os raios não me atinjam, os trovões não me assustem e o troar dos canhões não me abale a coragem e a bravura. Ficai sempre ao meu lado para que eu possa enfrentar de fronte erguida e de rosto sereno todas as tempestades e as batalhas de minha vida. Para que seja vencedor de todas as lutas, com a consciência do dever cumprido. Para que possa agradecer a vós, minha protetora, e render graças a Deus, criador do céu, da terra, da natureza. Este Deus que tem poder de dominar o furor das tempestades e abrandar a crueldade das guerras. Santa Bárbara, rogai por nós!”
Oração a OxumOxum é a senhora da beleza, da fertilidade, do amor e da união. Se você precisa de mais felicidade, amor e harmonia em sua vida, reze:
“Senhora das cachoeiras Oh linda e maravilhosa Oxum! Afastai de mim todo o mal que no momento me aflige. Eu te venero e te guardo, oh Mãe Divina! Que eu seja abençoado com a tua bondade e justiça. Que em nome de Oxalá muitas vezes aclamas por todos aqueles que te amam. Peço-te que, neste momento de dor, derrames sobre mim, Oxum, o teu olhar misericordioso. Que as tuas aguas acalmem a minha pobre alma e que neste momento eu receba a graça que tanto espero. Que assim seja. Ora Yê Yê Ô Mamãe Oxum!”
Oração de Oxalá para começar bem o diaOxalá é o maior orixá da Umbanda, é o Pai, quem olha por todos. O dia 25 de dezembro é considerado o dia de louvá-lo, por isso, reze essa oração logo pela manhã para obter sucesso e tranquilidade ao longo do dia e do próximo ano que vai começar. Não se esqueça também de acender uma vela branca a esse orixá para fortalecer o poder da sua oração.
“Meu Pai Oxalá, neste dia que começa, venho pedir a paz a alegria e seu grande axé! Reveste-me com a Vossa Luz e destrua as trevas que atravessarem meus caminhos. Envolva-me em seu pano branco de paz, em tua Luz, a cada instante de meu dia. Que Vossa sábia ajuda seja minha companheira durante todo o dia, e ilumine meu dia através de Vossa divina inspiração. Que eu encontre neste dia, pessoas a quem eu possa confiar e compartilhar Vossa energia de paz, trazendo conforto a quem necessita e que eu possa receber somente as boas emanações da energia das pessoas. Que eu possa conviver com todos que me cercarem hoje e com Vossa emanação de paz, todos sintam que minha presença seja amigável. Com Vossa Luz Meu Pai Oxalá, faça com que todos que vejam minhas vitórias, sintam-se também vitoriosos! Que este dia eu compartilhe com todos a Luz de um Dia de Vitória, pois tenho sofrido injustiças e dores na alma e peço agora a paz e o alívio para o corpo e para o espírito. Traga sucesso em meus trabalhos para que eu tenha um dia de realizações positivas. Que assim seja! Axé Meu Pai Oxalá! Axé Babá!”
Oração a Iemanjá em 31 de dezembroO dia 31 de dezembro é dia de Louvação de Iemanjá. É dia de homenagear a Rainha do Mar oferecendo presentes e fazendo preces. Veja essa poderosa oração da Umbanda para pedir proteção para o ano que começa:
“Saravá Rainha do Mar! Venho pedir a Vossa proteção para este dia que começa Nessa Oração a Iemanjá peço que proteja meu espírito, minha casa e meus entes queridos De qualquer demanda, olho gordo ou inveja lançada contra nós. A“Mãe das Águas do Mar peço que abençoe minha vida com prosperidade e fartura Que a harmonia e a paz estejam no seio de todos os meus relacionamentos Que as ondas do mar tragam as boas energias para lapidarem meu espírito Tornando-me um ser humano melhor, capaz de ajudar aqueles que necessitam E nunca infligindo nenhum mal a nenhum ser criado com a graça de Deus. Que nesta Oração a Iemanjá eu consiga as graças da Grande Mãe das Águas E tenha um dia abençoado pela Rainha do Mar Odoyá Iemanjá! Saravá Todas as Caboclas do Mar!”
