Astrologia
Calendário Astrológico dezembro de 2025: equilíbrio entre ambição e realismo
Dezembro, como sempre, carrega em si uma energia alegre e festiva. Confira neste artigo o Calendário Astrológico Dezembro de 2025.
Carregando...
30/11/2025 00:35
compartilheSIGA
Chegamos ao final de 2025! Ufa! Esse, sem dúvidas, foi um ano desafiador astrologicamente falando, cheio de reviravoltas, e que agora nos convida a olhar para o alto das montanhas que desejamos escalar em 2026, sabendo que cada passo dado com consciência nos leva mais perto do topo. O segredo é manter o equilíbrio entre ambição e realismo, lembrando que as conquistas mais duradouras são aquelas construídas com paciência e dedicação. Então respira fundo, que o calendário astrológico de dezembro de 2025 já está no ar!
Calendário Astrológico Dezembro de 2025
- 04/12 - Super Lua Cheia em Gêmeos
- 10/12 - Netuno encerra sua retrogradação
- 11/12 - Mercúrio em Sagitário
- 11/12 - Lua Minguante em Virgem
- 15/12 - Marte em Capricórnio
- 19/12 - Lua Nova em Sagitário
- 21/12 - Sol em Capricórnio (Solstício de Verão)
- 24/12 - Vênus em Capricórnio
- 27/12 - Lua Crescente em Áries
Otimismo no fechamento do anoNesse mês de transição, marcado pela mudança gradual do fogo sagitariano para a terra pragmática de Capricórnio, vale manter a leveza nas trocas, diálogos e conexões que chegaram firmes ao final deste ano. Dezembro começa com uma Super Lua Cheia vibrante em Gêmeos no dia 4, que ilumina as relações saudáveis e abre uma boa temporada para os encontros festivos, as celebrações e socializações típicas dessa época. Intelectualmente falando há uma intensa necessidade de trocas, com um equilíbrio justo entre a busca por conhecimento e a necessidade de compartilhar o que já sabemos. As conversas tendem a ser mais animadas, reveladoras e capazes de mudar nossa perspectiva sobre diversos assuntos. No dia 11, Mercúrio ingressa em Sagitário, amplificando ainda mais nossa sede de conhecimento. Com o planeta da comunicação no signo do arqueiro, as palavras ganham asas, a mente se abre para novas filosofias e a partir disso as possibilidades são infinitas! Hora de exercitar o sim! Dizer sim para a vida, para os debates, os planos futuros e o otimismo sagitariano irá dar o gás necessário para viver os últimos dias de 2025.
Grandes planos à vista com Marte em CapricórnioUma mudança significativa ocorre no dia 15, quando Marte entra em Capricórnio. O planeta da ação encontra sua exaltação no signo da ambição e do trabalho árduo, nos impulsionando a agir de forma mais estratégica e disciplinada. O trânsito favorece a realização de objetivos concretos e traz mais foco nos planos para 2026. Vale anotar tudo o que puder e até mesmo já começar a ativar contatos ou acumular os recursos necessários para escalar as montanhas metafóricas dos seus sonhos durante o próximo ano. Organização, perseverança e disciplina serão palavras-chave. O ponto alto do mês acontece no dia 21, com a entrada do Sol em Capricórnio, que acontece logo após a Lua Nova em Sagitário do dia 19. O Solstício de Verão no hemisfério sul inaugura oficialmente a temporada capricorniana e nos convida a direcionar toda a expansão e o conhecimento adquiridos durante a temporada de Sagitário para o caminho para o sucesso!
Calendário Astrológico Dezembro de 2025: revisões necessárias para manter a calmaNada de autocobrança! O fim do ano tem tudo para ser leve se usarmos esse período para olhar para trás e contemplar o que construímos ao longo de todo o ano de 2025, tanto material quanto afetivamente. Após a entrada de Vênus em Capricórnio no dia 24, que ocorre em perfeita harmonia com o Sol e Marte, os compromissos sérios ganham destaque, e todos queremos valorizar quem corre conosco. Então, se você chegou até aqui, vale olhar com carinho para sua própria trajetória, agradecer a quem permaneceu e despedir-se do que ficou pelo caminho. Os momentos mais tensos do astral só revelam aquilo que não serve mais ao seu destino, portanto nada de lamento! 2025 se fecha abrindo novas portas para o futuro. Saiba mais:
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO