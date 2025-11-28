Astrologia
Fases da Lua em setembro de 2026: organização, expansão e ação
As fases da Lua em setembro de 2026 chegam trazendo uma energia de reconexão com a realidade e movimento. Depois de um agosto carregado de intensidade emocional, o Universo muda o tom: agora é planejar com clareza, expandir com confiança […]
Carregando...
28/11/2025 19:39
compartilheSIGA
As fases da Lua em setembro de 2026 chegam trazendo uma energia de reconexão com a realidade e movimento. Depois de um agosto carregado de intensidade emocional, o Universo muda o tom: agora é planejar com clareza, expandir com confiança e agir com coragem. É um mês que nos ensina a simplificar primeiro, organizar depois e acender o foguinho do impulso lá no final. Perfeito para quem quer ver resultados palpáveis.
???? Veja também: Fases da Lua em outubro de 2026 — Não pare por aqui! Descubra como as fases da lua em outubro de 2026 podem continuar guiando você em 2026.
Você também pode gostar:
Quais são as fases da Lua em setembro de 2026?Confira o calendário lunar de setembro de 2026:
- 4 de setembro às 4h50: Lua Minguante em Gêmeos
- 11 de setembro a 0h26: Lua Nova em Virgem
- 18 de setembro às 17h43: Lua Crescente em Sagitário
- 26 de setembro às 13h48: Lua Cheia em Áries
Fases da lua em setembro de 2026: o que eu quero para mim, eu coloco em práticaSetembro chega como um vento novo abrindo janelas internas. Primeiro, faça silêncio para escutar seus pensamentos — e, principalmente, perceber quais deles não pertencem mais a você. Depois, organize o coração e a rotina, colocando as coisas no lugar e devolvendo sentido ao que estava perdido. Então, quando a mente estiver limpa e o chão firme, experimente, ouse, conheça, expanda. Até que, no final do mês, você se veja diante de si mesmo com uma coragem renovada. Pronto para agir, sem pedir licença a ninguém. Este mês te lembra que crescer não é só sobre sonhar. É sobre escolher, priorizar e andar. Com passos pequenos ou grandes — mas seus.
???? Veja também: Fases da Lua em outubro de 2026 — Não pare por aqui! Descubra como as fases da lua em outubro de 2026 podem continuar guiando você em 2026.
Você também pode gostar:
- Horóscopo 2026: o ano que veio pra ser inesquecível!
- Eclipses de 2026: se prepare para grandes momentos de transformação
- Superluas de 2026: as noites mais brilhantes do ano!
Perguntas Frequentes sobre as Fases da Lua em setembro de 2026
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO