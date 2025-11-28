Fases da Lua em outubro de 2026: cura, equilíbrio e transformação

Lua Nova em Libra - 10 de outubro

Amor

Dinheiro

Saúde e bem-estar

Libra traz diplomacia, charme e ajustes necessários. É a Lua Nova perfeita para alinhar relações, amorosas, profissionais e até consigo mesmo. Aqui nasce o que é belo e justo.Vocês dois podem redefinir combinados e revitalizar o vínculo com mais presença e parceria. Solteiros passam a se sentir mais atraídos por conexões inteligentes e recíprocas. Equilíbrio é o novo sexy.Negociações fluem melhor, assim como parcerias. É um excelente momento para firmar acordos com clareza e benefícios para ambas as partes.Procure atividades que tragam leveza e prazer visual ou social: dançar, caminhar com alguém querido, deixar a casa mais bonita.escreva uma intenção para suas relações e coloque embaixo de um quartzo rosa por 7 dias. O amor responde a quem chama com verdade.