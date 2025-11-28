Astrologia
Fases da Lua em outubro de 2026: cura, equilíbrio e transformação
28/11/2025 19:39
As fases da Lua em outubro de 2026 vêm como um convite para sentir, ajustar e transformar. Começa com a sensibilidade aflorada, passa por decisões que demandam diplomacia e chega a um ponto de evolução em que o Universo pergunta: o que realmente tem valor na sua vida? Nesse mês, cuide do coração, organize o mundo ao redor e depois coloque os pés no chão com coragem para mudar o que já não nos sustenta. Um ciclo que fala de vínculo, de escolhas e de prioridades.
Quais são as fases da Lua em outubro de 2026?Confira o calendário lunar de outubro de 2026:
- 3 de outubro às 10h24: Lua Minguante em Câncer
- 10 de outubro às 12h49: Lua Nova em Libra
- 18 de outubro às 13h12: Lua Crescente em Capricórnio
- Mercúrio inicia sua retrogradação no dia 24, em Escorpião
- 26 de outubro à 1h11: Lua Cheia em Touro
Fases da lua em outubro de 2026: a vida quer a sua verdadeOutubro é um mês que aproxima o coração do chão. Ele pede que você acenda uma luz sobre o que sente, faça acordos honestos com quem caminha ao seu lado e assuma responsabilidades pelo que deseja construir. E quando a Lua Cheia em Touro encontrar Mercúrio retrógrado em Escorpião, prepare-se para conversas francas e decisões baseadas no que é essencial, e não no que é confortável. Este mês ensina que cuidar de si também é ter coragem de mudar estruturas que já não te servem. Que o amor precisa de equilíbrio. Que o prazer merece atenção. E que a verdade, mesmo quando exige transformação, sempre liberta.
Outubro quer te ver inteiro(a). De corpo, coração e propósito.
- Horóscopo 2026: o ano que veio pra ser inesquecível!
- Eclipses de 2026: se prepare para grandes momentos de transformação
- Superluas de 2026: as noites mais brilhantes do ano!
Perguntas Frequentes sobre as Fases da Lua em outubro de 2026
