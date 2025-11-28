Fases da Lua em novembro de 2026: intensidade, revelações e conexões que transformam

Lua Crescente em Aquário - 17 de novembro

Amor

Dinheiro

Saúde e bem-estar

Mercúrio já está direto, e a Lua Crescente em Aquário chega como um clique na mente: agora dá para ver o cenário todo e entender onde você quer ir. Inovações, novas técnicas, novas pessoas, novas perspectivas — Aquário diz que o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar adiante. O Universo te quer curioso, aberto e criativo.Expectativas sufocantes saem de cena. Relações leves, com espaço para liberdade e afinidades reais, ganham destaque. Solteiros podem se encantar por alguém fora do padrão… e ainda bem!Ideias visionárias brilham. Tecnologia, comunicação e estratégias inovadoras podem ampliar oportunidades. Essa fase é ótima para networking e novas parcerias; e não precisa nem sair de casa, tá? Vai mostrar a sua carinha lá no LinkedIn que pode sair coisa boa.Busque o que te estimula intelectualmente. Atividades em grupo, comunidades e ações sociais também trazem bem-estar.escreva uma ideia inovadora que você quer realizar e coloque em um local que você veja sempre — sua mente já está pronta para mover energia nessa direção.