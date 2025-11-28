Astrologia
Fases da Lua em novembro de 2026: intensidade, revelações e conexões que transformam
Com a chegada das fases da Lua em novembro de 2026, espere uma atmosfera de mistério no ar. É aquele mês que nos faz olhar mais pra dentro, ouvir o que estava escondido e encarar de frente o que precisa […]
28/11/2025 19:38
Com a chegada das fases da Lua em novembro de 2026, espere uma atmosfera de mistério no ar. É aquele mês que nos faz olhar mais pra dentro, ouvir o que estava escondido e encarar de frente o que precisa ser transformado. O Universo não está para superficialidades: ele quer verdade, presença, profundidade emocional. E quando tudo isso se ajeitar, o mês termina com uma Superlua em Gêmeos, iluminando conversas, ideias e encontros que estavam esperando a hora certa para acontecer. Prepare-se para sentir, processar e, só então, expressar.
Quais são as fases da Lua em novembro de 2026?Confira o calendário lunar de novembro de 2026:
- 1 de novembro às 17h28: Lua Minguante em Leão
- 9 de novembro às 4h01: Lua Nova em Escorpião
- Fim de Mercúrio retrógrado em Escorpião no dia 13
- 17 de novembro às 8h47: Lua Crescente em Aquário
- 24 de novembro às 11h53: Lua Cheia em Gêmeos (Superlua)
Fases da lua em novembro de 2026: se cure dentro para falar com verdade foraNovembro é uma travessia emocional. Ele começa com o desafio de admitir vulnerabilidades e termina com a liberdade de expressar quem você se tornou depois da cura. Escorpião ensina a mergulhar. Aquário ensina a questionar. Gêmeos ensina a comunicar. É um mês que pede coragem para olhar onde dói e coragem, também, para falar sobre isso com quem importa. Quando a palavra se torna espelho da alma (e não escudo) os relacionamentos se transformam.
Você não precisa gritar para ser ouvido. Basta ser verdadeiro.
- Horóscopo 2026: o ano que veio pra ser inesquecível!
- Eclipses de 2026: se prepare para grandes momentos de transformação
- Superluas de 2026: as noites mais brilhantes do ano!
Perguntas Frequentes sobre as Fases da Lua em novembro de 2026
