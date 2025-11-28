Assine
Fases da Lua em novembro de 2026: intensidade, revelações e conexões que transformam

Com a chegada das fases da Lua em novembro de 2026, espere uma atmosfera de mistério no ar. É aquele mês que nos faz olhar mais pra dentro, ouvir o que estava escondido e encarar de frente o que precisa [&#8230;]

28/11/2025 19:38

Fases da Lua em novembro de 2026: intensidade, revelações e conexões que transformam
Fases da Lua em novembro de 2026: intensidade, revelações e conexões que transformam crédito: Wemystic
Com a chegada das fases da Lua em novembro de 2026, espere uma atmosfera de mistério no ar. É aquele mês que nos faz olhar mais pra dentro, ouvir o que estava escondido e encarar de frente o que precisa ser transformado. O Universo não está para superficialidades: ele quer verdade, presença, profundidade emocional. E quando tudo isso se ajeitar, o mês termina com uma Superlua em Gêmeos, iluminando conversas, ideias e encontros que estavam esperando a hora certa para acontecer. Prepare-se para sentir, processar e, só então, expressar.

Quais são as fases da Lua em novembro de 2026?

Confira o calendário lunar de novembro de 2026:

  • Lua Minguante em Leão - 1 de novembro

    Se outubro pediu coragem para assumir verdades, novembro inicia querendo humildade emocional. A Lua Minguante em Leão convida você a baixar a guarda, parar de bancar o forte o tempo todo e admitir o que realmente está sentindo. Com Mercúrio retrógrado em Escorpião, tudo que estava guardado pode começar a borbulhar. Esse é um momento perfeito para limpar as emoções mais pesadas, sem pressão para resolver tudo de uma vez.

    Amor

    Talvez surjam mágoas antigas ou inseguranças que você escondia atrás do orgulho. Se estiver em uma relação, é hora de escutar o outro com carinho e vulnerabilidade. Se estiver solteiro(a), experimente soltar personagens e se mostrar como realmente é.

    Dinheiro

    Evite gastos por impulso emocional. Reflita sobre o que te leva a gastar mais do que pode — a falta, o ego ou o medo? Revisar escolhas financeiras traz clareza.

    Saúde e bem-estar

    O corpo dá sinais quando algo pesa na alma. Procure atividades que expressem emoção, como dançar, cantar ou escrever. Suor e lágrimas também curam. ? Dica mágica: escreva em um papel o que te impede de amar com leveza. Queime-o com cuidado e permita que a fumaça leve embora essas travas.
  • Fases da Lua em novembro de 2026

    Lua Nova em Escorpião - 9 de novembro

    Aqui começa um novo ciclo emocional, daqueles que transformam a vida num lugar mais verdadeiro. A Lua Nova em Escorpião é intenção pura: cura, ressignificação, renascimento. E Mercúrio ainda retrógrado até o dia 13 deixa tudo mais introspectivo, convidando você a refletir antes de agir.

    Amor

    Essa é a Lua dos reencontros profundos com quem você ama — ou com partes suas que estavam adormecidas. Relações superficiais perdem espaço. Relações de alma crescem. Solteiros podem viver encontros magnéticos, mas o foco é emocional, não apenas físico.

    Dinheiro

    Hora de planejar mudanças estruturais. Reformular investimentos, repensar parcerias e, principalmente, cuidar para não agir por ciúmes ou medo de perder controle.

    Saúde e bem-estar

    O corpo pode pedir um reset emocional. Terapias, meditação, retiros e atividades que purifiquem a energia ajudam a equilibrar. ? Dica mágica: faça uma limpeza energética da casa com incenso ou sálvia, e coloque um copo com água e sal do lado da cama para absorver energias densas durante a noite.

  • Lua Crescente em Aquário - 17 de novembro

    Mercúrio já está direto, e a Lua Crescente em Aquário chega como um clique na mente: agora dá para ver o cenário todo e entender onde você quer ir. Inovações, novas técnicas, novas pessoas, novas perspectivas — Aquário diz que o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar adiante. O Universo te quer curioso, aberto e criativo.

    Amor

    Expectativas sufocantes saem de cena. Relações leves, com espaço para liberdade e afinidades reais, ganham destaque. Solteiros podem se encantar por alguém fora do padrão… e ainda bem!

    Dinheiro

    Ideias visionárias brilham. Tecnologia, comunicação e estratégias inovadoras podem ampliar oportunidades. Essa fase é ótima para networking e novas parcerias; e não precisa nem sair de casa, tá? Vai mostrar a sua carinha lá no LinkedIn que pode sair coisa boa.

    Saúde e bem-estar

    Busque o que te estimula intelectualmente. Atividades em grupo, comunidades e ações sociais também trazem bem-estar. ? Dica mágica: escreva uma ideia inovadora que você quer realizar e coloque em um local que você veja sempre — sua mente já está pronta para mover energia nessa direção.
  • Fases da Lua em novembro de 2026

    Lua Cheia em Gêmeos (Superlua Cheia) - 24 de novembro

    A Superlua em Gêmeos destaca o poder da palavra, do encontro e da troca. Agora, o que estava guardado sai pela boca — às vezes com coragem, às vezes com urgência. Seja como for, a verdade quer circular. Essa Lua ilumina relacionamentos, amizades, redes, comunicação. É o momento de falar, ouvir e, principalmente, entender o que antes parecia confuso.

    Amor

    Revelações importantes podem surgir. Para casais, conversas necessárias fortalecem pontes e eliminam mal-entendidos. Solteiros podem se sentir mais confiantes para se aproximar de alguém ou para assumir que querem viver algo novo.

    Dinheiro

    Oportunidades para divulgar seu trabalho, fazer contatos e explorar múltiplas fontes de renda. Gêmeos ama variedade e não tem nada de errado com isso.

    Saúde e bem-estar

    A mente acelera! Por isso, é importante manter momentos de descanso real: respiração, caminhadas, alongamentos. Conversar com quem te entende pode ser tão terapêutico quanto meditar. ? Dica mágica: escreva uma lista de pessoas que você quer se reaproximar ou renovar vínculos. Envie uma mensagem, nem que seja um “pensei em você hoje”. Palavras têm poder.

Fases da lua em novembro de 2026: se cure dentro para falar com verdade fora

Novembro é uma travessia emocional. Ele começa com o desafio de admitir vulnerabilidades e termina com a liberdade de expressar quem você se tornou depois da cura. Escorpião ensina a mergulhar. Aquário ensina a questionar. Gêmeos ensina a comunicar. É um mês que pede coragem para olhar onde dói e coragem, também, para falar sobre isso com quem importa. Quando a palavra se torna espelho da alma (e não escudo) os relacionamentos se transformam.
Você não precisa gritar para ser ouvido. Basta ser verdadeiro.
???? Veja também: Fases da Lua em dezembro de 2026 — Descubra o que o próximo mês reserva para você, com previsões lunares, dicas mágicas e orientações para amor, finanças e bem-estar.
Perguntas Frequentes sobre as Fases da Lua em novembro de 2026

Tópicos relacionados:

astrologia o-poder-da-lua signos-do-zodiaco

overflay