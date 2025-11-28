Astrologia
Fases da Lua em dezembro de 2026: expansão, acolhimento e fechamento de ciclo
Último mês do ano e o céu não está para meias-palavras: é hora de encerrar o que precisa ir, agradecer pelas conquistas e permitir que a vida abra novas portas. As fases da lua em dezembro de 2026 trazem uma […]
Carregando...
28/11/2025 19:38
compartilheSIGA
Último mês do ano e o céu não está para meias-palavras: é hora de encerrar o que precisa ir, agradecer pelas conquistas e permitir que a vida abra novas portas. As fases da lua em dezembro de 2026 trazem uma mistura linda entre lucidez e sensibilidade — mente aberta para o novo, coração pronto para sentir. Esse mês não quer correria; ele te pede mais consciência. Não quer promessas aleatórias de Ano Novo; ele pede intenções que realmente te movam.
Quais são as fases da Lua em dezembro de 2026?Confira o calendário lunar de dezembro de 2026:
- 1 de dezembro às 3h08: Lua Minguante em Virgem
- 8 de dezembro às 21h51: Lua Nova em Sagitário
- 17 de dezembro às 2h42: Lua Crescente em Peixes
- 23 de dezembro às 22h27: Lua Cheia em Câncer (Superlua)
- 30 de dezembro às 15h59: Lua Crescente em Libra
Fases da lua em dezembro de 2026: o fim é, na verdade, uma sementeDezembro é aquela pausa sagrada antes do salto. É quando o passado pede reconhecimento (não arrependimento) e o futuro, espera sua decisão. Este mês te abraça enquanto você se despede das versões de si que não servem mais. Ele te lembra que toda conquista começa em como você se trata agora. Que você feche este ciclo com gratidão, com coragem e com a certeza de que tudo o que você viveu te trouxe até aqui: mais forte, mais sensível e mais pronto(a) para ser quem realmente é.
2027 está logo ali, e ele quer te ver brilhando.Você também pode gostar:
- Horóscopo 2026: o ano que veio pra ser inesquecível!
- Eclipses de 2026: se prepare para grandes momentos de transformação
- Superluas de 2026: as noites mais brilhantes do ano!
Perguntas Frequentes sobre as Fases da Lua em dezembro de 2026
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO