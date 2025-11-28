Assine
Fases da Lua em dezembro de 2026: expansão, acolhimento e fechamento de ciclo

Último mês do ano e o céu não está para meias-palavras: é hora de encerrar o que precisa ir, agradecer pelas conquistas e permitir que a vida abra novas portas. As fases da lua em dezembro de 2026 trazem uma [&#8230;]

Fases da Lua em dezembro de 2026: expansão, acolhimento e fechamento de ciclo
Fases da Lua em dezembro de 2026: expansão, acolhimento e fechamento de ciclo crédito: Wemystic
Último mês do ano e o céu não está para meias-palavras: é hora de encerrar o que precisa ir, agradecer pelas conquistas e permitir que a vida abra novas portas. As fases da lua em dezembro de 2026 trazem uma mistura linda entre lucidez e sensibilidade — mente aberta para o novo, coração pronto para sentir. Esse mês não quer correria; ele te pede mais consciência. Não quer promessas aleatórias de Ano Novo; ele pede intenções que realmente te movam.

Quais são as fases da Lua em dezembro de 2026?

Confira o calendário lunar de dezembro de 2026:

  • Lua Minguante em Virgem - 1 de dezembro

    Virgem chega com a vassoura mística na mão. É hora de finalizar o ano colocando ordem no que foi ficando pelo caminho: pendências emocionais, bagunças da casa, hábitos que não funcionam mais. Essa fase lunar só quer uma coisa: simplifique.

    Amor

    Preste atenção ao que está consumindo energia dentro da relação ou da falta dela. Às vezes, basta ajustar a comunicação para recuperar a leveza. Solteiros podem se sentir mais seletivos — e isso é ótimo.

    Dinheiro

    Reveja tudo! Assinaturas, pequenos gastos, metas que não foram concluídas. Finalizar dívidas ou contratos agora alivia o início do ano novo.

    Saúde e bem-estar

    Seu corpo quer rotina e descanso. Comer bem, dormir bem e dizer “não” quando necessário já é um ato revolucionário. Sabe a festa de fim de ano, a confraternização, que você não está nem um pouco afim de ir? Só não vá. ? Dica mágica: faça uma limpeza na carteira ou bolsa. Jogar fora bilhetes, papeizinhos e recibos antigos atrai prosperidade para o novo ciclo.
  • Fases da Lua em dezembro de 2026

    Lua Nova em Sagitário - 8 de dezembro

    Depois da faxina emocional vem a expansão. Sagitário acende o fogo do otimismo e lembra que você ainda tem muita vida para viver — e que o próximo ano pode ser o seu melhor até agora, se você decidir mirar no lugar certo.

    Amor

    Liberdade e entusiasmo viram afrodisíacos. Para casais, é o momento de sonhar alto juntos; para solteiros, conexões que proporcionam momentos de aventura e riso entram no radar.

    Dinheiro

    Excelente período para planejar cursos, viagens e investimentos em crescimento pessoal ou profissional. O dinheiro gosta de movimento, viu?

    Saúde e bem-estar

    Corpo parado, mente inquieta. Movimente-se, busque esportes e experiências novas. Sua vitalidade agradece. ? Dica mágica: escreva três metas grandiosas para 2027 e acenda um incenso de canela enquanto visualiza o caminho se abrindo com entusiasmo.

  • Lua Crescente em Peixes - 17 de dezembro

    Com a Lua Crescente em Peixes, aquilo que você sonhou começa a criar atmosfera energética ao seu redor. É um chamado à fé — não cega, mas intuitiva. O que você quer sentir no próximo ano?

    Amor

    Período de romantismo à flor da pele. Relações ficam mais empáticas e profundas. Já os solteiros mais cético podem se apaixonar pela ideia do amor — mas sem pressa, deixe o destino fazer a parte dele.

    Dinheiro

    Siga com calma e protegendo suas ideias. Projetos criativos têm muito a ganhar aqui, desde que você mantenha os pés na realidade.

    Saúde e bem-estar

    Cuide do seu emocional com carinho. Terapias, práticas espirituais e rituais de autocuidado serão como um mergulho reparador na alma. ? Dica mágica: durma com um cristal de ametista sob o travesseiro e peça por sonhos reveladores sobre o novo ciclo.
  • Fases da Lua em dezembro de 2026

    Lua Cheia em Câncer (Superlua Cheia) - 23 de dezembro

    Bem no coração das festas de fim de ano, essa Superlua emociona até quem diz que “não gosta do Natal”. Memórias, saudades, carinho… tudo vem com força. É uma Lua para abraçar quem importa e perceber o quanto você cresceu emocionalmente ao longo do ano.

    Amor

    As relações verdadeiras florescem com muita intimidade, segurança emocional e cuidado de ambas as partes. Solteiros podem sentir um desejo maior de conexão real, com alguém que seja porto seguro, não só fogo de palha.

    Dinheiro

    Evite gastos por impulso sentimental (lembrancinha pra todo mundo? calma lá!). Pense em segurança e no valor emocional das escolhas.

    Saúde e bem-estar

    O corpo pede aconchego. Descanso, boa comida e afeto são remédios essenciais agora. Deixe o mundo lá fora por alguns instantes. ? Dica mágica: escreva uma carta de gratidão a si mesmo(a) pelas vitórias e curas deste ano. Guarde-a junto de algo simbólico da sua casa, como um porta-joias ou a mesa da sala.
  • Fases da Lua em dezembro de 2026

    Lua Crescente em Libra - 30 de dezembro

    Quase na virada! Essa Lua Crescente emLibra pede equilíbrio e beleza nas últimas decisões de 2026. É aquela hora de dar um trato no coração e na vida social antes do Ano Novo.

    Amor

    Cuide da autoestima e da energia que você quer levar para 2027. A harmonia emocional começa em como você se trata. Solteiros podem encontrar alguém especial em eventos de fim de ano, viu?

    Dinheiro

    Sim, você pode se permitir — com consciência. Estética, bem-estar e experiências afetuosas valem mais do que compras impulsivas.

    Saúde e bem-estar

    A busca é por leveza: rituais de beleza, uma dança gostosa, uma playlist boa. Se sentir lindo(a) tem poder de cura. ? Dica mágica: olhe-se no espelho e diga em voz alta: “Eu sou a melhor escolha que fiz este ano.” E entre em 2027 com essa certeza.

Fases da lua em dezembro de 2026: o fim é, na verdade, uma semente

Dezembro é aquela pausa sagrada antes do salto. É quando o passado pede reconhecimento (não arrependimento) e o futuro, espera sua decisão. Este mês te abraça enquanto você se despede das versões de si que não servem mais. Ele te lembra que toda conquista começa em como você se trata agora. Que você feche este ciclo com gratidão, com coragem e com a certeza de que tudo o que você viveu te trouxe até aqui: mais forte, mais sensível e mais pronto(a) para ser quem realmente é.
2027 está logo ali, e ele quer te ver brilhando.
Perguntas Frequentes sobre as Fases da Lua em dezembro de 2026

