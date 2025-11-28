Fases da Lua em dezembro de 2026: expansão, acolhimento e fechamento de ciclo

Lua Minguante em Virgem - 1 de dezembro

Amor

Dinheiro

Saúde e bem-estar

Virgem chega com a vassoura mística na mão. É hora de finalizar o ano colocando ordem no que foi ficando pelo caminho: pendências emocionais, bagunças da casa, hábitos que não funcionam mais. Essa fase lunar só quer uma coisa: simplifique.Preste atenção ao que está consumindo energia dentro da relação ou da falta dela. Às vezes, basta ajustar a comunicação para recuperar a leveza. Solteiros podem se sentir mais seletivos — e isso é ótimo.Reveja tudo! Assinaturas, pequenos gastos, metas que não foram concluídas. Finalizar dívidas ou contratos agora alivia o início do ano novo.Seu corpo quer rotina e descanso. Comer bem, dormir bem e dizer “não” quando necessário já é um ato revolucionário. Sabe a festa de fim de ano, a confraternização, que você não está nem um pouco afim de ir? Só não vá.faça uma limpeza na carteira ou bolsa. Jogar fora bilhetes, papeizinhos e recibos antigos atrai prosperidade para o novo ciclo.