Fases da Lua em agosto de 2026: transformação, coragem e renascimento

As fases da Lua em agosto de 2026 chegam como um portal poderoso. Com dois eclipses marcando o céu — um Eclipse Solar Total em Leão e um Eclipse Lunar Parcial em Peixes —, este é um mês que fala [&#8230;]

28/11/2025 14:22

Fases da Lua em agosto de 2026: transformação, coragem e renascimento
Fases da Lua em agosto de 2026: transformação, coragem e renascimento
As fases da Lua em agosto de 2026 chegam como um portal poderoso. Com dois eclipses marcando o céu — um Eclipse Solar Total em Leão e um Eclipse Lunar Parcial em Peixes —, este é um mês que fala de libertação, autoconfiança e cura emocional profunda. Os eclipses mexem com as estruturas do que parecia estável, abrindo espaço para recomeços, reencontros com a própria essência e revelações interessantes. A palavra de ordem? Coragem. Coragem para se reinventar, se desapegar do que perdeu o brilho e seguir em direção a uma vida que realmente te representa.

Quais são as fases da Lua em agosto de 2026?

Confira o calendário lunar de agosto de 2026:

  • Lua Minguante em Touro - 5 de agosto

    A Lua Minguante em Touro vem com aquela energia de libertação de tudo o que ficou pesado: excessos, teimosias, rotinas que já não alimentam sua alma. É o momento de abrir espaço para coisas, situações e pessoas novas com pés firmes, mas coração leve.

    Amor

    Pode surgir uma certa resistência a mudanças, especialmente se você estiver tentando manter algo por segurança emocional ou material. Respire e permita que o ciclo se encerre naturalmente — às vezes, o conforto é o que mais nos prende.

    Dinheiro

    Revise suas prioridades. É hora de cortar gastos desnecessários e valorizar o que tem valor real.

    Saúde e bem-estar

    O corpo pode pedir descanso e simplicidade durante essa fase. Cuide da alimentação, durma bem e desfrute do prazer de desacelerar. ? Dica mágica: acenda uma vela verde e mentalize gratidão pelo que viveu. Peça à Lua que leve embora os apegos e devolva sua leveza.
    Lua Nova em Leão + Eclipse Solar Total - 12 de agosto

    Prepare-se para um recomeço épico. O Eclipse Solar em Leão é como um holofote do Universo sobre sua identidade: quem você é, o que deseja e onde quer brilhar. Esse eclipse vem para realinhar seu propósito e reacender sua chama interior.

    Amor

    Paixões intensas e reencontros kármicos podem acontecer. Mas cuidado — eclipses em Leão testam o ego e o orgulho. Seja vulnerável, expresse afeto e evite dramatizações.

    Dinheiro

    Excelentes oportunidades de destaque e reconhecimento profissional podem surgir, mas exigem autoconfiança e autenticidade. Evite decisões impulsivas durante os dias próximos ao eclipse, pois as emoções estarão à flor da pele.

    Saúde e bem-estar

    Esse é um período de energia vital em alta, mas também de desgaste emocional. Cuide do coração, física e simbolicamente. ? Dica mágica: escreva uma carta para si mesmo, descrevendo a vida que deseja viver nos próximos seis meses. Leia em voz alta sob a energia da Lua Nova e guarde como símbolo de renascimento.

  • Lua Crescente em Escorpião - 19 de agosto

    A Lua Crescente em Escorpião chega para dar profundidade aos novos planos. É tempo de curar feridas, fortalecer vínculos e agir com propósito. A transformação que começou no eclipse começa agora a ganhar forma — mais madura, mais verdadeira.

    Amor

    As emoções estão à flor da pele. Se estiver em um relacionamento, o momento é de conexão emocional e sexual intensa. Se estiver solteiro, alguém pode surgir mexendo com você de um jeito avassalador, mas observe se há reciprocidade antes de se entregar.

    Dinheiro

    Fase excelente para reorganizar recursos, investir em algo que exija coragem ou dar um passo estratégico no trabalho. Mas nada impulsivo: a energia de Escorpião vem com a necessidade de planejamento.

    Saúde e bem-estar

    Terapias, meditação e momentos de introspecção ajudam a equilibrar o emocional. O corpo pede limpeza, tanto energética quanto física. ? Dica mágica: tome um banho de sal grosso com pétalas de rosa vermelha e diga: “Eu libero o medo e acolho minha força.
    Lua Cheia em Peixes - 28 de agosto

    Fechando o mês com um eclipse lunar poderoso, a Lua Cheia em Peixes dissolve o que ainda restava de ilusão. É um chamado para confiar na vida, deixar ir o controle e permitir que o destino revele o próximo passo.

    Amor

    Emoções transbordam! Você pode sentir uma mistura de saudade, romantismo e clareza. Algumas relações chegam ao fim, outras se aprofundam de forma espiritual. É um período para sentir, não para decidir.

    Dinheiro

    Cuidado com distrações e idealizações. Peixes tende a embaralhar a lógica, então mantenha os pés no chão e evite grandes decisões financeiras agora.

    Saúde e bem-estar

    Sensibilidade e empatia em alta. Cuide de si com doçura. Práticas energéticas e momentos de silêncio serão altamente curativos. ? Dica mágica: antes de dormir, escreva o que deseja liberar e o que deseja sonhar. Deixe o papel sob a luz da Lua e permita que o Universo cuide do resto.

Fases da lua em agosto de 2026: entre o fogo e a água, nasce o novo você

Agosto é um mergulho na própria alma. O Eclipse Solar em Leão desperta seu poder pessoal, enquanto o Eclipse Lunar em Peixes o ensina a se render ao fluxo da vida. Entre a autoconfiança e a entrega, nasce o equilíbrio: a capacidade de agir com coragem e, ao mesmo tempo, confiar no invisível. As próximas semanas revelam quem você se tornou e o que já não serve mais. A chave é ousar brilhar sem perder a sensibilidade — e permitir que o Universo te mostre, com doçura, o caminho do recomeço.
Perguntas Frequentes sobre as Fases da Lua em agosto de 2026

