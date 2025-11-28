Fases da Lua em agosto de 2026: transformação, coragem e renascimento

Lua Crescente em Escorpião - 19 de agosto

Amor

Dinheiro

Saúde e bem-estar

A Lua Crescente em Escorpião chega para dar profundidade aos novos planos. É tempo de curar feridas, fortalecer vínculos e agir com propósito. A transformação que começou no eclipse começa agora a ganhar forma — mais madura, mais verdadeira.As emoções estão à flor da pele. Se estiver em um relacionamento, o momento é de conexão emocional e sexual intensa. Se estiver solteiro, alguém pode surgir mexendo com você de um jeito avassalador, mas observe se há reciprocidade antes de se entregar.Fase excelente para reorganizar recursos, investir em algo que exija coragem ou dar um passo estratégico no trabalho. Mas nada impulsivo: a energia de Escorpião vem com a necessidade de planejamento.Terapias, meditação e momentos de introspecção ajudam a equilibrar o emocional. O corpo pede limpeza, tanto energética quanto física.tome um banho de sal grosso com pétalas de rosa vermelha e diga: “Eu libero o medo e acolho minha força.”