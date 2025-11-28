Astrologia
Fases da Lua em agosto de 2026: transformação, coragem e renascimento
As fases da Lua em agosto de 2026 chegam como um portal poderoso. Com dois eclipses marcando o céu — um Eclipse Solar Total em Leão e um Eclipse Lunar Parcial em Peixes —, este é um mês que fala […]
28/11/2025 14:22
As fases da Lua em agosto de 2026 chegam como um portal poderoso. Com dois eclipses marcando o céu — um Eclipse Solar Total em Leão e um Eclipse Lunar Parcial em Peixes —, este é um mês que fala de libertação, autoconfiança e cura emocional profunda. Os eclipses mexem com as estruturas do que parecia estável, abrindo espaço para recomeços, reencontros com a própria essência e revelações interessantes. A palavra de ordem? Coragem. Coragem para se reinventar, se desapegar do que perdeu o brilho e seguir em direção a uma vida que realmente te representa.
Quais são as fases da Lua em agosto de 2026?Confira o calendário lunar de agosto de 2026:
- 5 de agosto às 23h21: Lua Minguante em Touro
- 12 de agosto às 14h36: Lua Nova em Leão (Eclipse Solar Total em Leão)
- 19 de agosto às 23h46: Lua Crescente em Escorpião
- 28 de agosto à 1h18: Lua Cheia em Peixes (Eclipse Lunar Parcial em Peixes)
Fases da lua em agosto de 2026: entre o fogo e a água, nasce o novo vocêAgosto é um mergulho na própria alma. O Eclipse Solar em Leão desperta seu poder pessoal, enquanto o Eclipse Lunar em Peixes o ensina a se render ao fluxo da vida. Entre a autoconfiança e a entrega, nasce o equilíbrio: a capacidade de agir com coragem e, ao mesmo tempo, confiar no invisível. As próximas semanas revelam quem você se tornou e o que já não serve mais. A chave é ousar brilhar sem perder a sensibilidade — e permitir que o Universo te mostre, com doçura, o caminho do recomeço.
Perguntas Frequentes sobre as Fases da Lua em agosto de 2026
