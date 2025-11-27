Fases da Lua em maio de 2026: intensidade, renovação e superenergia no ar

Lua Minguante em Aquário - 9 de maio

Amor

Dinheiro

Saúde e bem-estar

Depois da intensidade escorpiana, essa Lua Minguante vem com um ar de liberdade. É o momento de quebrar padrões, inovar e olhar para a vida com distanciamento emocional — sem se perder em dramas.Se algo estiver te limitando, é hora de respirar novos ares. Relacionamentos saudáveis pedem autonomia, pense nisso!Questione hábitos e gastos automáticos. Pode surgir uma ideia criativa para reorganizar sua vida financeira.Evite se isolar. Troque experiências, converse com pessoas que te inspiram e se abra a novas formas de autocuidado (para de rolar o feed desse Instagram e vai atrás do realmente faz sentido pra você).queime um papel com tudo o que você não quer mais carregar. Assista à fumaça subir e imagine-se mais leve.