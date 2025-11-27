Assine
Fases da Lua em maio de 2026: intensidade, renovação e superenergia no ar

Prepare-se, porque as fases da lua em maio de 2026 vêm carregadas de poder e transformação. Temos duas Luas Cheias (a segunda sendo uma Lua Azul) e uma Superlua — combinação perfeita para despertar emoções intensas, dar corpo aos sonhos

27/11/2025 19:27

Fases da Lua em maio de 2026: intensidade, renovação e superenergia no ar
Fases da Lua em maio de 2026: intensidade, renovação e superenergia no ar crédito: Wemystic
Prepare-se, porque as fases da lua em maio de 2026 vêm carregadas de poder e transformação. Temos duas Luas Cheias (a segunda sendo uma Lua Azul) e uma Superlua — combinação perfeita para despertar emoções intensas, dar corpo aos sonhos e acender o fogo da realização. O mês começa denso, com a Lua Cheia em Escorpião, revelando verdades que estavam escondidas, e termina em um clímax poderoso com a Lua Azul em Sagitário, convidando você a enxergar a vida com novos olhos. Entre essas duas pontas de energia, há espaço para limpar, planejar e manifestar.

Quais são as fases da Lua em maio de 2026?

Confira o calendário lunar de maio de 2026:

  • Lua Cheia em Escorpião - 1 de maio

    A primeira Lua Cheia do mês é intensa, profunda e um tanto misteriosa. Escorpião não faz nada pela metade — então, se houver algo a ser transformado, curado ou encerrado, o Universo vai mostrar o caminho.

    Amor

    Se você estiver em um relacionamento, prepare-se para conversas intensas, talvez acaloradas (e até revelações). Se estiver solteiro, a paixão vem com tudo — mas cuidado com as ilusões.

    Dinheiro

    É hora de reavaliar investimentos e cortar gastos que drenam energia e recursos. Transformação também pode ser financeira.

    Saúde e bem-estar

    Emoções reprimidas podem vir à tona. Liberte o que ficou preso — escreva, dance, chore, respire fundo. ? Dica mágica: tome um banho de descarrego com sal grosso e folhas de arruda, do pescoço para baixo, e depois finalize com um banho de lavanda para reequilibrar as energias.
  Lua Minguante em Aquário - 9 de maio

    Lua Minguante em Aquário - 9 de maio

    Depois da intensidade escorpiana, essa Lua Minguante vem com um ar de liberdade. É o momento de quebrar padrões, inovar e olhar para a vida com distanciamento emocional — sem se perder em dramas.

    Amor

    Se algo estiver te limitando, é hora de respirar novos ares. Relacionamentos saudáveis pedem autonomia, pense nisso!

    Dinheiro

    Questione hábitos e gastos automáticos. Pode surgir uma ideia criativa para reorganizar sua vida financeira.

    Saúde e bem-estar

    Evite se isolar. Troque experiências, converse com pessoas que te inspiram e se abra a novas formas de autocuidado (para de rolar o feed desse Instagram e vai atrás do realmente faz sentido pra você). ? Dica mágica: queime um papel com tudo o que você não quer mais carregar. Assista à fumaça subir e imagine-se mais leve.

  • Lua Nova em Touro (Superlua Nova) - 17 de abril

    Uma Superlua Nova em Touro é um presente do universo para quem quer construir algo sólido. É o momento ideal para definir metas concretas e começar projetos que tragam estabilidade, prazer e segurança.

    Amor

    Invista em relações que te fazem sentir em casa. Demonstre carinho com gestos simples, mas genuínos.

    Dinheiro

    Momento perfeito para manifestar prosperidade. Escreva suas intenções com clareza e dê o primeiro passo em direção a elas.

    Saúde e bem-estar

    Foque em hábitos saudáveis e sustentáveis. Comer bem, dormir bem e viver com prazer são a base da energia taurina. ? Dica mágica: faça um ritual de abundância! Acenda uma vela verde, coloque uma nota de dinheiro de qualquer valor sob um cristal de quartzo e visualize prosperidade fluindo até você.
  Lua Crescente em Virgem - 23 de maio

    Lua Crescente em Virgem - 23 de maio

    Virgem chega trazendo praticidade, foco e aquele empurrãozinho para colocar a vida em ordem. É hora de dar estrutura aos planos e transformar ideias em ação.

    Amor

    Pequenos gestos de cuidado e atenção farão toda diferença agora. O amor está nos detalhes, não precisa elaborar demais!

    Dinheiro

    Excelente momento para revisar planilhas, contratos e metas (do jeitinho que o virginiano gosta). Ajuste o que for necessário antes da Lua Cheia.

    Saúde e bem-estar

    Corpo e mente pedem equilíbrio. Organize sua rotina, pratique alongamentos e respire fundo. ? Dica mágica: faça uma limpeza energética na casa. Jogue fora o que não usa mais, pois abrir espaço físico também libera energia estagnada.
  • Fases da Lua em maio de 2026

    Lua Cheia em Sagitário (Lua Azul) - 31 de maio

    Encerrando o mês com chave de ouro (e fogo!), a Lua Azul em Sagitário traz entusiasmo, alegria e um senso de aventura. É hora de olhar pra frente, sonhar grande e confiar no fluxo da vida.

    Amor

    Abra o coração e deixe o amor fluir. Seja em um novo romance ou em um recomeço, viva com leveza e curiosidade.

    Dinheiro

    Essa Lua raríssima favorece oportunidades que envolvem viagens, ensino, internet e expansão de negócios. Então, se algo aparecer, não deixe passar!

    Saúde e bem-estar

    A energia é de movimento — caminhe, viaje, explore algo novo. Liberdade é o melhor remédio. ? Dica mágica: escreva uma carta para o seu “eu do futuro”, contando onde você quer estar daqui a seis meses. Guarde e leia na próxima Lua Azul.

Fases da lua em maio de 2026: agir com equilíbrio e propósito

Maio é sobre poder e propósito. Começamos o mês com as emoções à flor da pele, graças à Lua Cheia em Escorpião, e terminamos celebrando conquistas sob a Lua Azul em Sagitário. No meio do caminho, a Superlua em Touro lembra que sonhos só viram realidade quando têm raízes sólidas. O recado é claro:
Não tema as transformações — elas são o solo fértil para o novo florescer.
Encare o ciclo, confie nos processos e permita-se brilhar em sua nova versão.
???? Veja também: Fases da Lua em junho de 2026 — Não pare por aqui! Descubra como as fases da lua em junho de 2026 podem continuar guiando você em 2026.
Perguntas Frequentes sobre as Fases da Lua em maio de 2026

