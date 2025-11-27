Astrologia
Fases da Lua em julho de 2026: um mês de sensibilidade e renovação
Julho chega trazendo um convite para ouvir a própria alma. Segundo as fases da lua em julho de 2026, teremos um período de introspecção, de cuidado com as emoções e de percepção das necessidades do coração. As energias deste mês […]
27/11/2025 19:27
Quais são as fases da Lua em julho de 2026?Confira o calendário lunar de julho de 2026:
- 7 de julho às 16h28: Lua Minguante em Áries
- 14 de julho às 6h43: Lua Nova em Câncer (Superlua)
- 21 de julho às 8h05: Lua Crescente em Libra
- Mercúrio retrógrado até o dia 23 de julho
- 29 de julho às 11h35: Lua Cheia em Aquário
Fases da lua em julho de 2026: agir com equilíbrio e propósitoJulho de 2026 chega pedindo atenção ao coração e à mente. É um mês para sentir, refletir e plantar intenções que realmente façam sentido para você. Até o dia 23, Mercúrio retrógrado nos lembra de cuidar das palavras e das emoções, então pense antes de falar e dê espaço para sentimentos antigos emergirem. Afinal, a Superlua em Câncer reforça nossa intuição e nos conecta com o que é essencial. Depois de tanta emoção, o mês termina com a Lua Cheia em Aquário, clareando padrões e abrindo espaço para liberdade e novas ideias. É tempo de olhar para dentro, reorganizar o que não serve mais e abrir caminho para o novo, sem pressa e com empatia — tanto consigo quanto com quem está ao seu redor. Um mês perfeito para equilibrar cuidado pessoal, relações próximas e oportunidades externas, encontrando harmonia entre mente e coração.
Perguntas Frequentes sobre as Fases da Lua em julho de 2026
