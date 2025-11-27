Assine
Fase de Sombra de Mercúrio Retrógrado: o que esperar até 1º de dezembro?

Mercúrio Retrógrado termina agora em 29 de novembro, depois de uma temporada intensa passando por Sagitário e Escorpião.

Fase de Sombra de Mercúrio Retrógrado: o que esperar até 1º de dezembro?
Fase de Sombra de Mercúrio Retrógrado: o que esperar até 1º de dezembro? crédito: Wemystic
Mercúrio Retrógrado termina agora em 29 de novembro, depois de uma temporada intensa passando por Sagitário e Escorpião. Mas calma: o trânsito ainda não soltou sua mão. Isso porque entramos oficialmente na fase de sombra do Mercúrio Retrógrado, aquele período delicado que acontece de 2 a 3 dias antes e depois do fim do fenômeno. Como Mercúrio ficou estacionário retrógrado de 7 a 9/11 e ficará estacionário direto de 29/11 a 1/12, é exatamente agora que sentimos a famosa ressaca astral: o ajuste fino, a revisão final e aquela sensação de “acho que resolvi, mas ainda vou conferir mais uma vez”. E pra completar o combo astral, Saturno em Peixes encerra sua retrogradação amanhã, 28/11, reorganizando limites internos, responsabilidades emocionais e a bagunça que ficou espalhada no fundo da gaveta espiritual. Este artigo te guia pela fase de sombra, explica como ela funciona, como agir e como usar esse momento para entrar em dezembro com a cabeça mais leve.

O que é a fase de sombra de Mercúrio Retrógrado?

A fase de sombra é o período em que Mercúrio ainda está revisitando os mesmos graus zodiacais que atravessou durante a retrogradação. É como quando você encerra uma reforma, mas ainda tem que conferir tomadas, tirar poeira dos móveis e jogar fora aquele prego solto que ninguém sabe da onde veio. Não é mais o caos retrógrado… mas também não é o “liberou geral”. É um momento de revisão final, alinhamento e fechamento de pendências. Essa sombra acontece em duas etapas:
  • Sombra pré-retrógrada: dias anteriores ao início do MR (já passou).
  • Sombra pós-retrógrada: os dias após o fim (exatamente onde estamos).
Agora estamos no momento em que o planeta volta ao movimento direto, mas recupera ritmo aos poucos. Pensa num carro que saiu do estacionamento em marcha à ré por semanas… agora ele engata a primeira marcha, mas ainda está acertando os espelhos.

Por que essa fase de sombra está tão intensa?

Porque não é só Mercúrio no palco. É Mercúrio em dois signos muito marcantes:
  • Em Sagitário: comunicação acelerada, sinceridade demais, ideias que disparam sem freio.
  • E o recém-visitado Escorpião: emoções profundas, verdades reveladas, conversas que cutucam.
Não bastando, no meio disso temos Saturno encerrando retrogradação em Peixes (28/11), trazendo limites emocionais, estrutura interna, responsabilidades, espiritualidade e autocuidado sendo reorganizados. O resultado é um clima de:
  • Ajustes;
  • Revisões;
  • Conversas que precisavam acontecer;
  • Pequenos atrasos;
  • Revisitação de temas emocionais profundos e talvez incômodos;
  • Decisões que só agora fazem sentido.

O que pode acontecer na sombra pós-retrógrado?

Nada assustador. Só aquele clássico:
  • Mensagens que chegam atrasadas;
  • Acordos sendo revistos;
  • Gente voltando pra explicar mal-entendidos;
  • Intuições mais fortes;
  • Memórias “bate e volta”;
  • Teste final de paciência;
  • Pequenos erros de organização.
E com Saturno estacionando direto, pode pintar:
  • Reestruturação de rotina;
  • Retomada de projetos;
  • Sensação de “agora eu sei qual é a prioridade”;
  • Um sentido de clareza emocional chegando devagarinho.

Como se preparar para a fase de sombra?

  1. Revise antes de enviar: e-mails, mensagem, documento, print errado… tudo que é comunicação merece um olhar extra.
  2. Evite decisões às pressas: se puder esperar até 1º de dezembro para contratos, negociações grandes, melhor. Se não puder, vá firme — só revise mais.
  3. Acomode as emoções que voltaram à superfície: Escorpião mexeu no caldeirão. Sagitário está jogando luz. Use isso a seu favor.
  4. Faça ajustes sem drama: coisas emperrando? Sombra. Respira e ajusta.
  5. Termine o que ficou pendurado: ligações não retornadas, promessas deixadas no “amanhã”, arquivos perdidos. É hora de fechar gavetas.

Ritual prático para a fase de sombra

Um mini-ritual simples para te ajudar a atravessar a reta final:
  • Acenda uma vela clara (branca ou amarela).
  • Escreva 3 coisas que você precisa revisar antes de dezembro.
  • Escreva 3 coisas que você deseja iniciar quando Mercúrio já estiver soltinho novamente.
  • Dobre o papel e deixe sob algo que represente foco para você (uma pedra, um caderno, um livro de metas).
  • No dia 1º de dezembro, releia e risque o que já estiver resolvido.
É quase terapêutico.

A boa notícia: dezembro vem com energia de renascimento

A fase de sombra acaba junto da virada para dezembro, trazendo aquela vibe de clareza mental, respiro, retomada, vontade de organizar a vida, sensação de “eu voltei pra mim”. Depois de um MR em dois signos intensos e um Saturno puxando a orelha lá em Peixes, entramos no último mês do ano com mais foco e menos neblina emocional.
É literalmente o momento de transformar a fase de sombra em luz. Aproveite!
