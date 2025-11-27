O Poder da Lua
Fases da Lua em dezembro de 2025: momentos de reflexão
As fases da Lua em Dezembro revelam conselhos e tendências para não deixar nada para trás. Prepare o terreno para um 2026 sólido e feliz!
Carregando...
27/11/2025 00:24
compartilheSIGA
Dezembro chegou, e junto desse tão festivo mês chegam os momentos de reflexão. Está certo que eles podem trazer à tona arrependimentos e frustrações, mas também estão repletos de felicidades e conquistas. Para fechar o ano com chave de ouro, as fases da Lua de dezembro de 2025 podem te ajudar a reunir, selecionar e semear um futuro incrível para o próximo ciclo. Está pronto para o fim de mais um ano? Então confira o calendário lunar de dezembro de 2025 e se prepare, pois logo a seguir elaboramos um guia cheio de informações importantes, para que consiga finalizar as pendências e se preparar para um 2026 totalmente renovado. Continue lendo!
Fases da Lua em dezembro de 2025
|Fase da Lua
|Data
|Hora*
|Signo
|Superlua Cheia ????
|04/12
|20:13
|Gêmeos ??
|Minguante ????
|11/12
|17:51
|Virgem ?
|Nova ????
|19/12
|22:43
|Sagitário ??
|Crescente ????
|27/12
|16:09
|Áries ?
*Horário de Brasília | GMT -3
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO