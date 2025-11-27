Assine
O Poder da Lua

Fases da Lua em dezembro de 2025: momentos de reflexão

As fases da Lua em Dezembro revelam conselhos e tendências para não deixar nada para trás. Prepare o terreno para um 2026 sólido e feliz!

Heloísa Von Ah - WeMystic
Heloísa Von Ah - WeMystic
27/11/2025 00:24

Fases da Lua em dezembro de 2025: momentos de reflexão crédito: Wemystic
Dezembro chegou, e junto desse tão festivo mês chegam os momentos de reflexão. Está certo que eles podem trazer à tona arrependimentos e frustrações, mas também estão repletos de felicidades e conquistas. Para fechar o ano com chave de ouro, as fases da Lua de dezembro de 2025 podem te ajudar a reunir, selecionar e semear um futuro incrível para o próximo ciclo. Está pronto para o fim de mais um ano? Então confira o calendário lunar de dezembro de 2025 e se prepare, pois logo a seguir elaboramos um guia cheio de informações importantes, para que consiga finalizar as pendências e se preparar para um 2026 totalmente renovado. Continue lendo!

Fases da Lua em dezembro de 2025

Fase da Lua Data Hora* Signo
Superlua Cheia ???? 04/12 20:13 Gêmeos ??
Minguante ???? 11/12 17:51 Virgem ?
Nova ???? 19/12 22:43 Sagitário ??
Crescente ???? 27/12 16:09 Áries ?

*Horário de Brasília | GMT -3

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A energia dos astros

Transformações e aprendizados lhe aguardam no mês de dezembro. Você passou por momentos intensos de reflexão, e finalmente se sente pronto para seguir adiante. Assuma seus erros, seus acertos e suas decisões, e seu futuro será leve. Confira o “Conselho dos Astros” para as Fases da Lua de Dezembro! Calendário Lunar Dezembro de 2025
  • Gêmeos

    Fases da Lua em dezembro: Superlua Cheia em Gêmeos

    A Superlua Cheia em Gêmeos, a última do ano, amplia a comunicação, o aprendizado e a curiosidade. E, claro, por se tratar de um evento dessa magnitude, sua energia é ainda mais intensa, trazendo à tona questões relacionadas a como você expressa suas ideias, se conecta com os outros e lida com a dualidade da vida. Este é um momento para expandir o diálogo, buscar conhecimento e resolver mal-entendidos por meio de conversas francas. Porém, cuidado com o excesso de informações que podem gerar ansiedade ou dispersão. No amor, essa Lua favorece a troca de ideias e a transparência nos relacionamentos. É uma ótima fase para esclarecer dúvidas, se comunicar com honestidade e trazer mais leveza à convivência a dois. Financeiramente, pode ser um período de boas oportunidades em projetos ligados à comunicação, ensino ou tecnologia, mas é essencial organizar as ideias antes de agir. No bem-estar, cuide da mente, evitando sobrecarga de atividades e buscando equilíbrio entre trabalho e lazer. Com o fim do ano, o conselho é desacelerar! Como grande reflexão dessa fase lunar, pare e pense: “estou me comunicando de forma clara e verdadeira ou me deixando levar pela superficialidade?” É um momento de encontrar o equilíbrio entre falar e ouvir, além de aprofundar conexões baseadas na sua própria essência.

    Dicas Rápidas

    Amor

    Pare com as omissões e falhas de comunicação, converse abertamente com a sua pessoa amada, mas evite discussões desnecessárias.

    Dinheiro

    Explore oportunidades ligadas à comunicação, mas mantenha o foco. Segure a empolgação para não se endividar nesse fim de ano.

    Saúde

    Dê atenção à mente, mas de uma forma especial: buscando pausas para descanso mental.
  • Fases da Lua em Dezembro - Virgem

    Lua Minguante de Dezembro de 2025 em Virgem

    A Lua Minguante em Virgem traz uma energia de organização, análise e cura. Essa fase convida a limpar o que não serve mais, tanto no sentido físico quanto emocional, e reavaliar suas rotinas e hábitos — o cenário perfeito para encerrar 2025 e começar o próximo ano renovado. Virgem é um signo metódico e focado nos detalhes, o que torna esse período ideal para resolver pendências, ajustar processos e criar espaço para novas energias em sua vida. No amor, é hora de refletir sobre o que pode ser ajustado na dinâmica do relacionamento. Pequenos gestos de cuidado podem fazer a diferença agora. Financeiramente, este é um bom momento para revisar despesas e organizar seu orçamento, garantindo que tudo esteja em ordem antes de novos projetos e investimentos. No bem-estar, aproveite para ajustar sua rotina de saúde com foco em práticas que tragam eficiência e equilíbrio, como uma dieta mais saudável ou uma rotina de exercícios regular. A fase dos desapegos, no último mês do ano, num signo tão perfeccionista, te convida a refletir se está realmente se dedicando ao que importa, ou se até agora andou se perdendo em detalhes sem propósito. Use essa Lua para eliminar excessos e priorizar o essencial.

    Dicas Rápidas

    Amor

    Como você pode demonstrar, de forma prática, cuidado no seu relacionamento? Gestos, mimos, gentilezas…

    Dinheiro

    Jogue fora essa papelada, organize as suas despesas e elimine gastos desnecessários.

    Saúde

    Ajuste sua rotina de saúde, incluindo hábitos simples e eficazes. Não tente nada radical ou mirabolante; menos é mais.
  • Fases da Lua em Dezembro - Sagitário

    Lua Nova de Dezembro de 2025 em Sagitário

    No dia 19, a Lua Nova em Sagitário proporciona uma explosão de otimismo, expansão e novos horizontes. Sagitário é o signo do aprendizado, da busca por aventura e da visão ampla, tornando esta fase lunar perfeita para estabelecer metas ousadas, explorar novos conhecimentos ou até mesmo planejar viagens. É um momento de recomeço, marcado por entusiasmo e uma abertura para o desconhecido. No amor, essa Lua inspira conexões baseadas na liberdade e no crescimento de ambos. Relacionamentos podem ganhar um novo fôlego com experiências compartilhadas, enquanto solteiros podem se sentir mais inclinados a conhecer pessoas com ideias semelhantes. Na área financeira, este é um bom momento para investir em projetos que envolvam educação, expansão ou exploração de novos mercados. No bem-estar, a energia sagitariana convida a cuidar da saúde por meio de atividades ao ar livre e práticas que envolvam movimento e conexão com a natureza. À medida que o 2025 vai chegando ao fim, olhe para o futuro com coragem e otimismo. Deixe no passado as crenças limitantes que ainda impedem o seu crescimento. Aqui, você tem em mãos uma energia de recomeço, te encorajando a dar passos ousados em direção aos seus sonhos.

    Dicas Rápidas

    Amor

    Traga mais leveza e proponha novas aventuras para o seu relacionamento. Saiam da rotina!

    Dinheiro

    Aposte em projetos de expansão e aprendizado. Se você anda pensando em começar um curso ou mudar de carreira em 2026, comece a se estruturar agora!

    Saúde

    Explore atividades ao ar livre e amplie seus horizontes físicos e mentais.
  • Fases da Lua em Dezembro - Libra

    Lua Crescente de Dezembro de 2025 em Áries

    Faltando 4 dias para o fim do ano, temos uma Lua Crescente em Áries carregando energia vibrante, determinada e repleta de iniciativa. É o momento de dar impulso aos seus projetos e agir com coragem para superar desafios. Áries é um signo pioneiro e cheio de energia, e esta fase lunar encoraja você a sair da zona de conforto e começar a construir os resultados que deseja. Aproveite para focar em objetivos que exigem ação direta e determinação. No amor, essa Lua traz paixão e dinamismo. É uma fase que favorece declarações e iniciativas que demonstrem interesse, mas cuidado com a impaciência ou atitudes impulsivas. Financeiramente, é uma boa fase para tomar decisões rápidas e assertivas, como iniciar um projeto ou buscar novas oportunidades, mas mantenha um olhar estratégico. Com relação à sua saúde, essa energia pede movimento: exercícios físicos intensos, como corridas ou esportes, podem ser ideais para canalizar o excesso de energia. A reflexão dessa última fase lunar de 2025 é: “eu estou tomando atitudes alinhadas com meus objetivos ou apenas agindo por impulso?” Aproveite para equilibrar a ação com o planejamento, garantindo que seus esforços estejam apontados na direção certa.

    Dicas Rápidas

    Amor

    Não faça rodeios para dizer o que sente, mas tenha cuidado com atitudes impetuosas que possam desencadear discussões.

    Dinheiro

    Invista em iniciativas com potencial de crescimento imediato. O que pode funcionar a curto prazo?

    Saúde

    Movimente-se com exercícios que ajudem a liberar energia e fortalecer o corpo.

Conselho dos astros

Este mês, muitos de vocês passarão por momentos de comoção, os quais serão bastante positivos. Ainda que as mudanças em seu caminho possam assustar, você deveria controlar mais a ansiedade e apenas deixar que as coisas sigam seu fluxo. Deixe-se levar pela corrente, pois toda transformação é uma prova de que você está vivo. Lembre-se que o Universo nunca lhe sobrecarrega com fardos que você não pode carregar. Se o desafio bater à sua porta, é porque você está preparado para enfrentá-lo.
