Astrologia
Fases da Lua em março de 2026: revelações, cura e novos começos
As fases da lua em março de 2026 chegam embaladas por um início poderoso: logo no dia 3, temos Lua Cheia em Virgem acompanhada de um Eclipse Lunar Total — a famosa Lua de Sangue — iluminando verdades que não […]
Carregando...
26/11/2025 19:30
compartilheSIGA
As fases da lua em março de 2026 chegam embaladas por um início poderoso: logo no dia 3, temos Lua Cheia em Virgem acompanhada de um Eclipse Lunar Total — a famosa Lua de Sangue — iluminando verdades que não podem mais ser ignoradas. Como se não bastasse, Mercúrio segue retrógrado até o dia 20, mexendo com conversas, contratos e até com a nossa clareza mental. Este é um mês para abrir os olhos, curar o que está pendente e se preparar para novos começos. Lembrando que tem a cereja do bolo: no dia 20 de março, às 11h46, o Sol entra em Áries, marcando o início do Ano Novo Astrológico. É como se o Universo apertasse o botão de “reset”, trazendo coragem, impulso e energia de ação para começar novos ciclos com mais confiança — e com Mercúrio já direto, as engrenagens voltam a girar com mais clareza.
???? Veja também: Fases da Lua em abril de 2026 — Não pare por aqui! Descubra como as fases da lua em abril de 2026 podem continuar guiando você em 2026.
Você também pode gostar:
Quais são as fases da Lua em março de 2026?Confira o calendário lunar de março de 2026:
- 3 de março às 8h37: Lua Cheia em Virgem
- 3 de março às 08h34: Eclipse Lunar Total (Lua de Sangue) em Virgem
- 11 de março às 6h38: Lua Minguante em Sagitário
- 18 de março às 22h23: Lua Nova em Peixes
- 20 de março às 11h46: Ano Novo Astrológico (Sol em Áries)
- 25 de março às 16h17: Lua Crescente em Câncer
- Mercúrio retrógrado até 20 de março
Fases da lua em março de 2026: clareza, cura e renascimentoMarço começa intenso com a Lua Cheia e o Eclipse Lunar em Virgem, revelando verdades que não podem mais ser varridas para debaixo do tapete. A Lua Minguante em Sagitário ajuda a desapegar do que não serve mais, enquanto a Lua Nova em Peixes abre portas para sonhos, inspiração e cura emocional. A Lua Crescente em Câncer encerra o mês nutrindo raízes e fortalecendo laços. Com Mercúrio retrógrado até o dia 20, é essencial desacelerar, revisar e ter paciência com os processos. Mas atenção: exatamente nesse dia, o Sol entra em Áries e o Ano Novo Astrológico começa, trazendo um sopro de energia fresca e coragem para agir. É o momento ideal para transformar tudo o que você revisou e curou nas semanas anteriores em ação concreta. O recado é claro:
Aceite as revelações, cure o que dói e prepare-se para construir algo mais sólido nos próximos meses — porque agora o ano, astrologicamente falando, está só começando.
???? Veja também: Fases da Lua em abril de 2026 — Não pare por aqui! Descubra como as fases da lua em abril de 2026 podem continuar guiando você em 2026.
Você também pode gostar:
- Horóscopo 2026: o ano que veio pra ser inesquecível!
- Arcano regente de 2026: A Roda da Fortuna
- Superluas de 2026: as noites mais brilhantes do ano!
Perguntas Frequentes sobre as Fases da Lua em março de 2026
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO