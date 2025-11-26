Assine
Fases da Lua em março de 2026: revelações, cura e novos começos

26/11/2025 19:30

Fases da Lua em março de 2026: revelações, cura e novos começos
Fases da Lua em março de 2026: revelações, cura e novos começos crédito: Wemystic
As fases da lua em março de 2026 chegam embaladas por um início poderoso: logo no dia 3, temos Lua Cheia em Virgem acompanhada de um Eclipse Lunar Total — a famosa Lua de Sangue — iluminando verdades que não podem mais ser ignoradas. Como se não bastasse, Mercúrio segue retrógrado até o dia 20, mexendo com conversas, contratos e até com a nossa clareza mental. Este é um mês para abrir os olhos, curar o que está pendente e se preparar para novos começos. Lembrando que tem a cereja do bolo: no dia 20 de março, às 11h46, o Sol entra em Áries, marcando o início do Ano Novo Astrológico. É como se o Universo apertasse o botão de “reset”, trazendo coragem, impulso e energia de ação para começar novos ciclos com mais confiança — e com Mercúrio já direto, as engrenagens voltam a girar com mais clareza.

Quais são as fases da Lua em março de 2026?

Confira o calendário lunar de março de 2026:

  • Lua Cheia + Eclipse Lunar Total (Lua de Sangue) em Virgem - 3 de março

    Virgem é meticuloso, analítico e não deixa passar nada — e, com uma Lua de Sangue nesse signo, prepare-se para revelações que vão direto ao ponto. É como se o holofote do céu iluminasse cada detalhe da sua vida, expondo o que estava mal resolvido e mostrando onde é preciso ajustar o rumo. É intenso, mas também libertador. Use essa energia para cortar o que não serve mais e criar espaço para o que realmente importa.

    Amor

    Se você está em um relacionamento, conversas sérias podem acontecer agora, trazendo clareza e reposicionando o vínculo. Se está solteiro(a), um reencontro ou reflexões sobre histórias passadas pode ajudar a entender o que você quer (e o que não quer) daqui pra frente.

    Dinheiro

    Hora de encarar números de frente. Organize contas, renegocie dívidas e reveja investimentos. Pequenas mudanças agora podem trazer grandes resultados depois.

    Saúde e bem-estar

    O corpo pode sinalizar necessidade de ajustes. Reavalie alimentação, rotina de sono e hábitos que drenam energia. ? Dica mágica: escreva três coisas que deseja mudar em sua vida e, durante a noite, coloque o papel sob o travesseiro. Ao acordar, anote ideias e percepções que surgirem — elas podem vir como recados diretos do seu inconsciente.
  • Fases da Lua em março de 2026

    Lua Minguante em Sagitário - 11 de março

    Sagitário é aventureiro e expansivo, mas a Lua Minguante nele nos lembra que nem toda estrada precisa ser percorrida até o fim. É hora de desapegar de crenças ultrapassadas, objetivos que já não fazem sentido e até sonhos que pertenciam a um “você” antigo. Ao soltar esses pesos, você se abre para novas rotas mais alinhadas com quem você é agora.

    Amor

    Para quem está em um relacionamento, é um momento de flexibilizar expectativas e buscar mais leveza. Se está solteiro(a), aproveite para redefinir o que você realmente quer nas suas conexões — sem regras impostas por pressões externas.

    Dinheiro

    Revise gastos com cursos, viagens ou projetos que perderam relevância. Liberar recursos pode abrir espaço para oportunidades mais alinhadas ao presente.

    Saúde e bem-estar

    Movimente-se. Atividades ao ar livre, alongamentos e exercícios que tragam sensação de liberdade ajudam a reequilibrar corpo e mente. ? Dica mágica: escreva em um papel hábitos, pensamentos ou situações que deseja deixar para trás. Queime-o com segurança, agradecendo pelo aprendizado que cada um trouxe.

  • Lua Nova em Peixes - 18 de março

    Peixes é o signo dos sonhos, da intuição e da compaixão. Essa Lua Nova convida você a olhar para dentro, ouvir seu coração e plantar sementes para um ciclo mais leve e inspirado. É o momento perfeito para manifestar intenções ligadas à arte, espiritualidade, relacionamentos profundos e cura emocional.

    Amor

    Se está em um relacionamento, compartilhe sonhos e crie momentos especiais que reforcem a conexão emocional. Se está solteiro(a), abra-se para encontros que toquem sua alma, mesmo que não sejam convencionais.

    Dinheiro

    Atenção para não se deixar levar por ilusões financeiras ou promessas exageradas. Invista tempo em projetos que tenham valor emocional e propósito real.

    Saúde e bem-estar

    Priorize o descanso, cuide do sono e busque práticas que acalmem o sistema nervoso, como meditação, yoga ou banhos de imersão. ? Dica mágica: faça uma meditação guiada de visualização, imaginando-se vivendo o futuro que deseja. Ao final, anote as imagens ou sensações que surgirem para guiá-lo nos próximos passos.
  • Fases da Lua em março de 2026

    Lua Crescente em Câncer - 25 de março

    A Lua Crescente em Câncer chega como um abraço quentinho do Universo. É a fase que nos lembra de onde viemos e nos prepara para onde vamos. Essa energia pede que você construa seu próximo passo sobre bases sólidas, nutrindo não só o lar físico, mas também seu espaço interno. É tempo de reforçar laços, acolher fragilidades e cuidar das sementes que você plantou lá atrás — porque em breve elas vão florescer.

    Amor

    Se você está em um relacionamento, abra espaço para conversas doces e momentos de cumplicidade que reacendam a intimidade. Se está solteiro(a), valorize encontros e conexões que tragam sensação de “casa” no coração. É um ótimo momento para perceber quem te oferece segurança emocional de verdade.

    Dinheiro

    Energia favorável para investir em melhorias duradouras — seja no lar, em algo para a família ou em projetos de longo prazo. Evite gastos impulsivos e prefira escolhas que fortaleçam sua estabilidade.

    Saúde e bem-estar

    Cuide de si com o mesmo carinho que dedicaria a alguém que ama. Invista em refeições nutritivas, rituais de autocuidado e momentos de descanso profundo. Atividades que envolvam água — como banhos relaxantes ou caminhadas à beira-mar — podem renovar seu emocional. ? Dica mágica: prepare uma refeição caseira com ingredientes frescos, mentalizando prosperidade e harmonia para seu lar. Ao servir, agradeça mentalmente pelas bênçãos já presentes e pelas que ainda estão a caminho.

Fases da lua em março de 2026: clareza, cura e renascimento

Março começa intenso com a Lua Cheia e o Eclipse Lunar em Virgem, revelando verdades que não podem mais ser varridas para debaixo do tapete. A Lua Minguante em Sagitário ajuda a desapegar do que não serve mais, enquanto a Lua Nova em Peixes abre portas para sonhos, inspiração e cura emocional. A Lua Crescente em Câncer encerra o mês nutrindo raízes e fortalecendo laços. Com Mercúrio retrógrado até o dia 20, é essencial desacelerar, revisar e ter paciência com os processos. Mas atenção: exatamente nesse dia, o Sol entra em Áries e o Ano Novo Astrológico começa, trazendo um sopro de energia fresca e coragem para agir. É o momento ideal para transformar tudo o que você revisou e curou nas semanas anteriores em ação concreta. O recado é claro:
Aceite as revelações, cure o que dói e prepare-se para construir algo mais sólido nos próximos meses — porque agora o ano, astrologicamente falando, está só começando.
Perguntas Frequentes sobre as Fases da Lua em março de 2026

