Fases da Lua em abril de 2026: equilíbrio, foco e novos começos cheios de coragem
Depois de um março intenso, abril chega com um clima mais leve e convidativo para agir. As fases da lua em abril de 2026 trazem um mix equilibrado de introspecção e impulso, revelando um mês ideal para ajustar as relações, […]
26/11/2025 19:30
Depois de um março intenso, abril chega com um clima mais leve e convidativo para agir. As fases da lua em abril de 2026 trazem um mix equilibrado de introspecção e impulso, revelando um mês ideal para ajustar as relações, tirar projetos da gaveta e se posicionar com mais clareza no mundo. Aceite o convite para reorganizar, escolher o que realmente importa e agir com coragem. Abril não quer que você vá com pressa, mas com clareza e presença.
Quais são as fases da Lua em abril de 2026?Confira o calendário lunar de abril de 2026:
- 1 de abril às 23h11: Lua Cheia em Libra
- 10 de abril à 1h51: Lua Minguante em Capricórnio
- 17 de abril às 8h51: Lua Nova em Áries
- 23 de abril às 23h51: Lua Crescente em Leão
Fases da lua em abril de 2026: agir com equilíbrio e propósitoAbril começa com a Lua Cheia em Libra, iluminando relacionamentos e acordos, ajudando a equilibrar trocas e ajustando conexões. Em seguida, a Lua Minguante em Capricórnio lembra que não dá pra construir um futuro sólido sem antes colocar a vida prática em ordem. A partir da Lua Nova em Áries, a energia muda: é hora de pegar as rédeas, assumir projetos e correr atrás do que você quer. E, com a Lua Crescente em Leão, não tem papo. Vá mostrar seu talento e viver com mais confiança. Então, foco, que a lição aqui é simples:
Perguntas Frequentes sobre as Fases da Lua em abril de 2026
