Fases da Lua em abril de 2026: equilíbrio, foco e novos começos cheios de coragem

Lua Minguante em Capricórnio - 10 de abril

Amor

Dinheiro

Saúde e bem-estar

Capricórnio é determinado e prático. A Lua Minguante nesse signo pede que você simplifique sua vida, corte excessos e finalize pendências. É a hora de limpar o terreno antes de avançar para novos objetivos.Se está em um relacionamento, mantenha o diálogo focado no que constrói a relação. Para solteiros(as), é um bom momento para refletir sobre padrões que atrapalham suas conexões amorosas.Revise contas, planeje gastos e corte desperdícios. Período ideal para quitar dívidas ou renegociar condições.Cuide da postura, do sono e da alimentação. Evite sobrecarregar o corpo com excesso de trabalho.escreva em um papel as responsabilidades que pesam sobre você. Dobre-o e guarde-o em um local seguro, simbolizando que agora você administra essas cargas com consciência e não deixa que elas te dominem.