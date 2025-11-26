Orações
Oração de São Cipriano para ganhar dinheiro
São Cipriano: A oração de são Cipriano é muito conhecida por ser forte e possuir um efeito muito assertivo, conheça essas orações e alcance seus desejos.
26/11/2025 00:20
Nos momentos em que a vida material aperta, muitas pessoas recorrem à oração de São Cipriano para ganhar dinheiro, uma das mais tradicionais dentro da devoção popular luso-brasileira. São Cipriano ocupa esse lugar há séculos: é venerado pela Igreja e, ao mesmo tempo, associado a preces antigas voltadas à proteção, abertura de caminhos e fortalecimento da prosperidade. Essa oração se tornou especialmente conhecida pela combinação entre fé, tradição e inúmeros relatos de graças alcançadas. Suas versões circulam há muito tempo em manuscritos, rezas familiares e compilações como o Livro de São Cipriano, consolidando-se como um pedido sincero por coragem, oportunidade e estabilidade financeira.
Oração de São Cipriano para ganhar dinheiroDentro das tradições populares atribuídas a São Cipriano, os pedidos relacionados à prosperidade sempre ocupararam lugar de destaque. Embora o Livro de São Cipriano: Capa Preta tenha ajudado a consolidar várias dessas práticas, a oração de São Cipriano para ganhar dinheiro circula em versões anteriores à própria obra, reforçando sua ligação com proteção material e abertura de caminhos. Por ser uma das preces mais antigas e difundidas da devoção ciprianina, muitos devotos a utilizam como instrumento de fé, foco e coragem para enfrentar períodos de aperto financeiro. A seguir, você encontra a oração completa — uma versão tradicional, preservada e amplamente utilizada ao longo das décadas.
"Salve São Cipriano, fazei que muito dinheiro, riqueza e fortuna fiquem para sempre comigo. São Cipriano trazei muito dinheiro, riqueza e fortuna pra mim. Assim como o galo canta, o burro rincha, o sino toca, a cabra berra, assim tu São Cipriano hás de trazer muito dinheiro, riqueza e fortuna pra mim. Assim como o sol aparece, a chuva cai, faça São Cipriano o dinheiro, a riqueza e a fortuna serem dominados por mim (seu nome), assim seja. Preso debaixo do meu pé esquerdo, com dois olhos vejo o dinheiro, a riqueza a fortuna, com três eu prendo, o dinheiro, a riqueza e a fortuna, com meu Anjo da Guarda peço que muito dinheiro, riqueza e fortuna venham até mim. Como uma cobra rastejante que o dinheiro, a riqueza e a fortuna só se sinta bem perto de mim, que não consiga ficar com quem não merece, que não fique com nenhuma outra pessoa que não seja eu, que atenda todas as minhas vontades, comprando o que eu quiser, gastando como eu queira, que nunca me faça sofrer por ficar sem o dinheiro, que quando eu durma e acorde sempre o dinheiro, a riqueza e a fortuna estejam dentro da minha casa, da minha bolsa, do meu bolso, da minha empresa ou onde eu estiver. Que o dinheiro, a riqueza e a fortuna não consigam estar longe de mim, que seus valores sejam sempre altos, muito altos, voltados só para mim, que o dinheiro, a riqueza e a fortuna São Cipriano, sejam muito valiosos para mim. Que assim seja. Pelo poder de São Cipriano, assim seja. Que muito dinheiro, riqueza e fortuna em penca, venham atrás de mim, para que possamos ter conforto, fama, poder, saúde, ajudar os mais necessitados, ter um bom convívio e assim sermos felizes. Peço a São Cipriano, que o dinheiro, a riqueza e a fortuna me procurem ainda hoje, peço isto ao poder das Três almas pretas que vigiam São Cipriano, assim seja. Que o dinheiro, a riqueza e a fortuna venham logo de uma vez para a minha casa, minha vida, minha empresa e meus negócios. Que os inimigos não nos vejam, não nos enxerguem, assim seja, assim será, assim está feito. Ó São Cipriano e as Três Almas pretas que vigiam São Cipriano, atendam ao meu pedido."
Origem da Oração de São CiprianoA oração de São Cipriano para ganhar dinheiro não tem um autor conhecido. Ela surgiu como tantas preces antigas: espalhada aos poucos entre famílias portuguesas e, mais tarde, brasileiras, passando de boca em boca antes mesmo de ganhar espaço em livros. Cada região moldou um detalhe, um verso, uma entonação — e a oração acabou carregando consigo um pedacinho da memória de quem a transmitiu. Com o tempo, essas versões populares começaram a aparecer em manuscritos domésticos e depois foram consolidadas no famoso Livro de São Cipriano, que não criou a oração, mas registrou práticas que já circulavam há muito tempo. Esse encontro entre tradição oral, devoção popular e elementos de sincretismo transformou a prece em um símbolo forte de proteção e prosperidade. Por isso sua origem é difusa: ela não nasceu de um único autor, mas de um povo inteiro. E talvez seja justamente essa mistura de fé, necessidade e cultura que garantiu sua permanência. Quando alguém reza essa oração hoje, toca numa corrente antiga que atravessou séculos porque segue fazendo sentido.
Como fazer a oração de São Cipriano para ganhar dinheiro do jeito certo
- Escolha um ambiente tranquilo: se desejar, acenda uma vela branca para criar presença, se isso fizer sentido para você (e deixe-a queimar até o fim).
- Fale seu nome na parte indicada: isso ancora a intenção.
- Direcione sua oração para ampliar seus caminhos: a prosperidade flui melhor quando nasce da sua força, não da carência ou da disputa com outras pessoas.
- Seja constante: a força da oração cresce com repetição e intenção.
- Una fé e atitude: a oração ajuda a criar clareza e foco. Mas prosperidade exige planejamento, organização e dedicação.
