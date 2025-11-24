Previsões do Tarot para Dezembro de 2025: O Diabo

Energia do Mês: O Diabo Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO

Amor

Finanças

Previsões do Tarot para dezembro de 2025: todos os signos

Nas, O Diabo chega com aquela energia tentadora de fim de ano: desejos, impulsos, exageros e aquele “só mais um pouquinho” que depois vira “por que eu fiz isso?”. No lado bom, ela revela força de vontade, magnetismo e foco, mas te chama pra olhar de perto onde você anda se sabotando.No geral, dezembro pede que você perceba o que está prendendo sua energia: um hábito, uma pessoa, uma ideia fixa ou até aquela vontade de controlar tudo. Solte um pouco as amarras internas e você vai sentir o mês destravar., O Diabo esquenta o clima e favorece encontros cheios de química, mas te lembra de separar fogo de conexão real. Não se trata de evitar a paixão (longe disso) mas de não confundir intensidade com compatibilidade. Se pintar alguém interessante, observe se a relação te expande ou te prende emocionalmente.a carta acende discussões que estavam adormecidas, especialmente sobre controle, expectativas e ciúmes. Nada dramático se houver abertura para conversar sem apontar dedos. A dica é transformar a energia densa em algo construtivo: alinhe desejos, reveja pactos e resgate a parceria que fez vocês chegarem até aqui.Cuidado com compras por impulso e aquela vontade de “compensar o ano” com exageros. O Diabo pede realismo: liste prioridades, revise contratos e evite se comprometer com gastos que podem pesar em janeiro. Ainda assim, se você usar essa energia poderosa com foco, ela te ajuda a fechar o ano com decisões inteligentes e estratégicas.Encerramos assim as previsões do tarot para dezembro de 2025, um mês que chega com intensidade, escolhas importantes e aquela vontade de ajustar o que faz sentido antes de virar a página do ano. Independentemente da carta regente do seu signo, dezembro te convida a observar seus desejos, rever prioridades e agir com mais consciência, sempre com leveza e autorresponsabilidade. Que você entre em 2026 com clareza, coragem e espaço para tudo o que realmente importa. Feliz Ano Novo!