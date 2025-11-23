Mensagens dos Anjos para dezembro de 2025: conselhos para o amor, dinheiro e saúde

"O que você escolhe com beleza, floresce. O que você escolhe com verdade, permanece."

Amor

Dinheiro

Saúde

Salmo para Dezembro

Jofiel envolve seu dezembro com um brilho especial: leveza, encanto e escolhas que finalmente refletem quem você é por dentro, não o que esperam de você. Este é um mês de refinamento emocional e espiritual: selecionar afetos, redefinir relações, escolher ambientes que te façam florescer. Você não é mais a pessoa que aceitava migalhas!Nos relacionamentos, a busca agora é por reciprocidade real. Comprometidos sentirão o amor amadurecendo, se tornando mais honesto e menos performático. Solteiros(as): alguém pode aparecer justamente no momento em que você decide não procurar nada. Conexões belas, elegantes e cheias de encanto orbitam seu caminho — mas você só deve aceitar o que respeita sua essência.Dezembro traz boas alianças e resultados justos pela sua dedicação. Parcerias profissionais podem prosperar e até se consolidar para o início de 2026. Apenas cuide para não assumir responsabilidades demais por medo de decepcionar. Harmonia não é servidão; é equilíbrio.O corpo pede suavidade. Práticas que aliviem tensões como dança, alongamentos, caminhadas, aromas e música, serão seu bálsamo. O emocional pode oscilar, então cuide da sua rotina de autocuidado com carinho.Salmo 16:11 “Tu me farás ver a vereda da vida; na tua presença há plenitude de alegria.”