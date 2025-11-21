Assine
5 amuletos do Feng Shui para ter em 2026

Em 2026, ingressamos no Ano do Cavalo de Fogo. E com a utilização dos amuletos do Feng Shui temos nas mãos novas ferramentas para ativar a boa sorte e a prosperidade. Quando falamos sobre esses amuletos, estamos nos referindo a [&#8230;]

5 amuletos do Feng Shui para ter em 2026
5 amuletos do Feng Shui para ter em 2026 crédito: Wemystic
Em 2026, ingressamos no Ano do Cavalo de Fogo. E com a utilização dos amuletos do Feng Shui temos nas mãos novas ferramentas para ativar a boa sorte e a prosperidade. Quando falamos sobre esses amuletos, estamos nos referindo a pequenos e poderosos objetos capazes de atrair boas energias quando posicionados em pontos estratégicos da sua casa ou escritório.

Feng Shui 2026: amuletos para ter por perto

Vibrando alto, todos possuem aspectos sutis, permitindo um maior fluxo de positividade e prosperidade. Muito provavelmente você encontrará longas listas de elementos que podem ser usados para ativar as energias. Entretanto, no Feng Shui existem objetos básicos que cumprem, de uma maneira muito eficaz, suas funções como amuletos. A seguir, listamos alguns dos amuletos de Feng Shui mais recomendados para 2025 e como usá-los:
  • número 1

    Amuletos do Feng Shui 2026: Moedas Chinesas

    Popularmente conhecidas como moedas chinesas, elas costumam aparecer unidas por uma fita vermelha a fim de ativar as energias Yang. Com isso, acredita-se que possam beneficiar financeiramente o portador, com sorte e prosperidade. Ainda segundo a sua simbologia, o formato redondo das moedas seria uma representação do Céu, enquanto o quadrado dentro delas corresponde à Terra — ambos unidos ao homem. De cor dourada e cunhadas em cinco tipos de caligrafia, elas podem apresentar kanjis com os significados de harmonia, prosperidade, virtude e felicidade. Na outra face, as escritas dinheiro, tesouro, receber, obedecer, riqueza e joias apenas fortalecem sua energia próspera e abundante. Segundo o Feng Shui, você pode utilizar as moedas em sua casa ou escritório pendurando um conjunto de sete moedas atadas com a fita vermelha na maçaneta de uma porta com o lado Yang voltado para dentro. Também é recomendado deixar algumas moedas nos locais onde você receba dinheiro. Elas são versáteis e poderosas. Vale também usar as moedinhas como chaveiro, carregar dentro da bolsa ou dentro de um envelope com aquele contrato ou dívida que há muito tempo vem te assombrando. Você pode colocar as moedas em qualquer setor da sua casa ou ambiente de trabalho para ativar a prosperidade desejada. Utilize um baguá para encontrar o posicionamento correspondente. O mais indicado é agrupar as moedas em conjuntos de três, cinco, seis, oito, nove ou dez. Nunca as amarre em grupos de quatro, pois acredita-se que o número atrai azar.
  • número 2

    Elefantes

    Constantemente presente no Feng Shui, o elefante é um símbolo dotado de extrema harmonia, representando sabedoria, força, prosperidade, sorte, proteção, bondade, fertilidade, dentre tantas outras atribuições. Capazes de armazenar ume enorme quantidade de informação, os elefantes são dotados de grande inteligência. Ao mesmo tempo, são criaturas amáveis e repletas de afeto e senso de amizade. Sendo assim, pode ser interessante distribuir os elefantinhos nos ambientes onde essa energia se faz presente — num escritório ou sala de estar, por exemplo. Sorte e proteção também estão entre os principais atributos do elefante para o Feng Shui. Quando sorte é o que você precisa, é recomendado posicioná-lo numa área central da sua casa, permitindo que o amuleto disperse toda a energia próspera pelo ambiente. A proteção, entretanto, é obtida com maior eficácia quando posicionado no hall de entrada ou em quartos — de preferência com dois elefantes. No Feng Shui, ele pode ser representado tanto com a tromba voltada para cima quanto para baixo, essa configuração vai depender das suas intenções e quais propriedades deseja extrair do amuleto. Com a tromba para baixo, o elefante é utilizado com a finalidade de obter fertilidade, proteção e aconchego, pois mantém essa energia dentro do ambiente. A tromba para cima é mais aconselhada para vibrações de sucesso, estudos, amor e sorte, para que a energia se disperse.
  • número 3

    Olho Grego

    O Olho Grego é um dos muitos amuletos utilizados dentro do Feng Shui. Na realidade, existem diversos tipos de olhos nessa técnica, os quais funcionam como uma representação de percepção e de expressão espiritual. Olhos estão presentes em muitas culturas e sempre são associados a poder e sabedoria, como uma espécie de receptor e emissor de energia. É justamente essa uma das maiores habilidades do Olho Grego, que também é conhecido como Olho Turco, e uma das maiores aplicações dentro do Feng Shui. O Olho Grego pode ser encontrado em muitos formatos, sendo que o mais comum está em pequenos amuletos como chaveiros e enfeites onde permanecem pendurados. De forma bem semelhante ao baguá, ele atua como uma ferramenta de proteção, absorvendo energias negativas antes que atinjam a pessoa ou o ambiente em que se encontra. A diferença é que ele atua como uma esponja e não reflete a energia. Sendo assim, se quebra quando sua capacidade de “armazenamento” se esgota. Não tente remendar as partes quebradas! Uma vez quebrado, jogue fora e compre outro. Em geral, ele é confeccionado em vidro ou resina e comercializado na forma de pendente para ser utilizado como chaveiro. No entanto, pode ser pendurado em locais como uma maçaneta, janelas, varandas, armários ou em quase qualquer lugar de uma sala onde receba suas visitas. Sua cor azulada é facilmente combinada com a decoração e vale ressaltar que é possível utilizar mais de um olho grego pela casa; usar olhos de diferentes tamanhos nos ambientes é uma ótima forma de decoração. Uma boa dica é colocar o olho grego em um vaso de Espada de São Jorge ou Comigo Ninguém Pode para formar uma poderosa arma contra a inveja e outras energias negativas.
  • número 4

    Sapo de Três Patas

    Definitivamente, um dos maiores amuletos do Feng Shui para 2025 é o sapo de três pernas. Também chamado de Chan Chu, Sapo da Prosperidade ou Kaeru, em japonês, o símbolo tem o significado de voltar, regressar ou ainda “trazer de volta” o objeto do qual foi nomeado guardião. Tradicionalmente, sua figura é retratada como um sapo-boi, apresentando olhos vermelhos e narinas flamejantes, levando em sua boca uma moeda chinesa. Diretamente relacionado à prosperidade e riqueza, a figura do sapo se encontra sempre sentada sobre uma pilha de moedas, cristais, barras de ouro ou em um baguá. Sua boca, ligeiramente entreaberta, é suficiente para a introdução e retirada de uma moeda. No topo de sua cabeça encontra-se o símbolo do TAO, o Yin e o Yang. Em suas costas, geralmente encontram-se sete pedras na configuração da constelação de ursa-maior. Ao final, sua única perna está virada para a esquerda. Segundo o Feng Shui, o Kaeru tem o poder de afastar o mal, protegendo e aumentando também as riquezas. É considerado um símbolo Yin, divindade da Lua, da noite e da água. Geralmente, um Kaeru é confeccionado em porcelana, madeira ou metal. Deve ser colocado na posição de entrada da sua casa, nunca de frente para a porta, pois isso assustará a prosperidade. Durante a noite, vire-o de costas para a porta, evitando que o dinheiro ganho deixe aquele local. Além disso, se você tem um negócio, pode colocá-lo perto de sua caixa registradora, mas lembre-se de que não pode olhar para a porta.
  • número 5

    Lingotes de Ouro

    Para o Feng Shui, os lingotes chineses são um maravilhoso ativador da riqueza. Chamados de Yuanbao ou Lingote da Prosperidade, possuem tradicionalmente o formato de um barquinho, mas também podem ser encontrados em formas ovais ou elípticas, com um pequeno relevo no meio. No Feng Shui, o Yuanbao é usado como uma poderosa ferramenta de riqueza. Embora não sejam mais feitos de ouro maciço atualmente, ainda simbolizam a prosperidade e podem ajudar a trazê-la para dentro da sua casa ou escritório — além de proteger os bens já existentes. Acredita-se ainda que o lingote atraia dinheiro em quantidades generosas e sem esforço, além de infinita boa sorte. O amuleto abre infinitas possibilidades para o sucesso e a abundância e, além disso, serve muito para reforçar o elemento deste ano do Rato, que é o metal. Os lingotes podem ser colocados na coordenada sudeste, que é a da prosperidade. Você também pode posicionar alguns lingotes em sua mesa de trabalho.
Tópicos relacionados:

consciencia-plena espiritualidade feng-shui

