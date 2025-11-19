A cura que habita em nós

Você Pode Curar Sua Vida — Louise L. Hay

Neste livro, a autora defende que todos nós temos a capacidade de transformar positivamente nossas vivências e nos tornarmos pessoas melhores, porém, o caos do cotidiano pode tornar o encontro com nós mesmos e nosso poder interno mais difícil. Ela faz uma conexão de inúmeras doenças com suas causas e ensina afirmações que podem alterar esse padrão mental adoecido, que, entre muitas outras transformações, promove a cura das doenças.