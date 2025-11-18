Os 3 signos com mais sorte no amor em 2026: já está sentindo seu coração bater mais forte?

Se você está se perguntando se 2026 pode ser “o ano” no amor, a astrologia traz algumas pistas bem claras. Pelos trânsitos dos dois astros mais ligados a romance e relacionamentos, Júpiter
(expansão, sorte) e Vênus
(amor, prazer e vínculos), três signos aparecem com uma vantagem especial. Entre todos os doze, os signos com mais sorte no amor em 2026
são: Câncer
, Capricórnio
e Peixes
.
Por que Câncer, Capricórnio e Peixes são os signos com mais sorte no amor em 2026?
Resumindo a lógica astrológica:
- Câncer recebe Júpiter no próprio signo até 30/06/2026: expansão de amor-próprio, carisma e sorte em vínculos.
- Capricórnio recebe Júpiter em Câncer na casa solar de parcerias (eixo Câncer–Capricórnio), favorecendo relações sérias, casamento, alianças importantes.
- Peixes, como signo de água, recebe trígono de Júpiter em Câncer, potencializando encontros emocionais, cura afetiva e conexões intensas.
Somando isso ao caminho de Vênus
(confira a lista completa no final do artigo
), esses três signos ficam na linha de frente dos grandes movimentos amorosos do ano. E sim, vamos ter Vênus retrógrada em 2026
: de 3 de outubro a 14 de novembro
, começando em Escorpião e voltando a Libra — um “vai e volta” que mexe muito com relacionamentos, revisitando histórias, reabrindo conversas, trazendo ex de volta e pedindo ajustes em padrões afetivos.
Agora, sem mais delongas, vamos destrinchar cada um?
-
Câncer, o queridinho do universo em 2026
Câncer é, disparado, um dos signos com mais sorte no amor em 2026
. Júpiter no seu signo até o fim de junho aumenta o magnetismo, abre oportunidades de relação e ajuda a curar feridas antigas.
Por que Câncer está tão favorecido?
- Júpiter em Câncer (até 30/06/2026): traz expansão pessoal, mais confiança e desejo de vínculos que sejam “lar”, não só passatempo.
- Vênus passa por signos de água e fogo que conversam bem com Câncer, ativando fases de paquera, paixão e profundidade.
Melhores períodos no amor para Câncer em 2026
- 10/02 a 06/03 – Vênus em Peixes é um período de amor água-com-água: fase super sensível, intuitiva, ótima para conexão espiritual, encontros marcantes e romantismo.
- 19/05 a 13/06 – Vênus em Câncer traz o pico de charme do canceriano:
- mais convites, mais flertes, mais chances de começar relacionamento;
- quem já tem par sente o vínculo ficar mais carinhoso e acolhedor.
- 13/06 a 09/07 – Vênus em Leão (com Júpiter ainda em Câncer) é uma fase excelente para:
- assumir relação;
- se expor mais, mostrar o que sente;
- viver romances com mais alegria e menos medo.
- 10/09 a 14/11 – Vênus em Escorpião/Libra retrógrada vem com intensidade máxima:
- revisões de histórias antigas;
- reencontro com amores do passado;
- decisões importantes sobre quem fica e quem vai.
???? Câncer solteiro em 2026:
ano perfeito pra parar de insistir em gente indisponível e abrir espaço para relações que ofereçam segurança emocional. O período entre maio e julho
é especialmente forte para conhecer alguém com cara de relacionamento.
???? Câncer em relacionamento:
2026 favorece oficializar, morar junto, planejar família ou, no mínimo, reconstruir a relação em bases mais honestas e cuidadosas.
Veja o Horóscopo completo para Câncer em 2026
-
Capricórnio: amor sério, grandes decisões e estabilidade
Capricórnio entra em 2026 passando por uma faxina emocional
, mas com um baita potencial de “upgrade” amoroso.
Com Júpiter em Câncer ativando a casa solar de parcerias, é o signo do “ou vai ou racha”: as relações sem base tendem a se desfazer, enquanto as que têm estrutura podem evoluir muito.
Por que Capricórnio é um dos signos com mais sorte no amor em 2026?
- Júpiter em Câncer ativa diretamente o campo de parcerias de Capricórnio, favorecendo casamento, alianças sérias e compromissos.
- Vênus em signos de terra e em Câncer dá oportunidades reais de construir algo duradouro.
Melhores períodos no amor para Capricórnio em 2026
- 19/05 a 13/06 – Vênus em Câncer (signo oposto)
- ativa fortemente a área de relacionamentos;
- podem surgir pessoas com perfil de parceria estável;
- bom momento para conversar seriamente sobre o futuro a dois.
- 09/07 a 06/08 – Vênus em Virgem é terra com terra: clima favorável para acordos, planos concretos e alinhamento de projeto de vida.
- 06/08 a 06/10 (aprox.) – Vênus em Libra e depois início de Escorpião
- Vênus em Libra aumenta a visibilidade de Capricórnio, inclusive profissionalmente, o que pode aproximar pessoas novas;
- entrada em Escorpião traz mais intensidade, profundidade e desejo de compromisso.
- 03/10 a 14/11 – Vênus retrógrada em Escorpião/Libra
- período de revisão de relações: algumas voltam, outras se redefinem;
- ótimo para curar mágoas e reescrever acordos de convivência.
???? Capricórnio solteiro em 2026:
há grande chance de conhecer alguém importante entre maio e agosto
, especialmente via trabalho, estudos, networking, eventos profissionais ou ambientes mais “sérios”.
???? Capricórnio em relacionamento:
ano de colocar cartas na mesa! Ou a relação cresce junto, com planos claros e responsabilidade emocional, ou cada um segue seu caminho. Para muitos capricornianos, 2026 é ano de casamento, morar junto ou tomar decisões estruturais sobre a vida a dois.
Veja o Horóscopo Completo para Capricórnio em 2026
-
Peixes: conexões de alma, cura emocional e romance com propósito
Peixes vive em 2026 um ano de amor que mistura magia com maturidade
. Com Júpiter em Câncer em trígono ao seu Sol ou Ascendente
, você recebe um empurrão pra sair do papel de “quem se contenta com migalhas” e escolher relações mais recíprocas e cuidadosas.
Por que Peixes entra na lista dos signos com mais sorte no amor em 2026?
- Trígono de Júpiter em Câncer: mais fé no amor, abertura emocional, encontros que parecem ter sentido maior.
- Vênus passa por Peixes, Câncer, Virgem, Libra e Escorpião ao longo do ano, mexendo fortemente com a área afetiva.
Melhores períodos no amor para Peixes em 2026
- 10/02 a 06/03 – Vênus em Peixes (exaltação)
- um dos melhores trânsitos do ano pra Peixes;
- aumenta a sedução, a empatia, o romantismo e a chance de encontros muito especiais.
- 19/05 a 13/06 – Vênus em Câncer
- triângulo de água (Peixes–Câncer–Escorpião) ativado;
- clima super favorável para paixão, construção de laços e reconexões.
- 09/07 a 06/08 – Vênus em Virgem (signo oposto)
- traz mais definição: conversas sobre “vamos ou não vamos?”;
- ótimo período para sair da ambiguidade e alinhar expectativas.
- 10/09 a 14/11 – Vênus em Escorpião → retrógrada → Libra
- aprofunda laços, mexe com temas de intimidade, confiança, ciúme, entrega;
- pode trazer reencontros e revisões de histórias antigas, mas com chance real de cura emocional.
???? Peixes solteiro em 2026:
as melhores chances de conhecer alguém especial aparecem entre fevereiro e março
(Vênus em Peixes) e novamente entre maio e junho
(Vênus em Câncer).
???? Peixes em relacionamento:
o ano favorece conversas profundas, mais transparência, terapia de casal, revisão de acordos e uma forma de amar mais honesta, com menos fantasia e mais verdade.
Veja o Horóscopo Completo para Peixes em 2026
E se o seu signo não está entre os “signos com mais sorte no amor em 2026”?
Não significa que os outros signos “não têm chance” de amar em 2026. Esses três aparecem como signos com mais sorte no amor em 2026
porque são diretamente favorecidos pelo trânsito de Júpiter em Câncer
e sua mudança para Leão, e pegam de cheio os momentos-chave dos ingressos e da retrogradação de Vênus em 2026
. No entanto, todo mundo sente esses trânsitos em algum lugar do mapa.
Para saber onde seu amor pode crescer mais em 2026, é preciso olhar:
- em que casa você tem Câncer e Leão (trânsito de Júpiter);
- onde caem Vênus retrógrada em Escorpião/Libra no seu mapa.
Os trânsitos que favorecem o amor em 2026
Esteja o seu signo na lista acima ou não, aqui vai a lista completinha para que você possa orientar seus dates e decisões ao longo de 2026.
Júpiter em Câncer e depois em Leão
- Júpiter em Câncer:
- Júpiter entrou em Câncer em 9 de junho de 2025 e permanece no signo até 30 de junho de 2026.
- Em Câncer, Júpiter está exaltado: ele opera com força máxima em temas de afeto, proteção, família, lar e segurança emocional.
- Júpiter em Leão:
- Em 30 de junho de 2026, Júpiter entra em Leão e fica lá até julho de 2027.
- Em Leão, o foco vai pra autoconfiança, romance, visibilidade, expressão do coração.
Ou seja: primeiro semestre
de 2026 com um astral bem “família, vínculos profundos e colo emocional”; segundo semestre
com energia de paixão, coragem e exposição dos sentimentos.
Ingressos de Vênus em 2026
Usando efemérides tropicais, temos a rota de Vênus em 2026:
- 17 jan 2026 – Vênus entra em Aquário
- 10 fev 2026 – Vênus entra em Peixes
- 06 mar 2026 – Vênus entra em Áries
- 30 mar 2026 – Vênus entra em Touro
- 24 abr 2026 – Vênus entra em Gêmeos
- 19 mai 2026 – Vênus entra em Câncer
- 13 jun 2026 – Vênus entra em Leão
- 09 jul 2026 – Vênus entra em Virgem
- 06 ago 2026 – Vênus entra em Libra
- 10 set 2026 – Vênus entra em Escorpião
- 03 out 2026 – Vênus estaciona retrógrada em Escorpião
- 25 out 2026 – Vênus retrógrada volta para Libra
- 14 nov 2026 – Vênus volta ao movimento direto em Libra
- 04 dez 2026 – Vênus entra novamente em Escorpião, já direta
No fim das contas, a sorte no amor não depende só dos planetas. Os trânsitos ajudam, empurram, abrem portas, mas quem atravessa somos nós. 2026 traz oportunidades lindas para Câncer, Capricórnio e Peixes, mas o convite é universal: olhar para o amor como um caminho que exige presença
, não somente como um destino idealizado.
Porque, independente do signo, o amor floresce quando a gente se permite sentir, quando escolhe conversar em vez de acumular mágoas
, quando decide ficar por inteiro — e não pela metade.
Que 2026 te encontre aberto, presente e disposto. O resto, o céu cuida.
Você também vai adorar!