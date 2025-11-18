Assine
Lua Nova em Escorpião (20/11): o dia mais intenso do ano chega com Mercúrio retrógrado

A Lua Nova de 20/11 nasce com Sol e Mercúrio retrógrado em Escorpião, ativando fortes emoções, revisões e decisões importantes antes da virada para Sagitário.

Heloísa Von Ah - WeMystic
Heloísa Von Ah - WeMystic
18/11/2025 15:12

Lua Nova em Escorpião (20/11): o dia mais intenso do ano chega com Mercúrio retrógrado

O céu do dia 20 de novembro promete virar do avesso emoções, decisões e relações. A Lua Nova em Escorpião nasce às 03h46, no último dia do Sol escorpiano e plena em meio ao período de Mercúrio retrógrado também em Escorpião. Astrólogos apontam: é um dos dias mais transformadores do fim de 2025.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Na madrugada de 20 de novembro de 2025, exatamente às 03h46 (horário de Brasília), acontece a Lua Nova em Escorpião — fase que marca recomeços e movimentos internos cheios de profundidade. A data chama atenção de astrólogos por ocorrer no último dia do Sol em Escorpião, adicionando uma carga emocional extra ao encerramento da temporada. E não para por aí: o fenômeno acontece durante Mercúrio retrógrado no mesmo signo, um trânsito conhecido por ressuscitar conversas (e pessoas… risos), memórias, pendências emocionais e verdades que estavam soterradas. O combo astrológico torna o dia um verdadeiro “EITA atrás de VIXE”.

O que está acontecendo no céu?

No dia 20 de novembro, o céu reúne três movimentos importantes em Escorpião:
  • Lua Nova, marcando o início de um novo ciclo lunar;
  • Sol no último grau do signo, encerrando a temporada escorpiana;
  • Mercúrio retrógrado, ativando revisões, conversas pendentes e memórias que já estavam enterradinhas.
É um alinhamento raro porque coloca energia de começo (Lua Nova), energia de fechamento (Sol no grau 29) e energia de retorno (retrógrado) atuando juntas no mesmo signo. Astrologicamente, isso cria um cenário intenso, emocionalmente carregado e cheio de simbolismos sobre fim, começo e revisão ao mesmo tempo. Enquanto a Lua Nova abre espaço para novas intenções, o Sol encerra um ciclo emocional iniciado em outubro, e Mercúrio retrógrado força todo mundo a olhar para o que ficou mal resolvido. O resultado é um dia em que tudo fica mais evidente: emoções, padrões, desejos, limites, conversas e escolhas.

Por que essa Lua Nova em Escorpião é tão intensa?

Essa Lua Nova chega com uma carga emocional fora do comum porque acontece em um ponto astrológico crítico: último grau do Sol em Escorpião, Lua iniciando um novo ciclo no mesmo signo e Mercúrio retrógrado ativando memórias, revisões e verdades escondidas. É como se o céu juntasse começo, fim e retorno ao mesmo tempo — e isso mexe com profundezas que normalmente ficam quietas. Por isso o dia 20/11 tem um clima de intensidade, revelações e viradas internas que podem transformar decisões, relações e percepções.

1. Sol + Lua + Mercúrio retrógrado no mesmo signo

Escorpião governa transformação, profundidade, verdades cruas e renascimentos emocionais. Com três forças atuando juntas (conclusão da temporada solar, Lua Nova e Mercúrio retrógrado) o céu fica com:
  • Emoções mais afiadas;
  • Conversas que precisam acontecer;
  • Segredos vindo à tona;
  • Encerramentos necessários;
  • Intuições que parecem até spoiler do Universo.

2. Último dia do Sol em Escorpião

É literalmente a “virada de chave” da temporada. O dia 20/11 funciona como fechamento de ciclo: o que estava sendo trabalhado desde 23 de outubro vem para o clímax emocional.

3. Mercúrio retrógrado cutucando o passado

E como Mercúrio está retrógrado… Nada morre sem antes tentar mais um round.
  • Ex-relacionamentos podem reaparecer;
  • Conversas não resolvidas voltam;
  • Decisões antigas pedem revisão;
  • Documentos, contratos e acordos precisam de lupa.
É um contexto perfeito para reavaliar tudo aquilo que você vinha varrendo pra debaixo do tapete.

Qual é o tema central dessa Lua Nova em Escorpião?

Renascimento emocionado. Não é um renascimento bonitinho, com glitter e florzinhas. É aquele renascimento estilo Escorpião: profundo, visceral, transformador, catártico e, às vezes, desconfortável. Esta Lua Nova funciona como um convite para:
  • Cortar laços com padrões emocionais antigos;
  • Revisar motivações e desejos;
  • Encerrar ciclos tóxicos;
  • Compreender feridas que ainda comandam escolhas;
  • Recuperar seu poder pessoal.

Como essa Lua Nova pode afetar você?

Na vida emocional

Tudo que estava abafado pode emergir. Os sinais ficam mais fortes, a intuição fica mais esperta e os sentimentos ficam mais transparentes (mesmo aqueles que você preferia deixar escondidos num porão).

No amor

Relacionamentos podem passar por conversas francas (e necessárias), revisões de limites, resgates emocionais e retomadas de temas antigos. Além disso, solteiros e até os comprometidos podem reencontrar pessoas do passado ou reviver paixões mal resolvidas. Cuidado aí!

Na carreira

O dia favorece análises profundas e revisões de rotas, contratos, propostas e comunicados. Decisões importantes? Se possível, espere alguns dias. Mercúrio retrógrado requer calma.

Nas finanças

Escorpião fala de recursos compartilhados, investimentos e tudo que envolve confiança. Evite riscos impulsivos. Revise e pesquise antes de assinar qualquer coisa.

Frase-chave para o dia

“Nada que nasce em Escorpião vem raso.”
Essa Lua Nova é para quem está disposto a sentir, assumir e transformar o que for preciso.

Quem sente mais a Lua Nova em Escorpião?

Os signos de Escorpião, Câncer, Peixes, Touro, Leão e Aquário devem sentir o impacto mais diretamente — mas o céu obriga todo mundo a se olhar de perto.

Ritual simples e seguro para o dia 20/11

Nada de loucuras. A vibe aqui é silêncio e intenção. Então...
  • Tome um banho quentinho (ou de ervas suaves, tipo camomila);
  • Escreva tudo que quer deixar para trás;
  • Queime o papel com segurança, num recipiente resistente ao fogo;
  • Escreva depois o que deseja iniciar.
Pronto. Sem firula. O dia 20/11/2025 chega como uma lua negra poderosa, que fecha um capítulo importante e revisita assuntos que você achava resolvidos. A energia é intensa, sim, mas é também uma oportunidade rara de ajustar rumos antes que o Sol entre em Sagitário e o clima fique mais leve. Essa Lua Nova em Escorpião pede coragem emocional, honestidade e disposição para mudar. E olha… quem encarar esse mergulho vai entrar em dezembro mais lúcido do que nunca. Você também pode gostar:

