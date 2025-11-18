Lua Nova em Escorpião (20/11): o dia mais intenso do ano chega com Mercúrio retrógrado

O céu do dia 20 de novembro promete virar do avesso emoções, decisões e relações. A Lua Nova em Escorpião nasce às 03h46, no último dia do Sol escorpiano e plena em meio ao período de Mercúrio retrógrado também em Escorpião. Astrólogos apontam: é um dos dias mais transformadores do fim de 2025.

O que está acontecendo no céu?

Lua Nova, marcando o início de um novo ciclo lunar;

Sol no último grau do signo, encerrando a temporada escorpiana;

Mercúrio retrógrado, ativando revisões, conversas pendentes e memórias que já estavam enterradinhas.

Por que essa Lua Nova em Escorpião é tão intensa?

1. Sol + Lua + Mercúrio retrógrado no mesmo signo

Emoções mais afiadas;

Conversas que precisam acontecer;

Segredos vindo à tona;

Encerramentos necessários;

Intuições que parecem até spoiler do Universo.

2. Último dia do Sol em Escorpião

3. Mercúrio retrógrado cutucando o passado

Ex-relacionamentos podem reaparecer;

Conversas não resolvidas voltam;

Decisões antigas pedem revisão;

Documentos, contratos e acordos precisam de lupa.

Qual é o tema central dessa Lua Nova em Escorpião?

Cortar laços com padrões emocionais antigos;

Revisar motivações e desejos;

Encerrar ciclos tóxicos;

Compreender feridas que ainda comandam escolhas;

Recuperar seu poder pessoal.

Como essa Lua Nova pode afetar você?

Na vida emocional

No amor

Na carreira

Nas finanças

Frase-chave para o dia

“Nada que nasce em Escorpião vem raso.”

Quem sente mais a Lua Nova em Escorpião?

Ritual simples e seguro para o dia 20/11

Tome um banho quentinho (ou de ervas suaves, tipo camomila);

Escreva tudo que quer deixar para trás;

Queime o papel com segurança, num recipiente resistente ao fogo;

Escreva depois o que deseja iniciar.