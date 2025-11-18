Lua Nova em Escorpião (20/11): o dia mais intenso do ano chega com Mercúrio retrógrado
A Lua Nova de 20/11 nasce com Sol e Mercúrio retrógrado em Escorpião, ativando fortes emoções, revisões e decisões importantes antes da virada para Sagitário.
compartilheSIGA
O céu do dia 20 de novembro promete virar do avesso emoções, decisões e relações. A Lua Nova em Escorpião nasce às 03h46, no último dia do Sol escorpiano e plena em meio ao período de Mercúrio retrógrado também em Escorpião. Astrólogos apontam: é um dos dias mais transformadores do fim de 2025.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O que está acontecendo no céu?No dia 20 de novembro, o céu reúne três movimentos importantes em Escorpião:
- Lua Nova, marcando o início de um novo ciclo lunar;
- Sol no último grau do signo, encerrando a temporada escorpiana;
- Mercúrio retrógrado, ativando revisões, conversas pendentes e memórias que já estavam enterradinhas.
Por que essa Lua Nova em Escorpião é tão intensa?Essa Lua Nova chega com uma carga emocional fora do comum porque acontece em um ponto astrológico crítico: último grau do Sol em Escorpião, Lua iniciando um novo ciclo no mesmo signo e Mercúrio retrógrado ativando memórias, revisões e verdades escondidas. É como se o céu juntasse começo, fim e retorno ao mesmo tempo — e isso mexe com profundezas que normalmente ficam quietas. Por isso o dia 20/11 tem um clima de intensidade, revelações e viradas internas que podem transformar decisões, relações e percepções.
1. Sol + Lua + Mercúrio retrógrado no mesmo signoEscorpião governa transformação, profundidade, verdades cruas e renascimentos emocionais. Com três forças atuando juntas (conclusão da temporada solar, Lua Nova e Mercúrio retrógrado) o céu fica com:
- Emoções mais afiadas;
- Conversas que precisam acontecer;
- Segredos vindo à tona;
- Encerramentos necessários;
- Intuições que parecem até spoiler do Universo.
2. Último dia do Sol em EscorpiãoÉ literalmente a “virada de chave” da temporada. O dia 20/11 funciona como fechamento de ciclo: o que estava sendo trabalhado desde 23 de outubro vem para o clímax emocional.
3. Mercúrio retrógrado cutucando o passadoE como Mercúrio está retrógrado… Nada morre sem antes tentar mais um round.
- Ex-relacionamentos podem reaparecer;
- Conversas não resolvidas voltam;
- Decisões antigas pedem revisão;
- Documentos, contratos e acordos precisam de lupa.
Qual é o tema central dessa Lua Nova em Escorpião?Renascimento emocionado. Não é um renascimento bonitinho, com glitter e florzinhas. É aquele renascimento estilo Escorpião: profundo, visceral, transformador, catártico e, às vezes, desconfortável. Esta Lua Nova funciona como um convite para:
- Cortar laços com padrões emocionais antigos;
- Revisar motivações e desejos;
- Encerrar ciclos tóxicos;
- Compreender feridas que ainda comandam escolhas;
- Recuperar seu poder pessoal.
Como essa Lua Nova pode afetar você?
Na vida emocionalTudo que estava abafado pode emergir. Os sinais ficam mais fortes, a intuição fica mais esperta e os sentimentos ficam mais transparentes (mesmo aqueles que você preferia deixar escondidos num porão).
No amorRelacionamentos podem passar por conversas francas (e necessárias), revisões de limites, resgates emocionais e retomadas de temas antigos. Além disso, solteiros e até os comprometidos podem reencontrar pessoas do passado ou reviver paixões mal resolvidas. Cuidado aí!
Na carreiraO dia favorece análises profundas e revisões de rotas, contratos, propostas e comunicados. Decisões importantes? Se possível, espere alguns dias. Mercúrio retrógrado requer calma.
Nas finançasEscorpião fala de recursos compartilhados, investimentos e tudo que envolve confiança. Evite riscos impulsivos. Revise e pesquise antes de assinar qualquer coisa.
Frase-chave para o dia
“Nada que nasce em Escorpião vem raso.”Essa Lua Nova é para quem está disposto a sentir, assumir e transformar o que for preciso.
Quem sente mais a Lua Nova em Escorpião?Os signos de Escorpião, Câncer, Peixes, Touro, Leão e Aquário devem sentir o impacto mais diretamente — mas o céu obriga todo mundo a se olhar de perto.
Ritual simples e seguro para o dia 20/11Nada de loucuras. A vibe aqui é silêncio e intenção. Então...
- Tome um banho quentinho (ou de ervas suaves, tipo camomila);
- Escreva tudo que quer deixar para trás;
- Queime o papel com segurança, num recipiente resistente ao fogo;
- Escreva depois o que deseja iniciar.