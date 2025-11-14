6 cristais para ter no banheiro e renovar as energias

Sal do Himalaia As rochas de Sal do Himalaia são excelentes para decorar o banheiro e proporcionar vibrações purificantes. Ou ainda, se preferir, você pode utilizar o sal em um banho, no lugar dos sais tradicionais, e sentir suas inúmeras propriedades curativas. Algumas pequenas pedras de Sal do Himalaia no seu banho aliviarão a tensão na mente e corpo. Aposte nesses cristais após uma atividade desgastante ou um longo dia de trabalho. Aprecie também o efeito anti-inflamatório que o sal exerce sobre os músculos tensos, e o efeito calmante que sobre o espírito. Você pode aplicá-las diretamente no corpo com o auxílio de uma esponja ou, se tiver uma banheira, espalhar um pouco do sal na água. Lembrando que Sal do Himalaia se dissolve na água, então se você tiver uma pedra grande e não quiser que ela dissolva, deixe-a em um lugar seco e longe de respingos.