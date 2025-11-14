Assine
6 cristais para ter no banheiro e renovar as energias

Renove suas energias com a ajuda da natureza! Descubra 6 cristais ideais para ter no banheiro. Acesse agora este artigo e transforme seu ambiente!

Heloísa Von Ah - WeMystic
Heloísa Von Ah - WeMystic
14/11/2025 00:30

O banheiro é um local para muitas de nossas rotinas diárias, seja de higiene, autocuidado ou beleza. É onde você toma banho e, possivelmente, onde faz o seu cabelo, maquiagem ou tratamento de pele também. Dito isso, a energia dos cristais para ter no banheiro que queremos trazer para este espaço é de autoestima, doçura e amor-próprio.

Cristais para ter no banheiro

Os cristais para ter no banheiro podem ser usados na água do banho, sobre pias, prateleiras ou ao redor do chuveiro, por exemplo. Essa disposição lhe permitirá eliminar o estresse e a tensão do dia, liberar emoções negativas, renovar, acalmar e revitalizar a energia. A água é um grande condutor de energia e os poderes de cura do cristal serão direcionados para onde se destinam. Quer você coloque uma pedra dentro de uma banheira ou experimente combinações diferentes, pedras e cristais são uma maneira barata de tornar seu banho uma verdadeira experiência de spa em sua própria casa.
  • cristais para ter no banheiro - Citrino

    Citrino

    Todo o vapor e a condensação no banheiro podem tornar a atmosfera pesada e pouco convidativa. Então posicione um Citrino sobre uma prateleira ou peitoril da janela para iluminar e trazer mais leveza ao ambiente. O Citrino é um dos cristais para ter no banheiro e é portador de clareza, criatividade e positividade. Sua presença reenergizará sua autoestima e ajudará a encarar o dia de forma mais otimista e radiante. Ver Pedra Citrino na Loja Virtual
  • cristais para ter no banheiro - Água-marinha

    Água-marinha

    A água-marinha é uma pedra muito associada à juventude, e conhecida justamente por ser uma “fonte” de jovialidade e energia vital no mundo dos cristais. Sendo assim, posicione um exemplar bem bonito de água-marinha próximo ao seu chuveiro para inspirar uma energia jovem e divertida enquanto você toma banho e se prepara para o dia que está por vir. Você pode sempre manter uma água-marinha ao lado do chuveiro ou da banheira para proporcionar ao ambiente uma atmosfera mais calma e reduzir o estresse. Ver Pedra Água Marinha na Loja Virtual
  • Quartzo Rosa

    Quartzo Rosa

    Cristal do amor incondicional, o quartzo rosa é sugerido para trabalhar o amor-próprio e o autocuidado. De coloração suave, ele irá lhe ajudar a sentir mais compaixão por si mesmo e aumentar a autoconfiança. Uma boa dica é manter um quartzo rosa próximo aos seus produtos de beleza. Sua energia amorosa proporciona relaxamento e lava o estresse do dia. Ter esse cristal no banheiro lembrará você de se cuidar. Mesmo o ato de lavar o rosto ou tomar uma ducha pode ser uma prática de bem-estar quando você se conecta com o amor e valor próprios, impulsionados pela energia do quartzo rosa. Se quiser, você também pode adicionar um pouco de luxo à sua rotina de cuidados noturnos, colocando seus cremes, loções e óleos sobre um prato ou recipiente de quartzo rosa. O cristal infundirá seus produtos com amor, para que você possa espalhar essa energia revigorante sobre a pele. Ver Quartzo Rosa na Loja Virtual
  • cristais para ter no banheiro - Ametista

    Ametista

    A presença da ametista no banheiro é maravilhosa e indispensável. Calmante natural, ela proporciona clareza e fornece bases para que você alcance uma compreensão mais profunda sobre si mesmo. Permita que a ametista dissipa seus pensamentos negativos. Para isso, coloque-a em um local acima da sua cabeça; pode ser sobre uma prateleira ou peitoril da janela, para que ela possa se conectar com o chakra da coroa. Se quiser ter um sono reparador, tome um banho quente com uma pedra de ametista por perto antes de ir para a cama. Ver Pedra Ametista na Loja Virtual
  • Cristal de Quartzo

    Quartzo Transparente

    O quartzo transparente também é incrível para se ter no banheiro. Como um local de limpeza, nada melhor que um cristal que limpa e renova as energias. Ao se conectar com o cristal de quartzo, você poderá purificar seu espírito ao mesmo tempo em que limpa seu corpo. Tenha um cristal no chuveiro ou ao redor da banheira para aumentar a energia de limpeza. Aqui temos um poderoso amplificador que trabalha para potencializar as energias do espírito, então prepare-se para sair do banheiro completamente limpo, da cabeça aos pés — e do chakra da coroa ao chakra da raiz. Ver Pedra Cristal de Quartzo na Loja Virtual
  • cristais para ter no banheiro

    Sal do Himalaia

    As rochas de Sal do Himalaia são excelentes para decorar o banheiro e proporcionar vibrações purificantes. Ou ainda, se preferir, você pode utilizar o sal em um banho, no lugar dos sais tradicionais, e sentir suas inúmeras propriedades curativas. Algumas pequenas pedras de Sal do Himalaia no seu banho aliviarão a tensão na mente e corpo. Aposte nesses cristais após uma atividade desgastante ou um longo dia de trabalho. Aprecie também o efeito anti-inflamatório que o sal exerce sobre os músculos tensos, e o efeito calmante que sobre o espírito. Você pode aplicá-las diretamente no corpo com o auxílio de uma esponja ou, se tiver uma banheira, espalhar um pouco do sal na água. Lembrando que Sal do Himalaia se dissolve na água, então se você tiver uma pedra grande e não quiser que ela dissolva, deixe-a em um lugar seco e longe de respingos.
Aviso: as informações aqui contidas não substituem o aconselhamento de um profissional da área da saúde. Aconselhamos o uso de pedras e cristais apenas como terapia complementar. Preze sempre por bons hábitos e visite frequentemente o seu médico! Saiba mais:

