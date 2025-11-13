Feng Shui
Imagens e quadros que trazem má energia, de acordo com o Feng Shui
Veja o que o Feng Shui considera que são imagens e quadros que trazem má energia e evite-as dentro do seu ambiente.
13/11/2025 00:23
Os quadros, fotos e imagens que colocamos em nossa casa têm a função de decorar e deixar o ambiente com a nossa cara. Mas você sabia que muitos deles podem atrair más energias para dentro de casa? Veja o que o Feng Shui considera que são imagens e quadros que trazem má energia e evite-as dentro do seu ambiente.
Imagens e quadros que trazem má energia, segundo o Feng ShuiTer um toque pessoal em casa é ótimo, pois quanto mais nos identificamos com aquele ambiente e encontramos nele objetos que nos refletem, mais sentimos a sensação de pertencimento àquele lugar. O relaxamento ao chegar em casa se torna muito maior do que ao chegar em um lugar genérico, que nada tem de nosso, como em um hotel, por exemplo. Mas é preciso ter cuidado com os objetos de decoração, alguns deles podem prejudicar o equilíbrio de energias da sua casa. Veja aqui quais são as imagens e quadros que trazem má energia de acordo com o Feng Shui.
Imagens de pobrezaExistem alguns quadros e fotografias que enaltecem a “estética da pobreza”. São imagens de casebres, pessoas muito simples com olhares tristes, a seca do sertão, pessoas que vivem no lixão, e que de fato possuem a sua beleza própria. Se você aprecia este tipo de imagem, aconselhamos que você as aprecie apenas em galerias de arte e museus. Você trabalha o mês todo, pede por prosperidade, tenta se virar para aumentar o rendimento, mas se depara todos os dias com imagens de pobreza, isso pode estar drenando a sua riqueza e seu desejo de prosperidade.
Imagens de pessoas chorandoHá quem aprecie imagens da tristeza. Houve até uma série de quadros famosa e controversa nos anos 70 e 80 de crianças chorando que se espalharam pelo mundo inteiro. Pessoas chorando e principalmente em imagens de tons escuros derrubam instantaneamente a energia do local. Você pode estar super contente, mas ao se deparar com aquela imagem deprimente, parece que ela rouba toda a sua energia. Pessoas tristes e chorosas não devem estar presentes na sua decoração se você quer seguir a harmonização do Feng Shui.
Imagens de pessoas sozinhasOlhe ao redor da sua casa: as fotos são todas de pessoas solitárias? Isso não é bom. O melhor é que sua casa tenha fotos de duplas, grupos e família reunida. Não quer dizer que você não possa ter uma foto só sua em casa, mas o melhor é que a sua decoração não seja exclusivamente de pessoas sozinhas nas imagens, pois assim o Universo vai entender que você quer permanecer desta maneira.
Imagens de guerra, de briga e de tempestadeAlguns quadros de guerra, que mostram imagens raivosas, de desastres, de tempestades prestes a desabar, de pessoas enfurecidas, atraem a agressividade para dentro de casa. Essas imagens de terror trazem a energia da irritação e da discórdia, você pode estar um pouco estressado e essa imagem funcionará como o estopim da bomba. Retire-as do seu ambiente.
Imagens que perdem a oportunidadeComo assim? Há algumas imagens que fazem com que nós ilustremos que estamos fechando os olhos para as novas oportunidades que a vida nos oferece. Quadros e fotos de pessoas de olhos fechados, de costas, de rosto virado contra a câmera ou pintor e também quadros de castelos trazem essa energia. Por isso, tenha muito cuidado para perder oportunidades induzidas por essa imagem.
