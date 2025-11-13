Imagens e quadros que trazem má energia, de acordo com o Feng Shui

Imagens de pobreza

Existem alguns quadros e fotografias que enaltecem a “estética da pobreza”. São imagens de casebres, pessoas muito simples com olhares tristes, a seca do sertão, pessoas que vivem no lixão, e que de fato possuem a sua beleza própria. Se você aprecia este tipo de imagem, aconselhamos que você as aprecie apenas em galerias de arte e museus. Você trabalha o mês todo, pede por prosperidade, tenta se virar para aumentar o rendimento, mas se depara todos os dias com imagens de pobreza, isso pode estar drenando a sua riqueza e seu desejo de prosperidade.