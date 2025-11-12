Karma e Reencarnação
Ritual aromático de libertação de karma: passo a passo para atração de prosperidade e renovação
Você possui um karma em sua vida? Confira esse ritual aromático de libertação de karma e conquiste novas energias.
12/11/2025 00:15
Você sente que algum problema ou ciclo repetitivo persiste em sua vida? A energia do karma pode estar presente em bloqueios emocionais ou dificuldades de prosperar. Neste artigo, conheça um ritual aromático de libertação de karma, desenvolvido pela especialista em espiritualidade Vanessa Friggo, para ajudar a liberar velhas energias e abrir caminhos para a prosperidade e o amor.
Ritual de Libertação de Karma: Atraindo Novas EnergiasO ritual é realizado em três etapas, cada uma com seu próprio propósito e conjunto de elementos. Siga cada passo com atenção e esteja em um ambiente calmo, onde você possa se concentrar em seu processo de libertação.
1ª etapa: intenção e queima do karmaEsta primeira etapa é focada na identificação das energias que você deseja liberar e na preparação para o restante do ritual. Materiais necessários:
- Lápis;
- Papel;
- 1 vela branca;
- 1 pires branco.
- Segure a vela branca com ambas as mãos e declare sua intenção em voz alta. Diga:
“Minha centelha divina, te peço que receba essa luz para queimar os karmas que podem ser queimados, o que eu ainda não tive forças ou não consegui queimar. Limpe em mim através do fogo espiritual tudo aquilo que traz dor e sofrimento.”
- No papel, escreva com o lápis ou caneta tudo o que deseja deixar para trás: sentimentos, memórias, dificuldades ou ciclos que você deseja finalizar.
- Acenda a vela branca e, com cuidado, queime o papel, pedindo em voz alta que os problemas sejam liberados, caso seja a vontade divina. Coloque o papel no pires e deixe queimar completamente.
2ª Etapa: Preparação do Banho Aromático de Limpeza EnergéticaA segunda etapa é centrada no uso de ervas e flores para limpar e energizar. Cada planta utilizada possui um significado especial para atrair diferentes tipos de prosperidade. Materiais necessários:
- 2 folhas de louro (para abrir caminhos e sucesso financeiro);
- 1 punhado de camomila seca (para atrair prosperidade);
- 2 paus de canela (para energia de prosperidade e romantismo);
- Pétalas de 1 rosa branca (para energia espiritual);
- Pétalas de 1 rosa rosa (para energia de amor);
- Pétalas de 1 hibisco vermelho (para energia de paixão).
- Ferva 2 litros de água. Após levantar fervura, desligue o fogo e adicione as ervas e flores, uma a uma, com intenção.
- Para cada planta, declare o poder que ela possui. Exemplo:
“Louro, eu te saúdo e reconheço seu poder. Empreste sua força para que meus caminhos estejam abertos no trabalho.”
- Tampe a panela e deixe a mistura descansar até esfriar. Coe a água e transfira para um balde limpo.
- Após o banho regular, despeje a água aromática sobre o corpo, da cabeça aos pés, e permita que seu corpo seque naturalmente, absorvendo a energia das ervas.
3ª etapa do ritual aromático de libertação de karma: consagração e velas de intençãoA terceira etapa envolve a consagração das velas, simbolizando diferentes aspectos da vida, e seu acendimento para atrair energias positivas. Materiais necessários:
- 1 vela branca (representando você)
- 1 vela amarela (para atrair prosperidade)
- 1 vela verde (para atrair saúde)
- 1 vela rosa (para atrair amor)
- 1 vela vermelha (para atrair paixão)
- 1 vela lilás (para atrair espiritualidade)
Exemplo: “Amarela, que sua chama traga prosperidade aos meus caminhos.”2. Posicione as velas em um círculo, formando uma estrela de cinco pontas com a vela branca no centro. 3. Acenda primeiro a vela branca e depois as demais, uma a uma, concentrando-se na intenção de cada uma. 4. Recite a seguinte oração:
“Eu chamo aqui meus mestres, guardiões e seres que acompanham minha jornada evolutiva para que fortaleçam meu pedido e recebam o fogo aqui aceso, como uma luz que direciona meu caminho para vitórias e alegrias. Sejam bem-vindos a me direcionar, que minha centelha divina encontre voz para comigo falar e que meu ego consiga ouvir. Que o bem se faça, que o que é meu venha a meu encontro e que toda e qualquer energia desarmônica com meu destino, minha vida, seja agora afastada de mim, no hoje, no ontem e no amanhã, nessa ou em qualquer dimensão ou universo paralelo que minha centelha habite. Que assim seja e assim é.”5. Deixe as velas queimarem por completo. Ao final, recolha as sobras do ritual e guarde-as em um saquinho branco. Mantenha o saquinho guardado durante o ano como símbolo da libertação de seu karma.
Dicas para potencializar o ritual aromático de libertação de karma
- Escolha um momento especial: realize o ritual durante a lua minguante, ideal para banir energias antigas, ou na lua nova, para renascimento e novos começos.
- Ambiente tranquilo: escolha um local calmo e silencioso, onde você possa se concentrar totalmente nas suas intenções.
- Mantenha a fé: a fé e a concentração durante o ritual são essenciais para que ele traga os resultados desejados.
