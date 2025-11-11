Astrologia
Fases da Lua em janeiro de 2026: emoções à flor da pele e um convite para novos começos
Janeiro chega com toda aquela energia de recomeço, mas nem sempre isso significa largar o passado com facilidade, não é mesmo? As fases da lua em janeiro de 2026 desenham um caminho emocional que começa intenso, passa por um período […]
11/11/2025 19:27
Janeiro chega com toda aquela energia de recomeço, mas nem sempre isso significa largar o passado com facilidade, não é mesmo? As fases da lua em janeiro de 2026 desenham um caminho emocional que começa intenso, passa por um período de equilíbrio e termina com os pés bem plantados no chão. É o mês ideal para limpar o que ficou de 2025 e abrir espaço para tudo o que você quer construir daqui pra frente. Tudo pronto para alinhar seu ritmo com o da Lua?
Quais são as fases da Lua em janeiro de 2026?Confira o calendário lunar de janeiro de 2026:
- 3 de janeiro às 07h02: Lua Cheia em Câncer
- 10 de janeiro às 12h48: Lua Minguante em Libra
- 18 de janeiro às 16h51: Lua Nova em Capricórnio
- 26 de janeiro à 1h47: Lua Crescente em Touro
Fases da lua em janeiro de 2026: do choro à construçãoJaneiro começa com o coração apertado e a nostalgia dando as cartas. A Lua Cheia em Câncer não poupa ninguém: é choro, saudade e aquela vontade de se enrolar na coberta até o mundo melhorar. Mas calma, porque as fases seguintes mostram que essa limpeza emocional tem um propósito. A Lua Minguante em Libra ajuda a colocar ordem no caos e desapegar do que já não faz sentido. Depois, vem a Lua Nova em Capricórnio com o recado: chega de olhar para trás, é hora de planejar o que vem pela frente. E, por fim, a Lua Crescente em Touro pede constância e prazer no caminho que você está construindo.
O Universo sussurra: “O passado cumpriu sua missão. O presente é fértil. E o futuro depende das sementes que você planta agora.”Janeiro é o portal. Sinta, libere e construa. Porque o ano está só começando — e você também. Você também pode gostar:
