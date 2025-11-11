Assine
overlay
Início Horóscopo
Astrologia

Fases da Lua em janeiro de 2026: emoções à flor da pele e um convite para novos começos

Janeiro chega com toda aquela energia de recomeço, mas nem sempre isso significa largar o passado com facilidade, não é mesmo? As fases da lua em janeiro de 2026 desenham um caminho emocional que começa intenso, passa por um período [&#8230;]

Publicidade
Carregando...
HV
Heloísa Von Ah - WeMystic
HV
Heloísa Von Ah - WeMystic
Repórter
11/11/2025 19:27

compartilhe

SIGA
x
Fases da Lua em janeiro de 2026: emoções à flor da pele e um convite para novos começos
Fases da Lua em janeiro de 2026: emoções à flor da pele e um convite para novos começos crédito: Wemystic
Janeiro chega com toda aquela energia de recomeço, mas nem sempre isso significa largar o passado com facilidade, não é mesmo? As fases da lua em janeiro de 2026 desenham um caminho emocional que começa intenso, passa por um período de equilíbrio e termina com os pés bem plantados no chão. É o mês ideal para limpar o que ficou de 2025 e abrir espaço para tudo o que você quer construir daqui pra frente. Tudo pronto para alinhar seu ritmo com o da Lua?

Quais são as fases da Lua em janeiro de 2026?

Confira o calendário lunar de janeiro de 2026:

  • Lua Cheia em Câncer

    Logo de cara, o ano novo nos joga num mar de memórias com essa Lua Cheia em Câncer. Emoções à flor da pele, saudades de tempos que já passaram e uma vontade quase irresistível de se enroscar com quem (ou o que) faz você se sentir seguro(a).

    Amor

    Se você está em um relacionamento, pode ser um período mais meloso — mas também com chance de confusão se as emoções transbordarem sem filtro. Para quem está solteiro(a), amores do passado podem reaparecer ou bater aquela saudade de histórias que já acabaram.

    Dinheiro

    Atenção para o risco de gastar demais tentando se sentir melhor. Fazer compras emocionais pode até aliviar na hora, mas o boleto vem. Respira, e espera a maré baixar antes de tomar decisões.

    Saúde e bem-estar

    O sistema digestivo e o estômago, regidos por Câncer, podem refletir o turbilhão interno. Aposte em comidas leves e aconchegantes e, principalmente, respeite seus tempos de descanso. ? Dica mágica: escreva numa folha o que você quer perdoar (seja pessoas, situações ou a si mesmo). Queime o papel sob a luz da Lua como um ritual de libertação.
  • January Moon Phases 2025

    Lua Minguante em Libra

    Depois do chororô canceriano, a Lua Minguante em Libra vem pedir equilíbrio. É um ótimo momento para olhar com mais objetividade para suas relações, sua rotina e até o que está ocupando espaço demais na sua vida. Aqui, o desapego não é sobre cortar de vez, mas sobre ajustar o que precisa de harmonia.

    Amor

    Para quem está em um relacionamento, essa fase ajuda a trazer diálogos mais calmos e decisões conjuntas. Se você está solteiro(a), pode sentir necessidade de avaliar o que realmente procura em alguém antes de se jogar de cabeça.

    Dinheiro

    Que tal usar esse período para reorganizar sua vida financeira? Rever gastos e planejar o orçamento do mês pode evitar dores de cabeça mais para frente.

    Saúde e bem-estar

    Libra rege os rins e o equilíbrio corporal. Hidrate-se mais e aposte em atividades suaves como yoga ou caminhadas para restaurar o equilíbrio físico e emocional. ? Dica mágica: acenda uma vela branca e visualize laços energéticos sendo desfeitos de maneira tranquila, liberando o que não faz mais sentido.

  • Lua Nova em Capricórnio

    A energia muda completamente com a Lua Nova em Capricórnio. Chegou o momento de arregaçar as mangas e traçar objetivos realistas para o ano. Capricórnio é determinado e prático, então aproveite para transformar seus sonhos em metas concretas.

    Amor

    Se você está em um relacionamento, o período favorece conversas sobre planos a longo prazo. Para os solteiros(as), é hora de refletir sobre o tipo de conexão que realmente quer construir.

    Dinheiro

    Ótimo momento para começar um planejamento financeiro ou dar o primeiro passo em projetos que exijam comprometimento. Capricórnio gosta de resultados sólidos, então pense no futuro com estratégia.

    Saúde e bem-estar

    Atenção aos ossos e articulações. Alongamentos e exercícios posturais podem fazer milagres agora. ? Dica mágica: escreva três metas principais para 2026 e guarde o papel sob uma pedra (quartzo branco ou ônix) para potencializar o compromisso com elas.
  • January Moon Phases 2025

    Lua Crescente em Touro

    Com a Lua Crescente em Touro, a sensação de estabilidade começa a aparecer. Agora é hora de nutrir com consistência os planos iniciados na Lua Nova e, de quebra, aproveitar os pequenos prazeres da vida. Sem pressa, mas com foco.

    Amor

    Para quem está em um relacionamento, é um ótimo momento para criar momentos aconchegantes a dois. Se você está solteiro(a), pode surgir alguém com vibe de porto seguro. Se é isso que você está buscando agora, as chances de começar um relacionamento sério são reais.

    Dinheiro

    Os ganhos começam a dar sinais de crescimento, mas atenção para não gastar por impulso só porque “você merece”. Planejamento continua sendo palavra-chave.

    Saúde e bem-estar

    Cuide da garganta e das cordas vocais. Um chá de gengibre pode ser seu melhor aliado. ? Dica mágica: faça um banho de ervas com manjericão e alecrim para atrair prosperidade e fortalecer sua energia.

Fases da lua em janeiro de 2026: do choro à construção

Janeiro começa com o coração apertado e a nostalgia dando as cartas. A Lua Cheia em Câncer não poupa ninguém: é choro, saudade e aquela vontade de se enrolar na coberta até o mundo melhorar. Mas calma, porque as fases seguintes mostram que essa limpeza emocional tem um propósito. A Lua Minguante em Libra ajuda a colocar ordem no caos e desapegar do que já não faz sentido. Depois, vem a Lua Nova em Capricórnio com o recado: chega de olhar para trás, é hora de planejar o que vem pela frente. E, por fim, a Lua Crescente em Touro pede constância e prazer no caminho que você está construindo.
O Universo sussurra: “O passado cumpriu sua missão. O presente é fértil. E o futuro depende das sementes que você planta agora.”
Janeiro é o portal. Sinta, libere e construa. Porque o ano está só começando — e você também. Você também pode gostar:

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Tópicos relacionados:

astrologia o-poder-da-lua signos-do-zodiaco

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay