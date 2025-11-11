Fases da Lua em janeiro de 2026: emoções à flor da pele e um convite para novos começos

Quais são as fases da Lua em janeiro de 2026?

Lua Cheia em Câncer Logo de cara, o ano novo nos joga num mar de memórias com essa Lua Cheia em Câncer. Emoções à flor da pele, saudades de tempos que já passaram e uma vontade quase irresistível de se enroscar com quem (ou o que) faz você se sentir seguro(a). Amor Se você está em um relacionamento, pode ser um período mais meloso — mas também com chance de confusão se as emoções transbordarem sem filtro. Para quem está solteiro(a), amores do passado podem reaparecer ou bater aquela saudade de histórias que já acabaram. Dinheiro Atenção para o risco de gastar demais tentando se sentir melhor. Fazer compras emocionais pode até aliviar na hora, mas o boleto vem. Respira, e espera a maré baixar antes de tomar decisões. Saúde e bem-estar O sistema digestivo e o estômago, regidos por Câncer, podem refletir o turbilhão interno. Aposte em comidas leves e aconchegantes e, principalmente, respeite seus tempos de descanso. ? Dica mágica: escreva numa folha o que você quer perdoar (seja pessoas, situações ou a si mesmo). Queime o papel sob a luz da Lua como um ritual de libertação.

Lua Minguante em Libra Depois do chororô canceriano, a Lua Minguante em Libra vem pedir equilíbrio. É um ótimo momento para olhar com mais objetividade para suas relações, sua rotina e até o que está ocupando espaço demais na sua vida. Aqui, o desapego não é sobre cortar de vez, mas sobre ajustar o que precisa de harmonia. Amor Para quem está em um relacionamento, essa fase ajuda a trazer diálogos mais calmos e decisões conjuntas. Se você está solteiro(a), pode sentir necessidade de avaliar o que realmente procura em alguém antes de se jogar de cabeça. Dinheiro Que tal usar esse período para reorganizar sua vida financeira? Rever gastos e planejar o orçamento do mês pode evitar dores de cabeça mais para frente. Saúde e bem-estar Libra rege os rins e o equilíbrio corporal. Hidrate-se mais e aposte em atividades suaves como yoga ou caminhadas para restaurar o equilíbrio físico e emocional. ? Dica mágica: acenda uma vela branca e visualize laços energéticos sendo desfeitos de maneira tranquila, liberando o que não faz mais sentido.

Lua Nova em Capricórnio A energia muda completamente com a Lua Nova em Capricórnio. Chegou o momento de arregaçar as mangas e traçar objetivos realistas para o ano. Capricórnio é determinado e prático, então aproveite para transformar seus sonhos em metas concretas. Amor Se você está em um relacionamento, o período favorece conversas sobre planos a longo prazo. Para os solteiros(as), é hora de refletir sobre o tipo de conexão que realmente quer construir. Dinheiro Ótimo momento para começar um planejamento financeiro ou dar o primeiro passo em projetos que exijam comprometimento. Capricórnio gosta de resultados sólidos, então pense no futuro com estratégia. Saúde e bem-estar Atenção aos ossos e articulações. Alongamentos e exercícios posturais podem fazer milagres agora. ? Dica mágica: escreva três metas principais para 2026 e guarde o papel sob uma pedra (quartzo branco ou ônix) para potencializar o compromisso com elas.

Lua Crescente em Touro Com a Lua Crescente em Touro, a sensação de estabilidade começa a aparecer. Agora é hora de nutrir com consistência os planos iniciados na Lua Nova e, de quebra, aproveitar os pequenos prazeres da vida. Sem pressa, mas com foco. Amor Para quem está em um relacionamento, é um ótimo momento para criar momentos aconchegantes a dois. Se você está solteiro(a), pode surgir alguém com vibe de porto seguro. Se é isso que você está buscando agora, as chances de começar um relacionamento sério são reais. Dinheiro Os ganhos começam a dar sinais de crescimento, mas atenção para não gastar por impulso só porque "você merece". Planejamento continua sendo palavra-chave. Saúde e bem-estar Cuide da garganta e das cordas vocais. Um chá de gengibre pode ser seu melhor aliado. ? Dica mágica: faça um banho de ervas com manjericão e alecrim para atrair prosperidade e fortalecer sua energia.

Fases da lua em janeiro de 2026: do choro à construção

O Universo sussurra: “O passado cumpriu sua missão. O presente é fértil. E o futuro depende das sementes que você planta agora.”

Janeiro chega com toda aquela energia de recomeço, mas nem sempre isso significa largar o passado com facilidade, não é mesmo? Asdesenham um caminho emocional que começa intenso, passa por um período de equilíbrio e termina com os pés bem plantados no chão. É o mês ideal para limpar o que ficou de 2025 e abrir espaço para tudo o que você quer construir daqui pra frente. Tudo pronto para alinhar seu ritmo com o da Lua?Confira o calendário lunar de janeiro de 2026:Janeiro começa com o coração apertado e a nostalgia dando as cartas. A Lua Cheia em Câncer não poupa ninguém: é choro, saudade e aquela vontade de se enrolar na coberta até o mundo melhorar. Mas calma, porque as fases seguintes mostram que essa limpeza emocional tem um propósito. A Lua Minguante em Libra ajuda a colocar ordem no caos e desapegar do que já não faz sentido. Depois, vem a Lua Nova em Capricórnio com o recado: chega de olhar para trás, é hora de planejar o que vem pela frente. E, por fim, a Lua Crescente em Touro pede constância e prazer no caminho que você está construindo.Janeiro é o portal. Sinta, libere e construa. Porque o ano está só começando — e você também.