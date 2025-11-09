10 coisas que você NÃO DEVE FAZER em Mercúrio Retrógrado
Sobreviva ao Mercúrio Retrógrado com sucesso! Descubra as 10 coisas que você não deve fazer e passe por esse período com confiança.
O cosmos tem um plano maligno para enlouquecer sua vida em determinados períodos ao longo do ano.Lembre-se de que a astrologia se baseia em um entendimento simples de que todos os planetas no céu exercem sua própria influência sobre cada um de nós e o mundo em que vivemos. E um deles se chama Mercúrio Retrógrado.
Mercúrio, o planeta da comunicação e a sua influênciaMercúrio rege sua inteligência, mente, memória e todos os tipos de comunicação, desde conversas e mensagens de texto até a escrita. Também afeta sua autoexpressão e estilo de comunicação. Em um sentido mais público, rege o comércio, computadores, telefones, transporte e viagens aéreas. Como o Mercúrio funciona em seu mapa de nascimento explica muito sobre como você formula ideias e como as compartilha. Indica como você entende o mundo cotidiano em que vive. Durante essas três semanas do período conhecido como Mercúrio Retrógrado, suas faculdades mentais não estão funcionando bem; na verdade, elas "saem de férias". Sob essa influência planetária, as comunicações de todos os tipos ficam "descontroladas". Você experimentará mal-entendidos e falhas de comunicação em tanta abundância que olhará para o céu e as estrelas e dirá: "O que diabos está acontecendo?" A resposta é: Mercúrio está retrógrado. Aqui está apenas uma amostra de algumas das coisas que podem dar errado em sua vida neste momento: por exemplo, não importa o quão bem você e seu cônjuge normalmente se comuniquem, você vai experimentar dizer a coisa errada e ter discordâncias que normalmente não têm. No trabalho, mesmo tendo certeza de que se explicou claramente à outra pessoa, ela faz o oposto do que você disse; e eles têm certeza de que seguiram suas instruções. Seu computador à prova de tudo, trava. Você experimenta equipamentos e avarias mecânicas de todos os tipos. Você ouvirá o motor do seu carro fazer aquele barulho, fazendo com que você pense: "Eu deveria pedir ao meu mecânico para verificar isso". Bem, durante Mercúrio retrógrado, é quando seu carro, de repente, não funciona e você vai desejar ter feito uma visita à oficina. O pagamento que era pra cair até o dia 5 não chega, nem as mercadorias que você encomendou online. Além disso, como Mercúrio governa o transporte, esse meio não é confiável — portanto, não é o momento ideal para comprar um carro, pois pode ser um problema. Isso explica por que suas ações e decisões durante Mercúrio retrógrado geralmente falham ou parecem "sabotadas". Ou, você pode achar que eles terão que ser refeitos, reestruturados; ou ajustado de alguma forma quando o período retrógrado terminar. Veja abaixo as 10 coisas que você não deve fazer em Mercúrio Retrógrado!
10 coisas que você não deve fazer em Mercúrio Retrógrado
Não faça acordos
É um momento horrível para negociar contratos ou tomar decisões. Evite celebrar acordos ou assinar documentos legais. Tudo o que você escrever pode exigir uma revisão séria depois. Há algo nos detalhes que você pode perder. Além disso, pode haver algo que você não sabe — e só saberá quando Mercúrio for embora.
Não aceite ou inicie um trabalho
Se o fizer, você pode se arrepender. Durante Mercúrio retrógrado, as coisas não são o que parecem ser.
Não tente fechar uma venda
O fechamento de um acordo geralmente se baseia em aproveitar o ótimo momento. Infelizmente, seu tempo não poderia ser pior quando Mercúrio está retrógrado. Se você está "vendendo" suas ideias ou os produtos da sua empresa, evite tentar "fechar a venda" durante o retrocesso, pois você pode ficar "parado" com desculpas e atrasos. Ou, de alguma forma, seu cliente não entenderá sua apresentação. Se você receber o pedido, o cliente poderá cancelá-lo ou mudar de ideia.
Não inicie novos projetos
Evite lançar novos projetos ou fazer essa "grande apresentação". As pessoas podem não entender ou vão se opor. Você pode descobrir mais tarde que deixou de fora um detalhe de vital importância. Se o seu projeto for adotado, ele poderá falhar ou precisar ser totalmente reestruturado posteriormente para ter sucesso.
Não agende reuniões
Evite (ou minimize) o agendamento de reuniões e eventos durante o retrocesso de Mercúrio, porque é mais provável que você experimente confusão, erros e cancelamentos.
Evite viajar muito
Uma das coisas que você não deve fazer em Mercúrio Retrógrado é viajar demais. Se você não puder suspender determinadas viagens, saiba que pode esperar uma quantidade incomum de cancelamentos de última hora, atrasos em reuniões ou transportes. Viaje planejando um tempo adicional para imprevistos e verifique se suas malas estão muito seguras. Tome precauções extras, pois durante esse período, é mais provável que elas sejam perdidas ou roubadas. Confirme novamente suas reservas, compromissos e endereços para suas reuniões, pois podem ser esperados atrasos e cancelamentos.
Não compre computadores ou faça instalações
É quando você descobre que o barato saiu caro (ou até mesmo o caro te deu um baita preju). Se te sugerirem comprar uma garantia estendida, que tal aceitar, só dessa vez? Além disso, instalações de softwares podem falhar e talvez seu HD resolva te deixar na mão. Então, já sabe: faça backup de tudo!
Não conserte o seu automóvel, a menos que seja absolutamente necessário
Os reparos no equipamento do seu carro devem demorar. Se você precisar repará-lo, verifique três vezes o trabalho que foi feito. Entenda que você pode descobrir, quando Mercúrio voltar ao normal, que o reparo não foi feito corretamente e terá que ser feito novamente.
Não compre coisas
Ou seja, a menos que você goste de fazer compras das quais se arrependerá mais tarde. Na verdade, é um momento ruim para comprar qualquer coisa, porque você pode descobrir que era "muito grande ou muito pequeno" ou simplesmente não caiu bem e você vai precisar devolver. Se você comprar um presente para alguém, esteja preparado para reações como: "ah obrigado, mas eu já tenho um."
Não selecione um companheiro de quarto ou vá morar com alguém
O melhor conselho: para evitar problemas com pessoas que você nem conhece bem ainda, espere até Mercúrio sair do retrocesso para tomar decisões importantes. Quando isso acontecer, uma comunicação mais clara retornará e as informações necessárias serão transmitidas de maneira mais positiva. Mais uma vez, dados importantes podem ser invocados novamente e você verá assuntos com outra visão. Além disso, ao esperar até Mercúrio voltar ao normal, você possuirá informações importantes que não sabia enquanto Mercúrio estava retrógrado.Esse novo conhecimento ajudará a garantir que você esteja tomando a decisão correta durante as fases do Mercúrio Retrógrado ao longo deste ano. Se você seguir este conselho de advertência, terá menos frustração, menos erros e falhas decepcionantes durante essas semanas. O melhor de tudo é que você estará em uma posição melhor para tornar seus esforços bem-sucedidos quando tudo voltar ao normal.