O cosmos tem um plano maligno para enlouquecer sua vida em determinados períodos ao longo do ano.

Mercúrio, o planeta da comunicação e a sua influência

10 coisas que você não deve fazer em Mercúrio Retrógrado

Não faça acordos É um momento horrível para negociar contratos ou tomar decisões. Evite celebrar acordos ou assinar documentos legais. Tudo o que você escrever pode exigir uma revisão séria depois. Há algo nos detalhes que você pode perder. Além disso, pode haver algo que você não sabe — e só saberá quando Mercúrio for embora.

Não aceite ou inicie um trabalho Se o fizer, você pode se arrepender. Durante Mercúrio retrógrado, as coisas não são o que parecem ser.

Não tente fechar uma venda O fechamento de um acordo geralmente se baseia em aproveitar o ótimo momento. Infelizmente, seu tempo não poderia ser pior quando Mercúrio está retrógrado. Se você está "vendendo" suas ideias ou os produtos da sua empresa, evite tentar "fechar a venda" durante o retrocesso, pois você pode ficar "parado" com desculpas e atrasos. Ou, de alguma forma, seu cliente não entenderá sua apresentação. Se você receber o pedido, o cliente poderá cancelá-lo ou mudar de ideia.

Não inicie novos projetos Evite lançar novos projetos ou fazer essa "grande apresentação". As pessoas podem não entender ou vão se opor. Você pode descobrir mais tarde que deixou de fora um detalhe de vital importância. Se o seu projeto for adotado, ele poderá falhar ou precisar ser totalmente reestruturado posteriormente para ter sucesso.

Não agende reuniões Evite (ou minimize) o agendamento de reuniões e eventos durante o retrocesso de Mercúrio, porque é mais provável que você experimente confusão, erros e cancelamentos.

Evite viajar muito Uma das coisas que você não deve fazer em Mercúrio Retrógrado é viajar demais. Se você não puder suspender determinadas viagens, saiba que pode esperar uma quantidade incomum de cancelamentos de última hora, atrasos em reuniões ou transportes. Viaje planejando um tempo adicional para imprevistos e verifique se suas malas estão muito seguras. Tome precauções extras, pois durante esse período, é mais provável que elas sejam perdidas ou roubadas. Confirme novamente suas reservas, compromissos e endereços para suas reuniões, pois podem ser esperados atrasos e cancelamentos.

Não compre computadores ou faça instalações É quando você descobre que o barato saiu caro (ou até mesmo o caro te deu um baita preju). Se te sugerirem comprar uma garantia estendida, que tal aceitar, só dessa vez? Além disso, instalações de softwares podem falhar e talvez seu HD resolva te deixar na mão. Então, já sabe: faça backup de tudo!

Não conserte o seu automóvel, a menos que seja absolutamente necessário Os reparos no equipamento do seu carro devem demorar. Se você precisar repará-lo, verifique três vezes o trabalho que foi feito. Entenda que você pode descobrir, quando Mercúrio voltar ao normal, que o reparo não foi feito corretamente e terá que ser feito novamente.

Não compre coisas Ou seja, a menos que você goste de fazer compras das quais se arrependerá mais tarde. Na verdade, é um momento ruim para comprar qualquer coisa, porque você pode descobrir que era "muito grande ou muito pequeno" ou simplesmente não caiu bem e você vai precisar devolver. Se você comprar um presente para alguém, esteja preparado para reações como: "ah obrigado, mas eu já tenho um."

Não selecione um companheiro de quarto ou vá morar com alguém O melhor conselho: para evitar problemas com pessoas que você nem conhece bem ainda, espere até Mercúrio sair do retrocesso para tomar decisões importantes. Quando isso acontecer, uma comunicação mais clara retornará e as informações necessárias serão transmitidas de maneira mais positiva. Mais uma vez, dados importantes podem ser invocados novamente e você verá assuntos com outra visão. Além disso, ao esperar até Mercúrio voltar ao normal, você possuirá informações importantes que não sabia enquanto Mercúrio estava retrógrado. Esse novo conhecimento ajudará a garantir que você esteja tomando a decisão correta durante as fases do Mercúrio Retrógrado ao longo deste ano. Se você seguir este conselho de advertência, terá menos frustração, menos erros e falhas decepcionantes durante essas semanas. O melhor de tudo é que você estará em uma posição melhor para tornar seus esforços bem-sucedidos quando tudo voltar ao normal. Esse novo conhecimento ajudará a garantir queao longo deste ano. Se você seguir este conselho de advertência, terá menos frustração, menos erros e falhas decepcionantes durante essas semanas. O melhor de tudo é que você estará em uma posição melhor para tornar seus esforços bem-sucedidos quando tudo voltar ao normal.