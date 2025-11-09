Assine
Mercúrio Retrógrado 2025: confira as datas e planeje-se!

Mercúrio garante bons episódios! Às vezes não tão inéditos, mas sem dúvida a cada Mercúrio Retrógrado 2025 vamos aprender a lidar com ele.

Ticiane Vitória - WeMystic
Ticiane Vitória - WeMystic
Repórter
09/11/2025 00:21

Mercúrio Retrógrado 2025: confira as datas e planeje-se! crédito: Wemystic
Mercúrio fica retrógrado de três a quatro vezes por ano (pois é!). Mas você sabia que todos os outros planetas - com exceção do Sol e da Lua - também ficam retrógrados? Só que foi Mercúrio que ganhou essa "fama ruim" - talvez por ficar retrógrado mais vezes num ano, e por representar assuntos importantes do dia a dia, como a fala, os pensamentos, o comércio e as trocas, "coisas" que utilizamos a todo o momento. Confira tudo sobre Mercúrio Retrógrado 2025! Bom, mas o mais incrível da Astrologia é isso: podemos utilizá-la em nosso dia a dia, organizando e planejando nossa rotina de acordo com o céu astrológico, inclusive com os planetas retrógrados. Afinal, períodos de Mercúrio retrógrado 2025 não precisam ser vistos com apreensão, já que trazem oportunidades incríveis de revisão, reflexão e até mesmo de recomeços!

Vamos entender melhor?

Na Astrologia, Mercúrio representa todas as formas de comunicação: a fala, a escrita, as mensagens, os e-mails... É também o planeta das trocas, das negociações, da mente, dos contratos e documentos. Simboliza as pequenas viagens, os trajetos e passeios, e também o intelecto, os aprendizados e cursos mais "rápidos", o conhecimento do dia a dia mesmo. É, ainda, o planeta da agilidade e do movimento. Quando inicia seu movimento retrógrado, seus assuntos acabam não fluindo tão bem, trazendo imprevistos, falhas e oscilações. Porém, há um lado muito interessante e favorável na retrogradação, que poucos percebem e aproveitam: a possibilidade de revisar ideias, opiniões e conhecimentos. Sabe aquele momento em que estamos fazendo algo importante, mas que ainda não está 100% e deve ser reavaliado com atenção antes do passo final? É isso! Períodos de Mercúrio retrógrado 2025 nos convidam a parar um pouquinho e voltar alguns passos. Sim, até mesmo o planeta do movimento e da agilidade precisa descansar, e isso reflete aqui na terra: quando Mercúrio inicia seu movimento retrógrado, pode ser o momento de desacelerar e fazer uma pausa, para só depois recomeçar e avançar. Imprevistos são mais comuns nesses períodos, por isso a retrogradação também nos ajuda a praticar a paciência e a aprender a lidar melhor com coisas que estão fora do nosso controle! Por fim e para resumir, alguns "cuidados" gerais que devemos ter em períodos de Mercúrio retrógrado para evitar confusões:
  • manter a atenção com a comunicação, tanto naquilo que for compartilhar, quanto a forma e o jeito de se expressar para evitar conflitos e mal entendidos;
  • ler tudo com mais calma e atenção, verificando textos, e-mails e mensagens antes de enviar, ou documentos e contratos antes de assinar;
  • ter atenção aos detalhes em compras e negociações importantes;
  • manter um cuidado redobrado no trânsito, trajetos e viagens;
  • verificar a agenda para evitar confusões com datas e horários;
  • ter atenção para não perder pequenos objetos (ou, quebrá-los!);
  • praticar ainda mais a presença, a consciência e a paciência!
Anotou tudo por aí? Então é hora de conferir as datas de Mercúrio retrógrado em 2025 para já ir se preparando:

Mercúrio Retrógrado 2025: datas, signos e reflexões

  • Mercúrio Retrógrado 2025

    15 de março a 07 de abril - em Áries e Peixes

    Mercúrio entra em Áries no dia 3 de março, e com esse ingresso, a comunicação pode ganhar aceleração, entusiasmo e um certo impulso. Mas, toda essa energia e agilidade vão precisar de uma pausa: no dia 15.03 Mercúrio inicia seu movimento retrógrado, trazendo um convite para diminuir o ritmo, desacelerar a mente e agir com mais tranquilidade e leveza. Essa retrogradação vai envolver também o signo de Peixes, já que Mercúrio retornará para esse signo. Isso pode trazer uma grande oportunidade de mudar de direção (assim como Mercúrio!), saindo da agitação ariana e voltando para a calmaria de Peixes. O período pede calma e paciência, podendo ser interessante observar as emoções envolvidas na comunicação. Dica: já parou para pensar que talvez seja a "pressa" a responsável por atrasar os seus resultados? Diminua o ritmo e busque serenidade! Além disso, com Peixes envolvido, redobre a atenção com a dispersão e confusões! Horóscopo Diário de Áries | Horóscopo Diário de Peixes

  • 18 de julho a 11 de agosto - em Leão

    O próximo ciclo de Mercúrio retrógrado 2025 inicia em julho e vai acontecer no signo de Leão. Esse período pode ser bem interessante para observar a própria expressão, e quem sabe, ativar a confiança da fala após boas reflexões. Afinal, quantas vezes deixamos de falar algo realmente interessante ou necessário por medo da reação alheia? Questione-se: como você pode se expressar verbalmente com mais segurança? Como pode adicionar mais brilho em suas palavras? Como pode ativar a sua criatividade? Horóscopo Diário de Leão
  • Mercúrio Retrógrado 2025

    09 a 29 de novembro - em Sagitário e Escorpião

    O último período de Mercúrio retrógrado em 2025 começa e termina em novembro. Aquela última puxada de orelha para refletirmos sobre o ano que está finalizando, e até mesmo sobre o próximo ciclo que logo inicia! Essa retrogradação vai envolver dois signos com energias bem distintas: Sagitário e Escorpião. Aqui teremos a oportunidade de aprender a equilibrar diferentes energias, evitando certos excessos: Mercúrio em Sagitário traz uma empolgação demasiada para a comunicação, assim como muita sinceridade envolvida. Já em Escorpião, temos o excesso de silêncio e observação - pouco é dito por aqui, mas muito é analisado! Vale refletir: o que deve ser compartilhado, e o que precisa ficar guardado? Como você pode buscar moderação para suas palavras, pensamentos, conversas e trocas...? Horóscopo Diário de Sagitário | Horóscopo Diário de Escorpião
Por fim, cada ciclo de Mercúrio retrógrado traz uma nova oportunidade, e, se conseguirmos observar, novos aprendizados! É preciso manter-se atento, presente e consciente! Como você irá aproveitar esses períodos em 2025? :) Saiba mais:

