Mercúrio Retrógrado 2025: confira as datas e planeje-se!
Mercúrio garante bons episódios! Às vezes não tão inéditos, mas sem dúvida a cada Mercúrio Retrógrado 2025 vamos aprender a lidar com ele.
09/11/2025 00:21
Mercúrio fica retrógrado de três a quatro vezes por ano (pois é!). Mas você sabia que todos os outros planetas - com exceção do Sol e da Lua - também ficam retrógrados? Só que foi Mercúrio que ganhou essa "fama ruim" - talvez por ficar retrógrado mais vezes num ano, e por representar assuntos importantes do dia a dia, como a fala, os pensamentos, o comércio e as trocas, "coisas" que utilizamos a todo o momento. Confira tudo sobre Mercúrio Retrógrado 2025! Bom, mas o mais incrível da Astrologia é isso: podemos utilizá-la em nosso dia a dia, organizando e planejando nossa rotina de acordo com o céu astrológico, inclusive com os planetas retrógrados. Afinal, períodos de Mercúrio retrógrado 2025 não precisam ser vistos com apreensão, já que trazem oportunidades incríveis de revisão, reflexão e até mesmo de recomeços!
Vamos entender melhor?Na Astrologia, Mercúrio representa todas as formas de comunicação: a fala, a escrita, as mensagens, os e-mails... É também o planeta das trocas, das negociações, da mente, dos contratos e documentos. Simboliza as pequenas viagens, os trajetos e passeios, e também o intelecto, os aprendizados e cursos mais "rápidos", o conhecimento do dia a dia mesmo. É, ainda, o planeta da agilidade e do movimento. Quando inicia seu movimento retrógrado, seus assuntos acabam não fluindo tão bem, trazendo imprevistos, falhas e oscilações. Porém, há um lado muito interessante e favorável na retrogradação, que poucos percebem e aproveitam: a possibilidade de revisar ideias, opiniões e conhecimentos. Sabe aquele momento em que estamos fazendo algo importante, mas que ainda não está 100% e deve ser reavaliado com atenção antes do passo final? É isso! Períodos de Mercúrio retrógrado 2025 nos convidam a parar um pouquinho e voltar alguns passos. Sim, até mesmo o planeta do movimento e da agilidade precisa descansar, e isso reflete aqui na terra: quando Mercúrio inicia seu movimento retrógrado, pode ser o momento de desacelerar e fazer uma pausa, para só depois recomeçar e avançar. Imprevistos são mais comuns nesses períodos, por isso a retrogradação também nos ajuda a praticar a paciência e a aprender a lidar melhor com coisas que estão fora do nosso controle! Por fim e para resumir, alguns "cuidados" gerais que devemos ter em períodos de Mercúrio retrógrado para evitar confusões:
- manter a atenção com a comunicação, tanto naquilo que for compartilhar, quanto a forma e o jeito de se expressar para evitar conflitos e mal entendidos;
- ler tudo com mais calma e atenção, verificando textos, e-mails e mensagens antes de enviar, ou documentos e contratos antes de assinar;
- ter atenção aos detalhes em compras e negociações importantes;
- manter um cuidado redobrado no trânsito, trajetos e viagens;
- verificar a agenda para evitar confusões com datas e horários;
- ter atenção para não perder pequenos objetos (ou, quebrá-los!);
- praticar ainda mais a presença, a consciência e a paciência!
Mercúrio Retrógrado 2025: datas, signos e reflexõesPor fim, cada ciclo de Mercúrio retrógrado traz uma nova oportunidade, e, se conseguirmos observar, novos aprendizados! É preciso manter-se atento, presente e consciente! Como você irá aproveitar esses períodos em 2025? :)
