ÁRIES - 21/mar a 19/abr

  • Horóscopo do Dia para Áries - Amor Amor

    Aposte no romance. Hoje é um bom dia para compartilhar seus sentimentos e fazer coisas que vocês vêm planejando há algum tempo, como uma viagem.

  • Horóscopo do Dia para Áries - Trabalho Trabalho

    Hora de parar e observar o caminho percorrido até aqui. Seja sensata e veja se essa direção é favorável.

  • Horóscopo do Dia para Áries - Bem Estar Bem Estar

    Para malhar é preciso que sua saúde esteja bem estável. Antes de começar a frequentar uma academia, procure um médico e faça um check up.

O Horóscopo do Dia para Áries foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.

