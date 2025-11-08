Horóscopo do Dia para Áries
ÁRIES - 21/mar a 19/abr
Amor
Aposte no romance. Hoje é um bom dia para compartilhar seus sentimentos e fazer coisas que vocês vêm planejando há algum tempo, como uma viagem.
Trabalho
Hora de parar e observar o caminho percorrido até aqui. Seja sensata e veja se essa direção é favorável.
Bem Estar
Para malhar é preciso que sua saúde esteja bem estável. Antes de começar a frequentar uma academia, procure um médico e faça um check up.
