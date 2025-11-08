Ayurveda
Golden Milk: benefícios, receitas e como tomar o leite dourado
O Golden Milk — também conhecido como leite de açafrão ou leite dourado — é uma bebida milenar de origem indiana, amplamente utilizada pelo Ayurveda, mas que vem ganhando popularidade nas culturas ocidentais. Tradicionalmente, essa bebida amarelo brilhante é feita […]
08/11/2025 00:27
O Golden Milk — também conhecido como leite de açafrão ou leite dourado — é uma bebida milenar de origem indiana, amplamente utilizada pelo Ayurveda, mas que vem ganhando popularidade nas culturas ocidentais. Tradicionalmente, essa bebida amarelo brilhante é feita aquecendo leite vegetal ou de vaca com açafrão e outras especiarias, como canela e gengibre. É elogiado por seus muitos benefícios à saúde e frequentemente usado como remédio alternativo para aumentar a imunidade e evitar doenças.
O que é Golden Milk?Em sua contextualização mais básica, o Golden Milk é uma bebida quente ou fria com base na combinação de ingredientes como pó de açafrão ou raiz de açafrão fresco com o leite de sua escolha (de vaca, amêndoa, coco, aveia, soja, etc.). Muitas vezes, vários ingredientes que melhoram o sabor e incrementam seus benefícios são adicionados à receita, como pimenta preta, gengibre, canela e mel. Diz-se que a pimenta preta, por exemplo, aumenta a capacidade do corpo de absorver curcumina, o principal composto bioativo do açafrão. Embora seja algo novo para muitos de nós, as origens do Golden Milk podem ser encontradas na Índia antiga, onde foi (e ainda é) usado na medicina ayurvédica para ajudar com insônia, tosse e resfriado. Existem diversas variações dessa bebida, entretanto, sua base é sempre o leite vegetal. Mesmo que você só encontre opções pouco acessíveis no mercado, saiba que existem receitas incríveis para fazer o seu leite em casa — de coco, inhame, aveia, amendoim, dentre outros.
Quais os benefícios do Golden Milk?Embora o Golden Milk em si não tenha sido objeto de estudos científicos, descobriu-se que a raiz de açafrão possui potentes propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes — além de muitos outros benefícios de saúde propostos pela bebida. De fato, o açafrão e seu principal composto bioativo, a curcumina, foram extensivamente estudados por sua capacidade de ajudar a combater uma série de condições de saúde, desde a doença de Alzheimer até a artrite e a depressão, todas relacionadas à inflamação crônica. E como a gordura também aumenta a absorção da curcumina, apreciar outras especiarias no leite pode te ajudar a aproveitar ainda mais os benefícios. Saiba o que você pode esperar com o consumo de Golden Milk.
-
Ajuda no combate à inflamaçãoO açafrão é rico em curcumina, eficaz no controle de inflamações. É especialmente benéfico para pessoas que sofrem de artrite, pois pode ajudar no alívio da dor nas articulações. Seu consumo também reduz dores e a fadiga.
-
Uma poderosa fonte de antioxidantesO açafrão é repleto de antioxidantes, novamente devido a presença da curcumina. Os antioxidantes são responsáveis por proteger seu corpo de qualquer possível dano causado pelos radicais livres.
-
Promove a saúde do coraçãoAs propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias da cúrcuma podem ajudar a reduzir o risco de doenças cardíacas. Adicionar o Golden Milk à sua dieta é uma ótima maneira de preservar a saúde do coração.
-
Ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangueLeite de açafrão também é bom para diabéticos. A canela, incluída no preparo, pode ajudar a reduzir os níveis de açúcar no sangue. Se você é diabético, pode consultar seu médico e questioná-lo sobre a possibilidade de cuidar da manutenção dos níveis de açúcar com açafrão, juntamente com uma dieta saudável e exercícios regulares. Após orientação adequada do seu médico, prepare o Golden Milk e consuma-o na quantidade prescrita.
-
Aumenta a imunidade e a função cerebralAçafrão é carregado com propriedades que podem contribuir para uma melhor imunidade. O consumo de Golden Milk pode ajudar a prevenir infecções, resfriados, gripes e muitos outros problemas de saúde. Vários estudos também mencionaram que o leite de açafrão pode aumentar a função cerebral e melhorar a memória. Vale dizer também que a curcumina contém compostos que bloqueiam a formação de beta-amiloide — responsável pelas placas que comprometem a função cerebral e levam à doença de Alzheimer.
-
Ajuda a embalar o seu sonoExperimente e veja como ele se instala na sua mente e corpo ao final do dia, convidando todo o seu ser a relaxar e deixar de lado as preocupações enquanto adormece. Mas por que exatamente o Golden Milk é tão relaxante? Por um lado, seu preparo e consumo pode passar a fazer parte de um tranquilo ritual para dormir. O leite também contém carboidratos, e o consumo de carboidratos antes de ir para a cama pode te ajudar a pegar no sono mais facilmente. Além disso, bebidas quentes de qualquer variedade têm uma qualidade calmante e têm sido associadas a uma redução na ansiedade.
-
Melhora o humorO açafrão — mais especificamente seu composto ativo curcumina — pode melhorar o humor e reduzir os sintomas de depressão. Em um estudo de 6 semanas, 60 indivíduos com distúrbios depressivos graves tomaram curcumina, antidepressivo ou uma combinação de ambos. Aqueles que receberam apenas curcumina experimentaram melhorias semelhantes às dos antidepressivos, enquanto o grupo de combinação notou ainda mais benefícios.
Como tomar o Golden Milk?Agora que você já aprendeu bastante sobre essa bebida, chegou a hora de aprender quando e como tomar. O Golden Milk é comumente consumido quente antes de dormir, mas também pode ser tomado durante o dia, como um substituto (ou complemento) para o chá ou o café. Após o almoço, o leite dourado ajuda na digestão e reduz a vontade de beliscar uns docinhos. Além disso, a bebida também pode ser ingerida quando precisar relaxar ou se estiver buscando por uma dose extra de imunidade pela manhã, para encarar o dia. Se quiser ousar, também pode usar a bebida em um risoto ou carne branca, por exemplo, pois o sabor do açafrão vai muito bem com esses pratos.
Receita de Golden MilkO Golden Milk é muito fácil de ser preparado em casa, basta que você tenha cuidado em comprar ingredientes frescos e de boa procedência. Para uma única porção ou cerca de um copo, siga essa receita:
- 250ml de leite vegetal (prefira, ao invés do leite de origem animal);
- Uma colher de chá de açafrão;
- ½ colher de chá de gengibre ralado (ou um pedacinho de gengibre fresco);
- 1 colher de café rasa de pimenta do reino;
- ½ colher de chá de canela em pó;
- Melado/açúcar mascavo/agave (opcional).
