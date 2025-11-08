Golden Milk: benefícios, receitas e como tomar o leite dourado

Aumenta a imunidade e a função cerebral Açafrão é carregado com propriedades que podem contribuir para uma melhor imunidade. O consumo de Golden Milk pode ajudar a prevenir infecções, resfriados, gripes e muitos outros problemas de saúde. Vários estudos também mencionaram que o leite de açafrão pode aumentar a função cerebral e melhorar a memória. Vale dizer também que a curcumina contém compostos que bloqueiam a formação de beta-amiloide — responsável pelas placas que comprometem a função cerebral e levam à doença de Alzheimer.