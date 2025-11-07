Assine
Oração para reconciliação de casais: como reestabelecer a harmonia no relacionamento

Oração:
3 santos se unem para ajudar a restabelecer a harmonia entre os casais. Conheça a poderosa Oração para reconciliação de São Miguel, São Rafael e São Gabriel.

07/11/2025 00:14

Oração para reconciliação de casais: como reestabelecer a harmonia no relacionamento
Todo casal já teve (ou um dia terá) uma briga séria capaz de acarretar maus sentimentos e rancor um do outro. Os motivos podem ser os mais variados: ciúmes, fofocas, problemas financeiros, filhos, e até mesmo uma situação cotidiana pode tomar proporções inimagináveis e acabar gerando uma briga entre os dois e uma mágoa muito grande. Nesses momentos, é difícil reconciliar, os dois precisam estar de coração aberto a perdoar e aceitar seus erros para retomar a harmonia entre o casal. Se você e o seu amor precisam fazer as pazes, faça a oração para reconciliação de casais. São Miguel, São Rafael e São Gabriel são os santos que irão abençoar seu relacionamento para que vocês dois se acertem e continuem juntos. Encontre as respostas ao que está correndo mal e saiba a solução para conseguir atingir a felicidade a dois!
Tenha fé em si mesmo e em nós, podemos ajudar você.

Oração para reconciliação de casais

Casais brigados são um problema, pois ao invés de emanar amor e harmonia, emanam rancor e raiva de pessoas que lhes são muito queridas. Casal brigado é um problema para os dois e para quem vive ao seu redor, e nesses momentos, o melhor é reconciliar logo.  Aprenda a oração para fazer as pazes e trazer a reconciliação ao casal. Atenção: A oração é longa e poderosa, portanto, faça o sinal da cruz e reze com muita fé para ter seu pedido atendido pelos 3 santos: São Miguel, São Gabriel e São Rafael.

“Que São Miguel Arcanjo quebre agora todo o orgulho dos corações de (colocar as iniciais dos nomes do casal) e expulse todo espírito de inveja que cerca a vida de nós dois e afaste todo o mal permitindo, assim, a reconciliação imediata do nosso amor para sempre.

Que São Gabriel anuncie os nomes (colocar as iniciais dos nomes do casal) suavemente todos os dias nos ouvidos de cada um de nós, o nome dele no ouvido de (colocar suas iniciais) e o meu nome no ouvido dele (colocar as iniciais do nome dele ou dela) e faça os nossos anjos da guarda trabalharem em favor dos dois na reconciliação e no amor eterno.

Que São Rafael cure toda mágoa, toda raiva, todas as más lembranças, todo medo, toda incerteza, toda dúvida, todo ressentimento e toda tristeza que ainda possa existir nos corações de (colocar as iniciais dos nomes do casal) e que impedem que eles se abram imediatamente para o amor e para a união.

Que se faça isso para que haja a reconciliação imediata e o amor eterno de (colocar as iniciais dos nomes do casal).

Assim que eu fizer esta oração os três Santos Anjos Miguel, Gabriel e Rafael reunirão o anjo da guarda de (colocar suas iniciais) ao anjo da guarda de (colocar as iniciais do nome dele ou dela), que se unirão sobre a proteção dos anjos que nos protegem para uma conexão que há de trabalhar em favor da reconciliação e do nosso amor.

Toda vez que fizer esta oração os corações de (colocar as iniciais dos nomes do casal) se encherão de alegria e muito amor de um pelo outro (colocar as iniciais dos nomes do casal) e serão tocados, amansados, restaurados, renovados e iluminados fortemente pelas luzes que emanam de Miguel, Gabriel e Rafael, expulsando deles todo o mal, que ficará repleto da chama rosa da Mestra Rowena, enchendo-lhes de muito amor de um pelo outro (colocar as iniciais dos nomes do casal) a cada dia, a cada minuto, a cada instante, a cada momento mais.

Que (colocar as iniciais dos nomes do casal) conversem ainda hoje, se procurem para uma reconciliação. Assim se cumprirá, em nome de Deus, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Amém.”

Não se esqueça de perdoar

Para que a reconciliação de casais aconteça, é preciso que haja o perdão. Se você se sente culpada pela briga, perdoe-se e busque o perdão do seu companheiro. Se o culpado da briga foi ele, busque perdoá-lo, dê a ele o seu perdão. A oração de reconciliação de São Miguel, São Gabriel e São Rafael irá te ajudar nessa missão, e terão maior eficácia se você exercitar o seu perdão e fizer a oração com muita fé.
