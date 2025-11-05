7 coisas que você deve (e não deve) fazer durante a Lua Cheia

7 coisas que você deve fazer durante a Lua Cheia

Limpe seu corpo e seu ambiente A lua cheia é o momento ideal para limpar seu espaço, corpo e mente. Essa fase da lua tende a marcar um período de grande acúmulo de energia. É por isso que nós percebemos as pessoas agindo de uma forma um pouco mais intensa, exagerada que o normal. Ao limpar seu ambiente e o seu corpo, você estará ajudando a remover ou liberar esse excesso de energia acumulada. Você pode fazer um ritual simples de lua cheia para descarrego do seu ambiente, como uma defumação com sálvia, cedro ou lavanda, por exemplo. Pode também entoar mantras, cantos ou orações para auxiliar nessa limpeza. Um bom banho de descarrego também é indicado durante essa lua, quando você termina um banho com sal grosso, manjericão ou arruda, por exemplo, você se sente muito mais leve.

Carregue suas pedras e cristais Se você se pergunta o que fazer na Lua Cheia com seus cristais, a resposta é: deixe-os sob a luz lunar! A luz da Lua Cheia é perfeita para limpar e recarregar energias. Coloque suas pedras próximas a uma janela ou em um local ao ar livre, onde possam "tomar banho de lua". Enquanto isso, mentalize suas intenções e peça que os cristais libertem tudo o que já não serve, abrindo espaço para novas vibrações.

Verifique sua lista de coisas a fazer O período ideal de fazer uma lista de coisas a fazer é na lua nova. Entretanto, essa é a hora de verificar o andamento dessa lista, verificar o seu progresso. Você está se aproximando de seus objetivos? Você concluiu as tarefas que havia se proposto? Faça uma verificação de progresso antes que o universo faça isso por você. É muito mais proativo e divertido não precisar levar uma chacoalhada do Universo porque não estamos nos esforçando tanto quanto deveríamos, e acompanhar o progresso da lista nos ajuda a evitar isso.

Relaxe Durante a Lua Cheia, tudo pulsa mais forte. E por isso, uma das atitudes mais sábias é… parar. Sente-se (ou deite-se) no chão, respire fundo e imagine suas tensões sendo absorvidas pela Terra. Apenas estar presente já é um ato espiritual. Confie: você está exatamente onde deveria estar.

Dance Você gosta de dançar? De deixar o seu corpo se mexer conforme uma música (ou mesmo em silêncio)? Esse é um ótimo exercício para o período da lua cheia. Deixe o seu corpo solto, confortável, e permita que a energia que vive dentro de você mexa o seu corpo como ele desejar. Não precisa dançar bonito, fazer passos coreografados, ou se sentir uma estrela da dança, basta se mexer e sentir como a energia da lua mexe também com o nosso corpo físico.

Deixe ir Esse é o ato mais libertador da Lua Cheia. Tudo o que não vibra mais com seu Eu superior, como pessoas, hábitos, medos ou crenças, deve ser gentilmente liberado. Agradeça, respire fundo e diga ao universo: "Eu solto o que já cumpriu seu propósito". A Lua Cheia é o clímax do ciclo lunar, o momento perfeito para encerrar e abrir espaço para o novo.

Medite Durante a Lua Cheia, o véu entre o consciente e o inconsciente fica mais fino. Por isso, meditar é quase um portal. Se já tem o hábito, perceberá que as visões e sensações se intensificam. Se nunca tentou, esse é um ótimo começo: sente-se à luz da Lua, feche os olhos e apenas observe o que surge. A Lua Cheia fala — e quem se aquieta, ouve.

3 coisas para evitar durante a Lua Cheia

Começar algo novo Pode ser tentador aproveitar tanta energia e iniciar um projeto, um relacionamento, uma mudança. Mas não é o momento ideal. Durante a Lua Cheia, as emoções estão em ebulição, o que pode turvar o discernimento. Espere a Lua Nova para dar início ao novo ciclo, quando a mente e o coração estiverem mais alinhados.

Cuidado com os exageros A energia dessa fase lunar é expansiva, e isso pode levar a reações impulsivas, falas intensas e decisões passionais. Evite brigas, compras por impulso ou discussões acaloradas. Respire, dê um tempo e lembre-se: nem tudo precisa ser resolvido agora. A calma é a chave para não se perder no turbilhão lunar.

Tomar decisões precipitadas Durante essa fase, o emocional assume o controle. O risco é agir sem pensar, movido pelo calor do momento. Use o período para sentir, refletir, compreender, mas deixe para decidir depois que a poeira baixar — de preferência na Lua Minguante, quando a energia favorece a clareza e o desapego. Saber o que fazer na Lua Cheia é aprender a trabalhar com o fluxo da natureza, e não contra ele. É um tempo de colher, agradecer e liberar. E entender o que não fazer na Lua Cheia é o outro lado da sabedoria: respeitar o tempo da pausa, do sentir, do deixar ir. Quando vivemos em sintonia com as fases da Lua, a vida flui com mais leveza — e cada ciclo se torna uma oportunidade de renascimento.