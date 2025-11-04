Orações
Orações da Umbanda para rezar em Novembro
Você sabe quais são os orixás da Umbanda que são celebrados no mês de Novembro? Veja no artigo e conheça orações da Umbanda.
04/11/2025 00:24
Novembro é um mês especial na Umbanda, marcado por celebrações importantes, incluindo o Dia Nacional da Umbanda e outras datas significativas para a fé e a cultura afro-brasileira. Conheça as principais datas comemorativas e uma seleção de Orações da Umbanda para Novembro, para conectar-se com os santos e orixás neste mês sagrado.
Principais datas comemorativas de novembro na UmbandaNovembro traz dias que são altamente reverenciados na Umbanda, proporcionando momentos de introspecção, homenagens e fortalecimento da fé.
1º de Novembro – Dia de Todos os SantosO Dia de Todos os Santos é dedicado à celebração de todos os santos e divindades, incluindo os orixás e entidades espirituais. Este é um momento para pedir proteção, agradecer pelas bênçãos e fortalecer a conexão com o divino. Nesta data, é comum que umbandistas realizem preces e oferendas em honra de todos os guias espirituais.
2 de Novembro – Dia de FinadosO Dia de Finados é uma data de respeito e memória aos entes queridos que já partiram. Na Umbanda, este dia é dedicado aos Pretos Velhos e aos espíritos que guiam e protegem, especialmente aqueles que já transcenderam. Muitas casas de Umbanda fazem preces e oferendas para honrar os antepassados e buscar a intercessão espiritual desses guias.
15 de Novembro – Dia Nacional da UmbandaO Dia Nacional da Umbanda é celebrado em 15 de novembro e marca o reconhecimento oficial desta religião genuinamente brasileira. Esta data é uma oportunidade para celebrar a fé, o respeito aos orixás, e reforçar os valores da Umbanda como a paz, a caridade e o amor ao próximo. É um dia especial para reunir-se em prece, fortalecendo os laços espirituais com os guias e protetores.
20 de Novembro – Dia da Consciência NegraO Dia da Consciência Negra é uma data de grande importância para a Umbanda, que tem raízes profundas na cultura e espiritualidade afro-brasileira. Neste dia, homenageiam-se os Pretos Velhos, entidades de sabedoria e paz, e celebra-se a herança cultural africana e sua contribuição para a formação da Umbanda. É um momento de reflexão e gratidão pela resistência e ensinamentos dos ancestrais.
Orações poderosas da Umbanda para NovembroDurante todo o mês de novembro, é comum realizar orações e oferendas para honrar as datas sagradas e fortalecer a conexão com os orixás e entidades. Abaixo, selecionamos algumas orixás que podem ser recitadas ao longo do mês para cada celebração.
Oração a Todos os SantosA festa do Dia de Todos os Santos é celebrada na Umbanda pelo sincretismo com a religião cristã. Neste dia, todos os mártires que morreram pela (sejam ele reconhecidos ou não pela igreja católica) são homenageados na Umbanda. Faça a oração com muita fé:
“Divino Pai e Mãe de todos os santos e guias espirituais, venho neste dia pedir proteção e luz para a minha jornada. Que todos os orixás e guias estejam ao meu lado, abrindo meus caminhos e protegendo-me de todo mal. Que a paz e a serenidade habitem meu coração e que eu seja guiado pela sabedoria de meus ancestrais. Que assim seja e assim é!”
Oração das Almas Benditas para o Dia de FinadosNo dia de Finados, a Umbanda dedica-se à oração das Almas Benditas para homenagear aqueles que já partiram para outros planos mas continuam a olhar e interceder por todos aqui na Terra. Veja uma das Orações da Umbanda para Novembro abaixo:
"Almas santas e benditas, aquelas que são do meu Senhor Jesus Cristo, por aquelas almas que morreram enforcadas, por aquelas almas que morreram degoladas e por aquelas almas que morreram de fome e frio, juntem-se todas, para darem três pancadas e três abalos nos corações dos meus inimigos que ficarão alheios a mim. Debaixo de paz e consolação a ponto de terem olhos e não me verem, terem pernas e não me alcançarem e de terem braços e não me agarrarem, para sempre sem fim. Amém."Ao fim dessa oração, recomenda-se a rezar 3 Pai-Nosso, 3 Ave-Maria, 3 Glória ao Pai e uma Salve Rainha em intenção das almas.
Oração para o Dia Nacional da UmbandaO Dia Nacional da Umbanda é considerado dia 15 de novembro, pois foi o dia em que o Caboclo das Sete Encruzilhadas manifestou-se para anunciar a nova religião. Para entender melhor o porquê da escolha dessa data, leia este artigo aqui. Abaixo, veja a poderosa Oração da Umbanda para rezar neste dia tão especial.
“Creio em Deus, onipotente e supremo, creio nos Orixás e nos espíritos Divinos que nos trouxeram para a vida por vontade de Deus. Creio nas falanges espirituais orientadas aos homens na vida terrena. Creio na reencarnação das almas e na Justiça Divina segundo a lei do retorno. Creio na comunicação dos guias espirituais que nos encaminham para caridade e prática do bem. Creio na invocação, na prece e na oferenda como atos de fé e Creio na Umbanda como religião redentora capaz de nos levar pelo caminho da evolução até nosso Pai Oxalá. Que assim Seja! Assim será!”
Oração para o Dia da Consciência NegraO dia 20 de novembro é considerado o Dia da Consciência Negra no Brasil. Como a umbanda é uma religião brasileira originada com bases na matriz africana, o dia é celebrando também com muita oração e orgulho de toda a comunidade. Veja o poder da oração abaixo:
“Pai Nosso dos negros de todos os tempos que estais na África mãe, na América, no Brasil e em todo lugar santificando nosso êxodo em busca da libertação. Venha a nós, a Terra por Vós prometida, Terra sem “senhores”, sem “casa grande” e “senzalas”. Onde todos seremos irmãos, irmãos na cor, na raça e no sonho de realizarmos aqui nesta Terra a promessa de um grande quilombo. O pão nosso de cada dia, ofertai-nos recheando de justiça a nossa mesa, ensinando-nos a perdoar o martírio de tantos negros e negras que tombaram vítimas da escravidão, do preconceito e do ódio. E não nos deixeis contaminar por essa cultura civilizada que discrimina, segrega e marginaliza. Mas mostrai-nos o caminho do Vosso projeto de libertação da nova Terra, em que as únicas correntes serão aquelas que nos unem aos irmãos. Onde o único açoite, será o do vento acariciando nosso corpo, nosso corpo cansado de tantas batalhas, mas aberto ao Vosso imenso amor.”
Como praticar a espiritualidade na Umbanda em novembroAlém das orações da Umbanda para novembro, você pode reforçar a espiritualidade durante o mês através de práticas simples que ajudam a aumentar a conexão com os guias e orixás:
- Acenda velas: velas brancas, roxas e pretas podem ser acesas em um altar em honra aos orixás e ancestrais.
- Faça oferendas: flores, frutas e ervas sagradas podem ser oferecidas como forma de gratidão e respeito.
- Pratique a caridade: a Umbanda valoriza o amor ao próximo, e a prática da caridade é uma maneira de honrar os ensinamentos dos guias.
- Medite e reflita: tire momentos do dia para refletir sobre os ensinamentos dos Pretos Velhos e dos ancestrais, buscando sabedoria e força para enfrentar os desafios.
