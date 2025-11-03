Horóscopo do Dia para Aquário
Horóscopo do Dia para Aquário
compartilheSIGA
AQUáRIO - 20/jan a 18/fev
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Horóscopo do Dia para Aquário
-
Amor
Dê amor e afeto apenas a quem te trata da mesma maneira. Chega de se iludir e gastar seu tempo a toa.
-
Trabalho
Se seus superiores estão sendo injustos com você e você não precisa se submeter mais a isso, essa é a chance de dar a volta por cima e mudar.
-
Bem Estar
Não exagere no ritmo, pegue leve com você mesma e não deixe as coisas acumulares, pois isso traz mais ainda a sensação de desespero.
O Horóscopo do Dia para Aquário foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.