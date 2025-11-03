Horóscopo do Dia para Capricórnio
CAPRICóRNIO - 22/dez a 19/jan
Amor
Pegue leve se quiser abordar determinados assuntos com o parceiro. Uma aproximação amigável permitirá que você ganhe mais pontos de confiança e ele realmente leve a proposta em consideração.
Trabalho
Aproveite as oportunidades oferecidas e mostre sua competência como nunca, pois pessoas grandes estão de olho em você.
Bem Estar
Inclua mais pessoas na sua rotina de exercícios para ter melhores resultados. De uma simples dieta a um grupo de atividades, tente se motivar mais.
