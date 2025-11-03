Horóscopo do Dia para Escorpião
Horóscopo do Dia para Escorpião
ESCORPIãO - 23/out a 21/nov
Amor
Fase favorável no relacionamento para avançar etapas e começar a planejar o futuro juntos.
Trabalho
É sempre muito difícil conciliar os sentimentos com as necessidades da vida adulta. Exatamente por isso, você precisa decidir primeiro o que quer do futuro, para depois se aventurar ao lado de outro alguém.
Bem Estar
É hora de se focar em sua saúde e abandonar antigos vícios e hábitos nocivos. Consumo excessivo de álcool e o tabagismo são alguns dos pontos que você pode ter de lidar.
