Horóscopo do Dia para Libra

LIBRA - 23/set a 22/out
Amor
Dê amor e afeto apenas a quem te trata da mesma maneira. Chega de se iludir e gastar seu tempo a toa.
Trabalho
Suas tarefas estão quase todas cumpridas e isso significa que você estará em uma fase mais tranquila e apenas esperando para colher os frutos.
Bem Estar
Hoje vai ser um bom dia para ir na academia cuidar da sua aparência. Você vai sentir ótima com isso e elevará sua autoestima.
