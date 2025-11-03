Horóscopo do Dia para Virgem
VIRGEM - 23/ago a 22/set
Horóscopo do Dia para Virgem
Amor
Você terá oportunidade de encontros com pessoas cujas personalidades parecem perfeitas. Atraído por uma dessas pessoas, você certamente amará.
Trabalho
Seja flexível nas relações com os seus superiores, pois pode haver chances de disputas. A pressão sentida no emprego pode reduzir sua alegria.
Bem Estar
Se você não se livrar de todas as suas mágoas, você nunca conseguirá ser verdadeiramente feliz. Pense nisso.
