LEãO - 23/jul a 22/ago
Horóscopo do Dia para Leão
Amor
Netuno irá influenciar Saturno durante todo o dia e você poderá começar a sentir seu coração bater mais forte e ser invadido por uma pessoa inesperada. Aproveite!
Trabalho
Essa pode ser uma grande oportunidade se você quer mudar de ares. Não foque nas dificuldades, mas sim naquilo que em breve será realizado.
Bem Estar
Quanto menor o seu nível de estresse, maior será a sua saúde. A pressão que você está vivenciando não é motivo para abrir mão de tudo e se tornar letárgico.
