Horóscopo do Dia para Câncer

CâNCER - 22/jun a 22/jul
Amor
Você possivelmente reagirá mal a algumas críticas feitas por pessoas que você ama. Explosões emocionais te levarão a dizer coisas que não queria.
Trabalho
Mostre mais disciplina e não confunda as coisas. Os problemas de casa devem ficar lá e os problemas do trabalho não devem ser levados à sua família e amigos.
Bem Estar
É possível que você se sinta mentalmente esgotado. Procure relaxar mais e aproveitar coisas e atividades que te deixem feliz. Seu corpo pede por descanso e por uma alimentação mais equilibrada.
