Horóscopo do Dia para Gêmeos
GêMEOS - 21/mai a 21/jun
Amor
Veja com cautela o modo como tem se dedicado a quem está ao seu lado. Busque ser justa e nada de se doar demais.
Trabalho
Momento favorável para fazer uma faina nas suas amizades e deixar que pessoas tóxicas tomem distância da sua rotina.
Bem Estar
Vale a pena mudar radicalmente se isso significar mais qualidade de vida para você e para sua família. Pense nisso.
