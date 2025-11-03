Horóscopo do Dia para Touro
TOURO - 20/abr a 20/maio
Amor
Temas familiares estão deixando vocês à mercê de mais problemas que prazeres. Tentem equilibrar isso pois o amor não resistirá dessa forma.
Trabalho
Mesmo se estiver desempregada, você verá que até mesmo as portas antes fechadas para você, começarão a se abrir. Não desista, essa é a sua hora.
Bem Estar
Não carregue consigo as dores alheias. Deixe que cada um aprenda sua lição de vida e se reinvente a partir de seus erros.
