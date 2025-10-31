Consciência Plena
Dia das bruxas: 31 de outubro, mas por quê?
O dia das bruxas é uma data carregada de mistérios e lendas. Muito comemorada nos países do hemisfério norte, sua tradição é vasta.
31/10/2025 00:18
O Halloween, ou Dia das Bruxas, é comemorado no dia 31 de outubro em todo o mundo, antecedendo o dia de Todos os Santos. É considerado um tipo de comemoração pagã dos antigos povos celtas que viveram no território que hoje compreende a Inglaterra, a França e a Alemanha. Essa tradição é atualmente muito ligada aos países anglófonos, como os Estados Unidos, herança essa advinda de tradições muito mais antigas ligadas aos ingleses e irlandeses que a cultivaram e levaram-na a suas colônias. E então, por que o dia das bruxas é celebrado nessa data?
A origem do dia das bruxasNão se sabe ao certo de onde veio a expressão inglesa “Halloween” mas, para os americanos, por exemplo, sua origem vem da frase “All Hallow’s Eve”, ou seja, “a véspera de todos os santos” no inglês medieval. A partir daí tornou-se uma tradição e o termo foi adaptado para o que conhecemos hoje. Uma segunda versão surgiu no século XVIII e aponta-se a mesma data para um festival pagão de Samhain (termo que significa “fim do verão”), já que a data marca a transição para o outono nos países do norte. Além disso, diz-se que o 31 de outubro teria uma relação com fato de ocorrer um enfraquecimento nos laços existentes entre vivos e mortos, fazendo com que as almas pudessem invadir os corpos e voltarem a ter vida. A partir de então teve-se a ideia de que era necessário usar fantasias para assustar as almas e proteger-se contra essas supostas possessões.
TradiçãoDepois de falar sobre as origens, as fantasias, decorações e símbolos não poderiam ficar de fora. Existem muitos traços importantes e lendas quando falamos de abóboras adornadas (inicialmente eram usados nabos, mas ao desembarcar na América percebeu-se que era mais fácil encontrar abóboras laranjas para disseminar a tradição), velas (luz para as almas), gatos pretos (uma espécie de animalização das bruxas antigas), vassouras (“varrem” todo o mau agouro) e, claro, as próprias bruxas.
O Brasil e o dia das bruxasHoje, o Halloween é o maior feriado não cristão dos Estados Unidos, mas para os brasileiros essa data não é tão celebrada. Porém, mesmo que fraca, existem pequenas comemorações em lugares que propagam a cultura anglo-saxônica graças à influência americana, sobretudo por meio do cinema. Em contrapartida, a maioria dos brasileiros acredita que não há relevância em comemorá-la e que deveria ser propagada a real cultura nacional. Com esse propósito, foi decretado entre 2003 e 2004 que nessa mesma data seria comemorado o dia do Saci, com o objetivo de resgatar figuras do folclore brasileiro, em contraposição à data de tradição cultural celta.
