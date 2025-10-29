O Poder da Lua
Fases da Lua em novembro de 2025: mudanças, reviravoltas e um sorriso no rosto.
Com o fim do ano se aproximando, as pessoas costumam ficar mais sensibilizadas e reflexivas sobre tudo o que já passou. Justamente com essa atmosfera é que as Fases da Lua de Novembro de 2025 trazem algumas sugestões para atingir […]
29/10/2025 00:17
Com o fim do ano se aproximando, as pessoas costumam ficar mais sensibilizadas e reflexivas sobre tudo o que já passou. Justamente com essa atmosfera é que as Fases da Lua de Novembro de 2025 trazem algumas sugestões para atingir conquistas ainda este ano. Fazendo um bom uso da razão e da emoção, você poderá direcionar seus objetivos a um futuro brilhante. Chega de curiosidade! Confira em detalhes o calendário lunar de novembro de 2025 e, a seguir, entregamos especialmente para você, todas as dicas e conselhos para planejar as próximas semanas sem passos em falso. Continue lendo!
Fases da Lua em Novembro de 2025
|Fase da Lua
|Data
|Hora
|Signo
|Superlua Cheia ????
|05/11
|10:19
|Touro ?
|Minguante ????
|12/11
|02:27
|Leão ?
|Nova ????
|20/11
|03:46
|Escorpião ?
|Crescente ????
|28/11
|03:58
|Peixes ?
*Horário de Brasília | GMT -3
