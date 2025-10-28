Assine
A lei dos Três Vezes Três da religião Wicca

"Tudo o que você faz será devolvido a você, multiplicado por três". Conheça a Lei dos Três Vezes Três dos praticantes da Wicca.

WeMystic
WeMystic - WeMystic
Repórter
28/10/2025 00:24

A lei dos Três Vezes Três da religião Wicca
A lei dos Três Vezes Três da religião Wicca crédito: Wemystic
A Lei dos Três Vezes Três (também chamada Lei dos Três, Lei do Retorno Triplo, Lei da Retribuição ou Lei Tripla) é uma crença associada à Wicca, uma religião neo-pagã que promove o contato com a natureza e a magia. Os praticantes da Wicca não acreditam em confissão e absolvição, como métodos para obter a redenção (um conceito próprio da Igreja Católica); É por isso que os wiccanianos enfatizam as responsabilidades individuais. Dentro da Wicca, cada indivíduo é 100% responsável por seus pensamentos, palavras e ações, de modo que o trabalho de evolução espiritual e crescimento pessoal responde apenas à sua própria intenção. No entanto, isso não implica que a Wicca seja um sistema de crenças sem regras.

Qual é o preceito da lei dos três vezes três?

Usada como a norma ou intensificador energético de afirmações e feitiços, a Lei dos Três Vezes Três contém um preceito simples e eficaz:

"Tudo o que você faz será devolvido a você, multiplicado por três".

Essa lei tem duas interpretações, de acordo com a raiz da corrente Wicca:
  • A primeira sugere que o que você faz (bom ou ruim) será pago mentalmente, emocionalmente e fisicamente.
  • A segunda interpretação indica que todas as ações, pensamentos e emoções carregam uma carga de energia (positiva ou negativa) que será devolvida ao emissor, triplicando sua intensidade.
 

Por que você deve pensar bem nas suas ações?

Essas implicações, relacionadas à Lei dos Três Vezes Três, levam os praticantes da Wicca a analisar em detalhes suas ações e pensamentos (como uma norma de conduta), já que se aplica a tudo que é enviado ao Universo. Nesse sentido, se suas ações, pensamentos e emoções estiverem alinhados com amor e prosperidade, eles serão devolvidos a você em triplicado; mas da mesma forma, tudo que você carrega com energia negativa retornará. É inegável que, em algum momento, surgirão situações que podem levá-lo a agir negativamente, nestes casos, essa diretriz aparece como um princípio de ensino e aprendizagem (lembrando-o dos erros cometidos), e não como um sistema punitivo.

Afirmações e Decretos da Lei dos Três Vezes Três

Às vezes, essa lei está associada ao sexto princípio hermético (a Lei de Causa e Efeito ou Lei do Karma), por isso é comum encontrar referências a ela em outras doutrinas espirituais, além da Wicca. Um exemplo disso é a corrente metafísica que a Lei dos Três Vezes Três utiliza para reforçar a energia de afirmações e decretos, com o propósito de alcançar um determinado objetivo. Para isso, ela pode ser aplicada na sua rotina de trabalho espiritual, repetindo as afirmações e decretos, três vezes pela manhã, três vezes ao meio-dia e três vezes à noite. Da mesma forma, pode ser convocado como poder (o Poder de Três Vezes Três) para acompanhar a fórmula das declarações (Exemplo: pelo poder de Três Vezes Três, o Universo me concede o que eu preciso).
