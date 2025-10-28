Astrologia
Calendário Astrológico novembro de 2025: não há mais para onde fugir!
Segura que nós vamos retrogradar! A palavra certa para descrever novembro de 2025 é caos! Um mês marcado por planetas retrógrados, trânsitos intensos e conflitos astrológicos que vão impactar nossa vida e, claro, evidenciar as crenças limitantes que precisamos transformar […]
Carregando...
28/10/2025 00:24
compartilheSIGA
Segura que nós vamos retrogradar! A palavra certa para descrever novembro de 2025 é caos! Um mês marcado por planetas retrógrados, trânsitos intensos e conflitos astrológicos que vão impactar nossa vida e, claro, evidenciar as crenças limitantes que precisamos transformar ainda esse ano. Não há mais para onde fugir! Tudo pronto? Então aperte os cintos e venha conferir o Calendário Astrológico de novembro de 2025!
Calendário Astrológico Novembro 2025
- 04/11 - Marte em Sagitário
- 05/11 - Super Lua Cheia em Touro
- 06/11 - Vênus em Escorpião
- 09/11 - Mercúrio Retrógrado em Sagitário
- 11/11 - Júpiter Retrógrado em Câncer
- 12/11 - Lua Minguante em Leão
- 20/11 - Lua Nova em Escorpião
- 21/11 - Sol em Sagitário
- 28/11 - Saturno termina movimento retrógrado
- 28/11 - Lua Crescente em Peixes
- 29/11 - Fim de Mercúrio Retrógrado
- 30/11 - Vênus em Sagitário
O céu é urgente!O dinamismo se instaura de imediato quando no dia 4 Marte ingressa em Sagitário, inflamando nossa busca por conhecimento e aventuras. Este trânsito nos impulsiona a expandir horizontes, lutar por nossos ideais e desafiar ainda mais a nós mesmos. A tal zona de conforto definitivamente ficou para trás e agora estamos na zona de confronto, principalmente com nós mesmos. Do que você está disposto a abrir mão para viver a vida que deseja para si? A poderosa Super Lua Cheia em Touro do dia 5 oferece respostas para isso, movimentando questões relacionadas a valores, tanto materiais quanto pessoais. Este é um momento propício para colher os frutos de sementes plantadas anteriormente, ou seja: É hora de encarar de frente os resultados das energias empreendidas anteriormente. Esse astral oferece a estabilidade necessária para enfrentar as transformações que se aproximam.
Valores pessoais em foco durante as retrogradaçõesO clima emocional se intensifica quando Vênus entra em Escorpião no dia 6, provocando questões relacionadas à intimidade Esse pode ser um momento de grandes transformações nos relacionamentos, em especial para quem topar mergulhar nas águas profundas dos desejos, sem reprimir ou silenciar as próprias vontades. Mas o ponto de virada do mês ocorre no dia 9, quando Mercúrio inicia seu movimento retrógrado em Sagitário. Esta retrogradação nos convida a revisitar nossas crenças, filosofias de vida e projetos de expansão. Pode haver atrasos em viagens, estudos e tudo o que tocar na área da intelectualidade, mas é um período excelente para revisar e refinar ideias. Vale dobrar a atenção ao expressar opiniões e fazer planos. Como se não bastasse, Júpiter também inicia uma retrogradação em Câncer no dia 11 e quem tem esse signo em pontos-chave do mapa - Sol, Ascendente ou o próprio Júpiter - vai sentir esse trânsito com mais intensidade. De modo geral, todo o Zodíaco é convidado a uma profunda introspecção sobre questões familiares, emocionais e relacionadas ao lar. Momento de reavaliação do que tange nossa segurança emocional e das estruturas que construímos para nos sentir protegidos. A Lua Nova em Escorpião do dia 20 e o Sol entrando em Sagitário no dia 21 podem colocar ainda mais lenha na fogueira, já que ambos os trânsitos tem urgência! Urgência em renascer, em manifestar, em alcançar novos horizontes, em buscar conhecimento profundo de si e do mundo.
Paciência e cautela são palavras-chaveMas calma! É importante encontrar maneiras criativas de extravasar essa energia, sem esquecer que estamos em período de retrogradação, durante o qual tudo pode mudar o tempo todo. Bons passeios, conversas com os amigos e, claro, investir em processos terapêuticos ajudarão a atravessar essa fase turbulenta. O final do mês traz alívio com o fim de duas retrogradações importantes: Saturno, no dia 28, e Mercúrio, no dia 29. Com isso, projetos que estavam estagnados começam a fluir novamente e há uma sensação geral de clareza e direção. Como grand finale, Vênus entra em Sagitário no dia 30, harmonizando-se com o Sol e Marte, e prometendo um dezembro mais leve. Saiba mais :
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO